Quando scatta la prescrizione dei debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate? Quando viene annullata in automatico la cartella esattoriale? In altri termini, dopo quanto tempo possiamo evitare di considerarci in pericolo con i debiti contratti con il fisco?

È bene ricordare che qualsiasi tipo di debito ha una scadenza. Anche quelli contratti con il fisco: non importa quali tasse dobbiamo pagare all'Agenzia delle Entrate: prima o poi vanno in prescrizione. I termini, ovviamente, non sono uguali per tutti, ma variano da imposta ad imposta. È bene ricordare che i termini della prescrizione dei debiti con il fisco valgono anche quando ci sono delle vere e proprie cartelle esattoriali, che siano state emesse proprio perché non abbiamo pagato a tempo ed ora. La prescrizione dei debiti in essere con l'Agenzia delle Entrate, non vale unicamente per le pendenze economiche che si hanno con l'erario dello Stato. Ma vi rientrano anche i debiti che a vario titolo si hanno con gli enti locali, come l'Imu e la Tari, per i quali la prescrizione si viene a generare nell'arco di cinque anni.

Agenzia delle Entrate: quali sono i debiti da pagare

Nei debiti che i contribuenti hanno direttamente con l'Agenzia delle Entrate vi rientrano quelli relativi a tasse ed imposte che si sarebbero dovute pagare allo Stato centrale. Nel caso della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, tra queste rientra anche il bollo auto, che, benché sia un'imposta regionale, viene gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Prima di procedere, è necessario fare una distinzione tra tasse ed imposte. Quotidianamente i due termini vengono utilizzati come se fossero dei sinonimi, ma la differenza è abbastanza netta:

con il termine tasse , si intendono quegli importi che i contribuenti devono pagare a fronte di uno specifico servizio. Hanno lo scopo di finanziare un particolare servizio. Un caso è rappresentato dalla Tari, il cui scopo è quello di finanziare la raccolta rifiuti;

, si intendono quegli importi che i contribuenti devono pagare a fronte di uno specifico servizio. Hanno lo scopo di finanziare un particolare servizio. Un caso è rappresentato dalla Tari, il cui scopo è quello di finanziare la raccolta rifiuti; al contrario le imposte non sono collegate a nessuna particolare prestazione. Grazie ai soldi che vengono raccolte attraverso le imposte, l'Erario provvede a finanziare la spesa pubblica, in favore di tutti i cittadini.

Comunque vada, indipendentemente che si parli di tasse od imposte che siano riscosse dall'Agenzia delle Entrate, la loro prescrizione arriva nel corso di dieci anni. La giurisprudenza più recente prevede che per alcune imposte la prescrizione possa essere più breve. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede la legge.

Irpef: ecco quando va in prescrizione

Come molti nostri lettori ben sapranno, l'Irpef è l'imposta sulle persone fisiche, che deve essere versata annualmente dai cittadini privati e dalle società di persone. Tradizionalmente, l'Irpef va in prescrizione nell'arco di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo nel quale l'imposta avrebbe dovuto esser stata versata. L'Irpef che si deve versare nel corso del 2022 andrà in prescrizione il 31 dicembre 2032, dieci anni esatti dopo il 1° gennaio 2023.

Nell'arco di dieci anni vanno in prescrizione le cartelle esattoriali, che vengono emesse a seguito del mancato versamento di questa imposta. Il termine di decorrenza della prescrizione parte il giorno successivo alla notifica della stessa cartella esattoriale.

Vi è comunque una tesi che prevede che l'Irpef andrebbe in prescrizione nell'arco di cinque anni. Questa particolare regola sarebbe contenuta all'interno dell'articolo 2948 del Codice Civile, la quale prevede che i debiti che devono essere pagati annualmente, debbano andare in prescrizione nell'arco di cinque anni. Dato che l'Irpef deve essere pagata ogni anno, sarebbe tra le imposte che hanno una prescrizione quinquennale. Si è comunque obiettato, che il presupposto impositivo potrebbe variare di volta in volta, a seconda del reddito dichiarato, o addirittura mancare del tutto (si pensi a una persona che non abbia lavorato).

Cosa diversa dalla prescrizione dell’imposta è il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve accertare l’inadempimento del contribuente e contestargli l’irregolarità. In particolare, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

quando ci troviamo di fronte a redditi non dichiarati, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all’annualità d’imposta oggetto di accertamento;

nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Iva ed Ires: quando vanno in prescrizione

A dover pagare l'Ires sono le società di capitali: SpA, Srl e Sapa. Questa è un'imposta di tipo erariale e de essere versata ogni anno. Anche in questo caso l'Ires andrà in prescrizione dopo 10 anni, che partono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sarebbe dovuta pagare l'imposta.

L'Iva è, invece, un'imposta erariale di derivazione comunitaria, per la quale vale la regola della prescrizione nell'arco di dieci anni, decorrenti da quello successivo a quello dell'imposta. Anche in questo caso si è formata però una giurisprudenza minoritaria che ritiene che la cartella esattoriale relativa all’Iva si prescriva in 5 anni.