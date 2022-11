Un soggetto, secondo la legge italiana, non può avere una doppia residenza. Da un punto di vista obiettivo, la stessa persona non può avere due dimore abituali. Non è quindi un caso che normativa abbia stabilito nel dettaglio quanto segue: La residenza è il luogo in cui il soggetto x dimora in modo abituale. Può accadere però che, per ragioni lavorative, il cittadino possieda anche il domicilio in un comune diverso.

Quali benefici apporta la residenza anagrafica

Chiarito che non si può avere una doppia residenza, scopriamo se una dimora stabile apporta dei benefici. Dal punto di vista giuridico, stabilire una residenza anagrafica permette al cittadino di beneficiare di alcuni diritti:

iscriversi alla lista elettorale del Comune di appartenenza;

scegliere il medico di famiglia;

effettuare gli adempimenti previsti dalla legge in caso di matrimonio;

ricevere raccomandate oppure gli atti giudiziari;

la competenza dei tribunali, ma anche degli uffici giudiziari in generale;

ricevere certificati anagrafici;

accesso ai servizi demografici del Comune di appartenenza.

Cosa fare se si cambia residenza

Ma se la doppia residenza non si può avere, cosa si può fare se da un anno si è stati costretti a trasferirsi per lavoro? Si può optare per il cambio di residenza. A tal proposito, la legge chiarisce che chi si trasferisce in modo stabile in un nuovo comune ha l’obbligo di informare l’Ufficio Anagrafe della vecchia residenza nell’arco di 20 giorni. In genere, questa comunicazione viene effettuata direttamente dal nuovo Comune, in cui si è spostata la residenza, durante la fase di accertamento posta in essere dall’Ufficiale d’Anagrafe che prende in gestione l’iscrizione anagrafica.

Si consideri, inoltre, che l’iscrizione anagrafica produce effetti giuridici dallo stesso giorno in cui il soggetto presenta la dichiarazione.

In secondo luogo, se nella fase di accertamento emergono esiti negativi, il procedimento viene annullato da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe che, a sua volta, provvederà a mandare una nota informativa al richiedente. Così, quest’ultimo avrà il tempo di presentare tutta la documentazione utile all’istruttoria.

Quando è consigliabile scegliere il domicilio

Oltre alla residenza chi lavora deve possedere un domicilio. Il domicilio è il posto in cui un dato soggetto stabilisce la sede principale in cui deve svolgere il proprio lavoro. Esso è costituito da un elemento oggettivo, si tratta degli interessi economici, e da un elemento soggettivo che corrisponde alla scelta di fissare la sede di lavoro in quella specifica città. Pertanto l'indirizzo del domicilio può essere diverso dalla residenza.

Cos’è il registro Aire

Il registro Aire, letteralmente conosciuto come Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, riporta i dati dei cittadini italiani che hanno spostato la residenza all’estero. Ciò è obbligatorio nel caso la persona debba restare in uno Stato estero per più di 12 mesi. L’Aire viene gestita da ciascun Comune in base alle informazioni trasmesse dal consolato italiano all’estero.

Il cittadino che ha il dovere di iscriversi all’Aire beneficia dei seguenti diritti: