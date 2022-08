I dissuasori di parcheggio sono dispositivi che si utilizzano per impedire di parcheggiare in determinate zone o rendere sicura un'area, sia pubblica che privata. Serve l'autorizzazione? A chi bisogna rivolgersi?

Uno dei maggiori problemi degli automobilisti è trovare parcheggio, non solo lungo le strade, in città e nei piccoli borghi, ma anche in molti condomini.

In quest’ultimo caso, nei condomini o presso qualsiasi altra abitazione, alcuni condomini o residenti installano alcuni ostacoli per impedire di parcheggiare le auto vicino alle proprie pertinenze o ai portoncini d’ingresso.

Non sono semplici ostacoli, ma hanno un nome ben preciso: dissuasori di parcheggio o di sosta. Si possono installare liberamente? Sono sempre legittimi? Si deve chiedere e ottenere un apposito permesso?

Spieghiamo la normativa dei dissuasori di parcheggio, come e quando si possono installare, in riferimento, soprattutto, ai condomini.

Qual è la normativa dei dissuasori di parcheggio

Prima di parlare di normative, regole ed eventuali permessi, chiariamo cos’è un dissuasore di parcheggio per chi non lo sapesse. Citiamo il Codice della strada:

“I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva”.

Si tratta, quindi, di dispositivi che si utilizzano per impedire ad altri automobilisti di sostare in determinate zone, sia pubbliche che private come, per esempio, pertinenze condominiali, davanti a portoni e portoncini, zone verdi o aree pedonali e così via.

Ma non sono solo utilizzati per impedire alle automobili di parcheggiare in una determinata zona. Sempre come stabilito dal Codice della strada, possono anche delimitare le zone pedonali, zone verdi e aiuole e così via.

Esiste solo un tipo di dissuasore di parcheggio? Oltre a prestarsi a molti utilizzi, non c’è solo un modello standard di dissuasore, ma possono avere diverse forme e dimensioni - sempre in base a quanto stabilito dal Codice della strada:

“[…] pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorche' integrati con altri sistemi di arredo”.

E per quanto riguarda i materiali? Come devono essere? I dissuasori possono essere realizzati in qualsiasi materiale (calcestruzzo, legno, alluminio, ghisa e così via), sempre che non creino condizioni di pericolo ai pedoni.

Funzione dissuasori di parcheggio: a cosa servono

Come abbiamo già anticipato, i dissuasori di parcheggio o di sosta si prestano a molteplici usi, ma soprattutto a non far sostare auto in una determinata zona, dove queste non dovrebbero fermarsi.

Una funzione dei dissuasori è, quindi, quella di delimitare e rendere sicura una zona, quando il parcheggio continuo di automobili può danneggiare o compromettere la sicurezza, per esempio, dei pedoni.

La gran parte delle volte, è il proprietario di un immobile ad installare i dissuasori di sosta, per esempio, di fronte una pertinenza, dove egli è proprietario. Ciò accade quando la proprietà si trova a ridosso di una strada pubblica e gli automobilisti di passaggio, in cerca di un posto dove lasciare l’auto, la parcheggiano davanti un portone o una pertinenza privata.

Quando, invece, ci troviamo in un contesto differente, per esempio, nel caso di una strada privata utilizzabile da chiunque oppure in aree dove più case condividono una strada, l’installazione di un dissuasore deve essere concordato con gli altri residenti.

Ma, oltre a delimitare una zona di sosta, i dissuasori, come abbiamo detto, servono per altri scopi, come rendere sicura un’area pedonale o una zona verde, per evitare il transito di autovetture.

Dissuasori parcheggio: ecco come richiedere e ottenere l’autorizzazione

Dobbiamo fare un’ultima precisazione, in riferimento all’autorizzazione necessaria ad installare i dissuasori di sosta. Chi deve concedere l’autorizzazione? È necessaria in tutti i casi?

Gli enti locali, per ottenere l’autorizzazione, devono farne richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Una volta ottenuta, possono installare sulle strade comunali pubbliche i dissuasori di parcheggio.

Se il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dovesse dare parere positivo, il comune può sempre negare il consenso. Viceversa, se il Ministero non concede l’autorizzazione, il comune non può dare esito positivo alla richiesta di installazione.

I condomini, invece, per poterli installare davanti il cancello d’ingresso su una strada pubblica, devono farne richiesta al comune - la decisione deve essere approvata a maggioranza dall’assemblea condominiale. Se la strada è privata devono solo segnalare l’installazione dei dissuasori e, eventualmente, concordarla con gli altri residenti.

All’interno delle aree condominiali, se un condominio vuole installare il dissuasore, per esempio, davanti al suo posto auto o alla sua pertinenza, deve farne richiesta all’assemblea condominiale. In genere, deve essere approvato dalla maggioranza dei condomini.

In ogni caso, i dissuasori devono essere installati seguendo le regole stabilite dal Codice Civile, in modo tale da non arrecare eventuali danni a persone o cose.