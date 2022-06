Risarcimento o indennizzo? Non si tratta della stessa cosa e non sono sinonimi: vediamo cosa cambia a tra questi due istituti giuridici e quali circostanze fanno sì che venga scelto uno o l'altro.

Il risarcimento e l'indennizzo hanno delle similitudini, come ad esempio il danno provocato ad un soggetto leso dei suoi diritti, ma hanno anche delle differenze che li portano ad essere adottati alternative in base alla circostanza nella quale ci si trova.

In quest'ottica si sceglie tra l'uno o l'altro in base al comportamento adottato dal soggetto attivo e alla tipologia di danno che viene provocato alla parte lesa.

Inoltre, ognuno di essi reintegrerà in maniera diversa la lesione dei diritti che è stata causata al soggetto passivo.

Cosa si intende per "risarcimento"

Quando un soggetto adotta un comportamento che viola l'ordinamento giuridico e che causa un danno nei confronti di un'altra persona, il primo sarà ritenuto responsabile della propria condotta.

Ed essendo una condotta illegittima, perciò, sarà tenuto al risarcimento del danno che egli ha provocato all'altro soggetto.

In questo modo, dunque, avrà la possibilità di risollevare la posizione della persona che ha danneggiato, sia a livello economico ma anche morale.

In particolare, esistono due differenti tipologie di risarcimento, ovvero:

quello per equivalente, il quale prevede che il danno causato venga risarcito attraverso un pagamento in denaro;

quello in forma specifica, il quale prevede che il danno causato venga rimosso dal soggetto che ha commesso il comportamento illecito.

Il risarcimento per equivalente

Questa tipologia prevede che la persona che ha provocato un danno nei confronti di un altro soggetto sarà tenuto al pagamento di una somma di denaro. Tale somma di denaro dovrà essere di importo pari ai danni che sono stati inflitti all'altra persona, in modo da reintegrare la precedente posizione giuridica di quest'ultima.

Si ricorrerà a questa specifica tipologia nel momento in cui sarebbe stato impossibile, altrimenti, reintegrare la posizione della parte lesa dei propri diritti.

Ad esempio, se un determinato soggetto ruba il portafogli ad un'altra persona e dentro quest'ultimo ci fosse stato un biglietto di un concerto che si sarebbe tenuto quella sera stessa, allora per il ladro sarebbe impossibile, a distanza di giorni, far rivivere quella serata al malcapitato. Perciò dovrà corrispondergli una somma in denaro pari alla lesione causata.

Cos'è quello in forma specifica

Quest'altra tipologia, invece, potrà essere disposta dai giudici solamente qualora sia possibile restituire la precedente situazione al soggetto che ha subito la lesione dei propri diritti. In questo caso non ci sarà alcun versamento di denaro, dal momento che il bene oggetto dell'atto illecito potrà essere restituito alla parte lesa.

Quando scatta l'obbligo di risarcimento

L'obbligo riguardante il risarcimento del danno scatta ogni qual volta che un determinato soggetto provoca un danno ad un'altra persona.

Questa fattispecie, in particolare, potrà avere luogo in due diverse occasioni, ovvero quando:

si è inadempienti sugli accordi che sono stati assunti in precedenza nei confronti di un altro soggetto;

si causa un danno ad un soggetto con il quale non è stato preso alcun impegno precedente.

Nel primo caso, si parlerà di responsabilità contrattuale; mentre, nel secondo caso, invece, si evidenzierà una responsabilità extracontrattuale.

Che cos'è l'indennizzo

L'indennizzo deve essere corrisposto, invece, qualora un determinato soggetto tiene un comportamento legittimo, ma che, comunque, provoca un danno nei confronti di un'altra persona.

La condotta che viene tenuta dal soggetto attivo potrà essere, per quanto riguarda il nostro ordinamento giuridico nazionale:

lecita;

consentita;

imposta.

In questa circostanza, la parte lesa dei suoi diritti potrà richiedere anche una reintegrazione parziale della propria posizione giuridica.

Ecco, nello specifico, quali sono le ipotesi di indennizzo che sono previste dalla normativa nazionale:

espropriazione di un bene per l'utilità pubblica;

stato di necessità;

servitù di passaggio coattiva;

La differenza tra il risarcimento e l'indennizzo

La differenza principale tra il risarcimento e l'indennizzo riguarda proprio la natura del danno: infatti, mentre dal primo viene causato un "danno ingiusto", dal secondo ne viene fuori un "danno giusto".

Inoltre, nella prima circostanza il comportamento che viene tenuto dal soggetto che provoca il danno viene ritenuto illegittimo, dal momento che contrario alle regole, mentre, nella seconda, invece, l'atto può essere lecito, consentito oppure imposto dall'ordinamento giuridico nazionale.

Un'ulteriore differenza tra questi due istituti giuridici, inoltre, è quella relativa alla tipologia, dal momento che il risarcimento può essere sia per equivalente che in forma specifica, mentre l'indennizzo sarà sempre per equivalente.

Ciò significa che quest'ultimo potrà prevede esclusivamente il pagamento in denaro da parte del soggetto che ha commesso il fatto illecito.

Il primo, invece, potrà anche avere lo scopo di ripristinare la posizione giuridica del soggetto passivo, prima che quest'ultimo abbia subito una lesione dei propri diritti.

