Distruggere un autovelox è reato? Cosa si rischia e quali sono tutte le conseguenze

Da qualche settimana, qualcuno distrugge gli autovelox e, per questo, una domanda sorge spontanea: è reato danneggiare o rompere i rilevatori di velocità? La risposta lascia a bocca aperta. Vediamo quali sono le conseguenze.

Da qualche settimana, nelle strade italiane, si sta verificando la particolare tendenza di distruggere gli autovelox. Una tentazione che, sicuramente, sarà venuta a molti automobilisti, consapevoli di aver violato i limiti di velocità.

Ma per qualcuno la tentazione si è trasformata in azione, inconsapevole di quali potrebbero essere le conseguenze.

Conviene distruggere gli autovelox? Se da una parte si ha la sensazione che, una simile azione, possa far evitare di prendere una multa, dall’altra ci sono ben altre conseguenze.

Distruggere un autovelox è reato? Rispondiamo a questa domanda, spiegando se un’azione simile di danneggiamento viene punita penalmente e quali sono le conseguenze economiche.

Cosa rischia chi rompe un autovelox

Imperversa ancora la moda di rompere gli autovelox, un fenomeno che si sta registrando nel nord Italia, ad opera di un individuo o di un gruppo di individui soprannominati Fleximan.

Da qualche settimana, si stanno verificando attacchi e danneggiamenti agli autovelox fissi ai bordi delle strade comunali e statali. Tra il Veneto, la Lombardia e il Piemonte sono stati abbattuti 8 autovelox.

Il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: il rilevatore di velocità viene abbattuto tramite l’utilizzo di strumenti da taglio, con i quali viene recisa la base del palo che lo sostiene, facendolo cadere a terra.

Quali sono i rischi che corre chi rompe un autovelox? Per rispondere alla domanda, dobbiamo esaminare un caso nel 2002, quando un automobilista è stato accusato di danneggiamento aggravato dopo aver colpito un autovelox con una pietra.

Nell’ordinamento italiano, il reato di danneggiamento è previsto dall’articolo 635 del Codice penale ed è stato depenalizzato. Quindi, la condotta di chi distrugge volontariamente beni mobili altrui, oggi, viene punita con una sanzione amministrativa che va da 100 euro a 8000 euro.

Rimane, invece, il reato di danneggiamento aggravato, ovvero quello contro gli oggetti esposti alla cosiddetta “pubblica fede”, come quello delle comuni strade ai cui margini vengono posti i rilevatori di velocità. Ma una sentenza del tribunale di Firenze del 2005 ha stabilito che distruggere un autovelox non è reato e ad una condotta simile si applica solo l’articolo 15 del Codice della strada, che prevede una sanzione che va da un minimo di 42 euro ad un massimo di 173 euro.

Cosa si può fare per evitare le multe con gli autovelox

Naturalmente, il modo migliore per evitare le multe degli autovelox è quello di rispettare i limiti della strada. Sembra banale anche solo dirlo, ma di fatto non è sempre così.

Il Codice della Strada non fa sconti e le multe non sono solo proporzionate alla gravità della violazione commessa, ma prevedono anche una pesante decurtazione dei punti dalla patente o la sospensione della stessa.

Quali sono le multe per chi supera il limite di velocità?

• Oltre 10 Km/h il limite, subisce una multa che va da 42 euro a 173 euro;

• Oltre 40 km/h, subisce una multa da 173 euro a 694 euro;

• Fra 40 km/h e 60 km/h oltre il limite, multa da 543 euro a 2.170 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi;

• Oltre 60 km/h in più, multa da 845 euro a 3.382 euro, mentre la patente potrà essere sospesa da sei a dodici mesi.

Naturalmente, ci sono anche alcuni casi in cui è possibile contestare una multa da autovelox. Se si opta per la proposizione presso il Giudice di Pace, allora il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della multa. Invece, se si sceglie di fare ricorso al Prefetto, si devono rispettare i termini di 60 giorni.

Chi rompe l’Autovelox viola il codice penale?

Come abbiamo detto prima, chi rompe un autovelox, secondo una decisione del tribunale di Firenze non commette reato. Viene applicato l’articolo 15 del Codice della Strada e non l’articolo 635 del Codice Penale.

L’articolo 15 del Codice della Strada non qualifica la condotta come reato, ma solo come illecito amministrativo, quasi al pari di chi attraversa con il semaforo rosso.

Paradossalmente, l’importo della contravvenzione per chi danneggia l’autovelox è minore rispetto ad una multa per eccesso di velocità che, come abbiamo visto, può arrivare anche a 3.382 euro.

Dobbiamo comunque considerare che la tesi del tribunale di Firenze risale già a qualche anno addietro, oltre che un caso isolato. Nell’ordinamento italiano, inoltre, i precedenti della giurisprudenza non sono vincolanti. Ciò vuol dire che, un giudice potrebbe anche dare un’interpretazione diametralmente differente alla stessa ipotesi avvenuta molti anni fa.

Inoltre, è sempre bene tenere a mente che ogni caso è unico e le stesse circostanze del fatto possono variare. Quindi, prima di lasciarsi alla tentazione e distruggere un autovelox se si pensa di aver superato il limite di velocità, bisogna sempre considerare le conseguenze legali e la stessa sicurezza stradale: guidare sempre rispettando i limiti di velocità è la soluzione legale, ma anche più sicura.

