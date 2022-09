Per le coppie, il giorno del matrimonio rappresenta il coronamento di un sogno. Attese, speranze e sacrifici accompagnano i promessi sposi per molti mesi, se non anni.

D’altra parte, però, sofferenze, sacrifici e attese accompagnano anche coppie sposate in procinto di separarsi e poi di divorziare.

Soffermandoci sulla tempistica, è bene sapere quanto tempo intercorre tra la separazione e il divorzio. Ma questo può essere automatico? Si può rimanere separati per sempre? Ebbene, potrà sembrare un argomento semplice e scontato e verso il quale si spera di non dover mai mostrare interesse.

Chiariamo, però, tutti questi aspetti, soffermandoci soprattutto sulle tempistiche, ovvero quanto tempo passa dalla separazione al divorzio.

Dalla separazione al divorzio: cosa sono, differenze e quanto tempo passa

Molto spesso i matrimoni non durano per sempre. Le cause della fine di un’unione possono essere molteplici: liti, incomprensioni, tradimenti oppure non era quello/a giusto/a. Perciò, si sente il bisogno o la necessità di separarsi e di divorziare.

Per chi non lo sapesse si tratta di due atti distinti e separati. Per richiedere il divorzio, è necessario prima di tutto separarsi. Ma che cosa vuol dire? Separarsi significa interrompere il matrimonio, ma non definitivamente. I vincoli cessano, ma il coniuge benestante dovrà corrispondere all’altro coniuge economicamente svantaggiato l’assegno di mantenimento.

Quindi, si può divorziare solo dopo essersi separati; mentre, separandosi non si deve necessariamente divorziare in seguito. La fine del matrimonio si verifica, come spiegheremo, soltanto divorziando. Infatti, esso viene definito scioglimento del matrimonio e serve a porre fine per sempre alla vita coniugale.

Come ci si separa? Ci sono diversi modi in base all’accordo oppure all’eventuale disaccordo che intercorre tra i due coniugi. Separandosi, comunque, i coniugi non hanno nessun obbligo a rispettare e osservare i doveri coniugali.

Una prima tipologia è la separazione giudiziale. Già dal nome si comprende che i coniugi non hanno trovato un accordo e che sono dovuti andare in tribunale. Invece, nella separazione consensuale, al contrario, c’è l’accordo tra i coniugi.

Solo dopo la separazione si può richiedere il divorzio che sancisce definitivamente la fine dell’unione tra i coniugi; di conseguenza, vengono meno i diritti e i doveri dei coniugi. Ma quanto tempo passa? In caso di separazione consensuale, devono passare sei mesi; mentre quando è di tipo giudiziale deve passare un anno.

Precedentemente, i termini erano di gran lunga maggiori. Infatti, la tempistica si è notevolmente ridotta con la riforma del 2015: il tempo che intercorre tra i due passaggi si è ridotto, come abbiamo detto, a seconda dei casi a sei mesi e a un anno, rispetto all’iniziale attesa di tre anni.

Ovviamente, qualora vi fosse la riappacificazione tra i coniugi i termini vengono sospesi.

Ricordiamo che divorziando il coniuge economicamente più avvantaggiato non dovrà più corrispondere l’assegno di mantenimento, ma l’assegno divorzile, in modo da garantire all’ex coniuge l’autosufficienza economica necessaria, nel caso in cui non riesca a trovare lavoro e a mantenersi.

Divorzio automatico o separazione per sempre: ecco cosa è possibile

Soprattutto quando ci si trova dinnanzi a circostanze particolarmente spiacevoli che portano alla fine di un matrimonio, ci si domanda se si può divorziare in via automatica.

Ebbene, la risposta non è scontata. Il divorzio non avviene in automatico, ma deve essere consensuale o giudiziale così come la separazione. Si tratta di una peculiarità che, spesso, ha fatto discutere, anche per via dei tempi molto lunghi. Soprattutto quando la situazione che porta alla fine dell'unione è critica, si vorrebbe subito divorziare senza passare per questo percorso obbligato, principalmente per ridurre i tempi tramite divorzio breve.

Tuttavia, si deve sempre seguire l’iter che passa dalla separazione e, poi, dopo trascorsi i tempi necessari di cui abbiamo ampliamente parlato in precedenza, si può richiedere il divorzio.

Se per il divorzio si opta con la conciliazione, ovvero la via bonaria, allora il passaggio sarà quasi automatico perché la procedura è più snella.

Quando, invece, i coniugi rimangono in disaccordo, vi è quello giudiziale, molto più lungo rispetto a quello consensuale, anche considerando che la durata del processo non è sempre prevedibile.

Tuttavia, quando nessuno dei due richiede espressamente di voler divorziare, allora si può rimanere separati anche tutta la vita.

A tal proposito, molte volte ci si pone una domanda. Praticamente, conviene solo separarsi o concludere definitivamente il matrimonio? Ovviamente, non esiste una risposta univoca, anzi, questa varia in base a miriadi situazioni. Ciò che basta sapere è che, volendo, è possibile rimanere separati anche tutta la vita, senza passare necessariamente alla seconda fase, ovvero divorziare. L'importante è conoscere bene entrambi gli istituti, valutarli e, solo successivamente, prendere una decisione.