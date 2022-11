La popolarità di una persona, oggi, si quantifica nel numero di seguaci di un profilo social. I follower Instagram sono come un’unità di misura della notorietà. Potrebbe sembrare che tutto questo sia un desiderio appartenente a persone vanitose ma, in realtà, la presenza di molti follower può portare a un riscontro economico. Si pensi ad esempio ai post pubblicati da Chiara Ferragni o Cristiano Ronaldo che possono produrre guadagni notevoli, anche milionari.

Quest’ultima è la vera ragione che spinge le persone a incrementare il numero dei seguaci, a ogni costo. In questo modo le persone cercano di raggiungere la notorietà attraverso diverse scorciatoie. Ma questi espedienti, come l’acquisto dei pacchetti di follower Instagram, sono legali?

Perché le persone acquistano follower

Come appena chiarito, acquistare follower Instagram, potrebbe corrispondere a una strategia di marketing che ha l’obiettivo di vendere beni o servizi tramite l’account personale. Pertanto anche la pubblicazione di post, reel e stories possono portare vantaggi economici tramite:

la sponsorizzazione di un prodotto , in questo caso si ottiene una commissione da parte dell’azienda che vende quel bene;

, in questo caso si ottiene una commissione da parte dell’azienda che vende quel bene; l’ottenimento di visibilità, elemento sfruttato dai personaggi televisivi per raggiungere altri successi.

È legale l’acquisto di follower per Instagram

L’acquisto di follower Instagram non costituisce un illecito. Infatti non esistono divieti a riguardo da parte della legge. Ciò nonostante si sconsiglia di ricorrere a questa pratica per due ragioni: non è affidabile, è eticamente scorretta e porta alla penalizzazione del profilo da parte di Instagram. Sarebbe, invece, più produttivo investire tempo nella creazione di Instagram novità su Reels, sticker e audio.

Cosa rischia chi acquista follower

Chiarito che l’acquisto di follower Instagram è del tutto legale, vediamo ora quali potrebbero essere gli effetti negativi.

Innanzitutto, questa pratica potrebbe violare il regolamento interno del canale social; ciò avviene quando si creano falsi profili utilizzati per aumentare traffico o seguaci di una pagina in maniera artificiosa. Bisogna poi tenere conto che il più delle volte questi pacchetti portano Fake follower su Instagram: perché sono inutili e come eliminarli.

Mettendo in atto un comportamento del genere, i gestori di Instagram potrebbero sospendere oppure disattivare il profilo. Tra l’altro avendo sottoscritto un contratto al momento della registrazione, i gestori del social network potrebbero richiedere il risarcimento danni tramite vie legali, contro i venditori di follower Instagram.

4 casi in cui l’acquisizione di follower è illegale

Esistono però alcune situazioni in cui colui che vuole accrescere la notorietà del proprio profilo finisce col commettere atti illeciti. Tra i 4 casi di acquisizione di follower Instagram illegale rientrano:

la vendita dei profili Instagram rubati;

gli accessi abusivi mediante il sistema informatico;

il furto di identità;

il phishing.

È chiaro quindi che il proprietario del profilo Instagram commette reato solo se effettua l’acquisto ricorrendo ad attività illecite. Tra queste c’è anche la creazione di falsi profili, spacciandosi per una persona diversa, allo scopo di accrescere i propri seguaci.