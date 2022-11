Tua figlia è sposata da qualche anno e tu hai, finalmente, l’opportunità di acquistarle casa. Sei entusiasta di potergli togliere il peso di un affitto attraverso la donazione di un immobile ma ahimè i dubbi che ti assillano sono diversi:

La giovane al momento dell’unione aveva scelto, d’accordo con suo marito, la comunione dei beni. Data la circostanza, la proprietà spetterà solo alla moglie? Oppure andrà divisa tra i coniugi? Se il matrimonio dovesse prendere una brutta piega, in caso di separazione il coniuge potrà reclamare il 50% del bene immobile?

Qui di seguito cercheremo di rispondere ai quesiti.

Quali sono le 4 ipotesi di donazione di un immobile

La legge prevede 4 ipotesi di donazione di immobili:

figli sposati in comunione dei beni, il genitore dona direttamente la casa tramite la presenza del notaio;

figli non sposati, il genitore regala direttamente l’abitazione al figlio che non ha ancora contratto il matrimonio;

figli sposati in comunione dei beni, qui i genitori decidono di donare, in modo indiretto, il denaro necessario per l’acquisto di una casa;

figli sposati, i genitori decidono di trasferire sul conto del figlio, in modo indiretto, il denaro necessario alla conclusione dell'acquisto dell’abitazione.

Cosa prevede il regime della comunione dei beni

Non tutti sanno che per sposarsi con il regime di separazione bisogna presentare una richiesta. Diversamente, l’unione verrà effettuata in modo automatico con il cosiddetto regime di comunione dei beni. Ma cosa significa e cosa comporta in caso di donazione? Entriamo nel dettaglio.

In caso di matrimonio con comunione dei beni, se uno dei coniugi compera un bene con il proprio stipendio, il bene diviene di proprietà del marito e della moglie. Lo stesso discorso, invece, non vale per i beni acquistati prima del matrimonio nè in caso di donazione. Chiariamo meglio quest'ultimo punto.

Si possono escludere beni immobili dalla comunione

Al momento della stipula del contratto matrimoniale gli sposi possono decidere, di comune accordo, di escludere alcuni beni dalla comunione. Si tenga conto che, in ogni caso, non sono inclusi nella comunione:

i beni di cui i coniuge era titolare prima di unirsi in matrimonio;

i beni acquisiti da sposati ottenuti tramite la successione oppure la donazione di denaro, di una casa oppure una donazione indiretta;

quelli di uso personale e gli accessori di ciascun coniuge;

i beni che il coniuge utilizza per svolgere la sua attività lavorativa;

quelli acquisiti in seguito a un risarcimento del danno;

la pensione che viene elargita al coniuge che ha perso una parte o tutta la capacità lavorativa.

La Cassazione ha precisato che la donazione di un immobile, fatta dai genitori, nei confronti di un figlio sposato con la formula della comunione dei beni viene esclusa dalla stessa comunione. Pertanto, se la casa viene donata alla figlia è lei l’unica proprietaria. Di conseguenza il marito non potrà avanzare nessuna pretesa. Si fa eccezione qualora si sia concordato, nel contratto di donazione, l’inserimento di una clausola che indica come beneficiaria della donazione proprio la comunione.