Qual è la durata del lutto vedovile? È la domanda che ci si pone quando, in seguito a divorzio o alla morte del coniuge, la donna desidera contrarre un nuovo matrimonio.

In Italia, infatti, la donna che rimane vedova oppure che ha divorziato non può risposarsi subito, ma deve attendere un periodo di tempo stabilito per legge. Si tratta del lutto vedovile, oggi chiamato divieto temporaneo di nuove nozze, disposto dall’articolo 89 del Codice Civile.

Le tempistiche, infatti, differiscono a seconda che si tratti dell’uomo o della donna come vedremo a breve. Benché possa sembrare una discriminazione, il legislatore ha previsto tale differenza per tutelare eventuali nuovi nati ed escludere dubbi sulla paternità.

Vediamo, allora, dopo quanto tempo è possibile risposarsi, sia per l’uomo che per la donna, quali sono le conseguenze qualora non venga rispettato il divieto temporaneo e quali sono le eccezioni.

Cosa fare dopo la separazione: divorzio consensuale e giudiziale

Oggigiorno, la considerazione del matrimonio è cambiata notevolmente rispetto al passato. Molte sono le coppie che decidono di separarsi e altrettante sono quelle che decidono di divorziare, sciogliendo definitivamente il legame del matrimonio.

Esistono due tipologie di divorzio:

• il divorzio consensuale, così chiamato in quanto i coniugi hanno raggiunto un accordo, sia personale, sia in merito ad alcune condizioni (per esempio, l’affidamento dei figli);

• il divorzio giudiziale che riguarda tutti quei casi in cui non esiste un accordo tra i coniugi e può essere chiesto anche da solo uno dei due, contro la volontà dell’altro.

Dopo il divorzio può succedere di incontrare un nuovo amore e desiderare di sposarsi nuovamente. In questi casi le condizioni da rispettare sono diverse a seconda che si tratti dell’uomo o della donna. Vediamo perché.

Quando ci si può risposare dopo il divorzio: le condizioni da rispettare per l’uomo

In linea generale, a dover rispettare norme più “severe” è la donna. L’uomo, invece, è libero di contrarre un nuovo matrimonio anche senza dover rispettare periodi prestabiliti.

Infatti, per contrarre nuovo matrimonio, bisognerà aspettare che trascorrano 30 giorni dalla notifica della sentenza di divorzio o 6 mesi dalla pubblicazione.

Quando una donna può risposarsi dopo il divorzio: cos’è e durata del lutto vedovile

Come già accennato, le tempistiche per convolare nuovamente a nozze, per l’uomo e per la donna, presentano delle differenze.

Come abbiamo visto, l’uomo può sposarsi di nuovo senza dover osservare specifici periodi di tempo. La donna, invece, non può contrarre un nuovo matrimonio subito dopo il divorzio, bensì dovrà attendere il periodo stabilito dal Codice Civile, nel quale si legge che non è possibile contrarre nuovo matrimonio per la donna:

"se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio."

Sebbene possa sembrare una discriminazione, in realtà la ratio del lutto vedovile o divieto temporaneo ha a che fare con la tutela della paternità di un eventuale figlio nato durante tale lasso di tempo.

La norma, dunque, è stata pensata per evitare il rischio di dubbi sulla paternità del figlio, qualora la donna dovesse rimanere incinta dopo il divorzio.

Quanto tempo deve passare per risposarsi dopo la morte del coniuge

Il lutto vedovile, o divieto temporaneo di nuove nozze, è valido non solo per le donne che hanno divorziato, ma anche per coloro che sono rimaste vedove.

Come rimanda la stessa denominazione, il lutto vedovile vale ugualmente anche per le donne che sono rimaste vedove.

Sia che si tratti di nuovo matrimonio dopo un divorzio o dopo la morte del coniuge, qualora la donna non rispetti il lutto vedovile il nuovo matrimonio non viene ritenuto nullo. La mancata osservazione dei 300 giorni, dunque, non invalida il matrimonio, ma i coniugi sono tenuti a pagare una sanzione che va dai 20 agli 82 euro.

Lutto vedovile ed eccezioni: quando ci si può risposare anche in mancata osservanza del termine di 300 giorni

Esistono tuttavia delle eccezioni. Situazioni nelle quali la donna può risposarsi anche prima del termine del lutto vedovile. Questo può avvenire se:

• prima del divorzio i coniugi sono stati separati per almeno 3 anni (su questo ci sono alcune considerazioni che vedremo a breve);

• il matrimonio è stato annullato per impotenza di generare da parte dell’uno o dell’altro coniuge, oppure i coniugi non hanno consumato il matrimonio.

In merito al primo punto, va detto che la norma non è stata modificata anche dopo l’introduzione del divorzio breve. Per questo motivo, anche qualora tra separazione e divorzio sono trascorsi 6 mesi, è comunque possibile non osservare i 300 giorni di divieto temporaneo.

La donna ha la possibilità di contrarre nuovo matrimonio, senza rispettare il lutto vedovile e senza rischiare sanzioni, presentando un’istanza al Tribunale competente il quale permetterà l’esenzione dall’osservanza dei 300 giorni qualora la donna non sia incinta.