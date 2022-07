Qual è la differenza tra Stato e Nazione? Due parole spesso utilizzate come sinonimi, ma che in realtà hanno due significati ben diversi. Ecco una chiara spiegazione per dissipare ogni tipo di dubbio.

Stato e Nazione. Due parole che, come succede anche in altri casi, vengono impropriamente utilizzate come sinonimi. È indubbio, però, che la differenza tra Stato e Nazione c’è ed è anche molto importante riconoscere che si tratta di due concetti distinti.

Differenza che con il solo ausilio del vocabolario non risulta essere così lampante o chiara e, per questo motivo, merita un approfondimento.

Vediamo, allora, qual è la differenza tra questi due termini, aiutandoci con l’etimologia delle parole, ma non solo. Cerchiamo di capire anche quando coincidono, cosa si intende per Stato plurinazionale o uninazionale e quand’è che si parla di Nazione senza Stato.

Differenza tra Stato e Nazione: cosa si intende per Nazione

Cominciamo con l’identificare il significato di Nazione. In questo senso, una prima occhiata alla definizione presente nel vocabolario può essere molto utile. L’Enciclopedia Treccani, infatti, ne offre una definizione e la identifica come il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di lingua, di storia e che di tale unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica.

Analizziamo con attenzione questa definizione. Come prima cosa, è evidente che parlare di Nazione significhi individuare un gruppo di persone che hanno in comune alcuni elementi, per esempio la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi e costumi, così come il patrimonio culturale. Elementi che, nel complesso, arrivano a formare una vera e propria identità. In altri termini vuol dire che non ha a che fare con la delimitazione di un’area geografica. Benché il termine derivi da natio (in latino, nascita) è bene non “cadere nel tranello” e pensare che si faccia riferimento a un gruppo di persone nate in una medesima area geografica.

Questo termine, insomma, è più legato a un concetto socio-culturale, a un’identità collettiva e condivisa di valori, credenze e tradizioni.

Che cosa si intende per Stato: definizione e caratteristiche

Per comprendere cosa significa Stato, cercare la definizione sul vocabolario non permette ancora di chiarire la differenza tra i due concetti.

In effetti, questa parola ha davvero molte accezioni nella lingua italiana, ma la definizione che ci interessa in questo caso è quella che vede lo Stato come un insieme di persone che formano un popolo che vive in uno specifico territorio geografico e che è organizzato politicamente.

Da questo punto di vista, dunque, la differenza con il termine Nazione comincia ad apparire più chiaro. Come abbiamo detto, quest'ultimo è un termine che è legato maggiormente a un concetto socio-culturale, mentre lo Stato rimanda alla geo-politica, all’organizzazione politica, alle forme di governo, all’ordinamento giuridico. E dunque rappresenta anche un’autorità che può esercitare entro determinati confini, che può emanare leggi e che può decidere la propria forma di governo.

Quando Stato e Nazione coincidono

Per riassumere brevemente, possiamo dire chela Nazione è un concetto legato a una sfera socio-culturale, mentre lo Stato è legato a una sfera geografico-giuridica.

Detto questo, è pur vero che i due concetti possono coincidere, tanto che si parla proprio di Stato-Nazione, costituito da cittadini che condividono un patrimonio culturale, specifici valori, tradizioni e che parlano la stessa lingua.

Non mancano, però, gli Stati in cui non è presente una nazionalità omogenea.

In sostanza, questo succede nel momento in cui ci sono gruppi di persone che, per esempio, pur parlando diverse lingue oppure seguendo diverse religioni, occupano uno stesso territorio e sono sotto la medesima autorità. Un esempio, da questo punto di vista, è la Svizzera dove si parla il francese, l’italiano e il tedesco, anche se i cittadini occupano lo stesso territorio (in questo caso si parla di Stato plurinazionale).

L’Italia, invece, è uno Paese uninazionale, dal momento che la maggior parte della popolazione condivide usi e costumi.

Cosa sono le Nazioni senza Stato ed esempi

Analizzando le differenze tra i due termini, abbiamo visto che ci sono casi in cui coincidono, così come casi in cui si può parlare di Stato plurinazionale. Esistono poi le cosiddette Nazioni senza Stato. Ma cosa sono? Se abbiamo fatto attenzione al significato e alla definizione di entrambi i termini, risulta chiaro immaginare che una Nazione senza Stato si identifichi in un gruppo di persone che, pur condividendo le stesse tradizioni o costumi, non hanno uno Stato proprio.

Uno degli esempi più importanti è rappresentato dai Curdi, dal momento che costituiscono uno dei più grandi gruppi etnici al quale, però, non viene riconosciuta alcuna sovranità. I curdi, infatti, sono sparsi tra Iran, Turchia, Iraq, Armenia e Siria (quello curdo, il Kurdistan, non ha, infatti, mai visto la luce e ogni tentativo con la repressione di ogni tentativo intrapreso fino ad ora).