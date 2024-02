Terreno edificabile e terreno agricolo: 3 differenze da conoscere

Se devi acquistare un terreno per costruire una casa, devi conoscere le differenze tra terreno edificabile e non, data la loro differenza enorme di prezzo. Ecco le principali che devi sapere.

Acquistare un terreno rappresenta il primo passo per chi sogna di costruire la propria casa, ma la scelta tra un terreno edificabile e uno agricolo può essere complessa. Questi due tipi di terreni presentano caratteristiche, destinazioni d'uso e vincoli diversi, influenzando non solo il costo d'acquisto, ma anche le potenzialità costruttive future.

Comprendere la differenza tra un terreno edificabile e uno agricolo è fondamentale per fare una scelta informata, ottimizzando l'investimento e realizzando il progetto abitativo desiderato.

Che differenza c'è tra terreno agricolo e terreno edificabile

La prima e più evidente differenza tra i due tipi di terreno risiede nella loro destinazione d'uso. Un terreno agricolo è definito tale per le limitazioni imposte sulla costruzione, essendo destinato principalmente all'agricoltura, il che limita notevolmente le possibilità di sviluppo edilizio.

Al contrario, un terreno edificabile è una zona dove è permesso costruire ed è quindi idoneo per l'edificazione di strutture residenziali o commerciali, offrendo una vasta gamma di opportunità per investitori e costruttori.

Un aspetto fondamentale da considerare è il diverso valore di mercato. I terreni edificabili hanno un costo significativamente superiore rispetto ai terreni agricoli, dovuto alla maggiore flessibilità d'uso e alla possibilità di costruire, rendendoli una scelta privilegiata per chi mira a realizzare progetti immobiliari.

Come trasformare il terreno da agricolo a edificabile

Per valutare se un terreno agricolo può essere trasformato in edificabile, è essenziale consultare il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di appartenenza. Fattori favorevoli alla trasformazione includono la vicinanza a zone già edificate, la presenza di collegamenti urbani e l'assenza di vincoli paesaggistici.

Cambiare la destinazione d'uso di un terreno da agricolo a edificabile non è un processo immediato. È necessario presentare una richiesta al Comune, un percorso che richiede il supporto di un tecnico e può comportare costi non indifferenti. Il PRG del Comune, soggetto a revisioni periodiche, gioca un ruolo chiave in questo processo.

Evoluzione normativa dell'edificabilità

Negli ultimi decenni, le leggi sull'edificabilità dei terreni hanno visto rilevanti modifiche. Prima del DL 223/2006, era necessaria l'approvazione regionale per rendere edificabile un terreno. Dopo il Decreto Bersani, il processo è stato semplificato, affidandosi al PRG comunale e eliminando la necessità di approvazioni esterne, accelerando così le pratiche di trasformazione e rendendo più agile l'iter burocratico per gli sviluppatori.

Costruire in modo ecologico su terreno edificabile

La possibilità di costruire una casa prefabbricata in legno su un terreno edificabile apre a scenari interessanti per chi aspira a una soluzione abitativa sostenibile. La scelta di un terreno edificabile consente di realizzare progetti architettonici rispettosi dell'ambiente, con l'opportunità di ricevere supporto nella progettazione, nel preventivo e nella realizzazione del sogno di una casa ecologica.

La differenza tra terreno edificabile e agricolo è un fattore determinante nella scelta del lotto su cui costruire la propria casa. Mentre i terreni agricoli offrono un costo inferiore, le restrizioni sulla costruzione limitano le possibilità di sviluppo. Al contrario, i terreni edificabili, pur avendo un prezzo maggiore, offrono la libertà di realizzare progetti abitativi, compresi quelli ecologici e sostenibili.

