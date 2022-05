Vostro figlio deve intraprendere un viaggio da solo in treno o in aereo? Se non conoscete quali sono le regole e che cosa dice la legge non preoccupatevi. Infatti, grazie ai molti servizi che vengono offerti dalle compagnie aeree e da quelle ferroviarie, i minori possono viaggiare in torale sicurezza usufruendo del servizio di assistenza per tutta la durata del viaggio.

Ecco quali sono regole e accorgimenti da rispettare e, soprattutto, a che età la legge consente di viaggiare senza la presenza di un adulto.

I minorenni possono viaggiare da soli? Ecco a che età si può fare

Quando un ragazzo diventa maggiorenne inizia ad acquisire nella nostra società un ruolo più importante, può svolgere dei compiti fino a quel momento vietati e acquisire nuove responsabilità. Ad esempio guidare la macchina, il diritto di votare alle elezioni politiche, sposarsi e così via. Invece, per quanto riguarda la possibilità di viaggiare da soli in treno oppure in aereo, questa soglia di età si abbassa ancora di più.

Infatti possono viaggiare in assoluta autonomia (quindi senza acompagnatore) a partire da un'età anagrafica pari a 14 anni. Va da sé, invece, che se quest'ultimo ha un'età inferiore potrà viaggiare in aereo o in treno solamente nel caso in cui lo faccia insieme ad un accompagnatore. Costui o costei non dovrà essere necessariamente il genitore o un parente, ma basta che sia una persona maggiorenne purché espressamente autorizzata dai genitori/tutori del ragazzo minorenne.

L'autorizzazione in questione viene anche definita "dichiarazione di accompagno" e, nello specifico, deve contenere, nella maniera più esplicita possibile una dichiarazione scritta da parte di chi fa le veci del minore. Al suo interno devono essere indicati i dati anagrafici dell'accompagnatore necessari per la sua identificazione in caso di controlli da parte delle autorità.

Quindi, volendo fare un riepilogo di quanto detto, i minori possono viaggiare da soli senza genitori o tutori legali quando:

hanno un'età anagrafica superiore ai 14 anni;

prima del compimento dei 14 anni purché accompagnato da almeno un genitore;

prima del compimento dei 14 anni, insime al tutore legale;

se più piccolo dei 14 anni compiuti, ma viaggi insieme ad un soggetto accompagnatore (che potrà essere un altro parente, un amico o qualsivoglia persona), che sia maggiorenne ed espressamente autorizzato dai genitori attraverso la dichiarazione di accompagno.

Un altro limite che incontrano i ragazzi minorenni, però, nell'intraprendere un viaggio in autonomia, è quello relativo al pernottamento in alberghi, campeggi, ari b&b e così via.

Infatti, un ragazzo di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni, può essere certamente autorizzato a viaggiare da solo, ma, comunque, per poter pernottare all'interno di una struttura ricettiva, deve essere necessariamente assistito da un soggetto accompagnatore, che si assuma la responsabilità sulla sua persona.

Quali sono le regole per viaggiare da soli in treno

Dato che, secondo quanto viene disposto dalla legge, i bambini che hanno un'età anagrafica inferiore rispetto a 14 anni non possono viaggiare da soli in treno, a tal proposito, vengono in soccorso i servizi di accompagnamento dei minori, i quali vengono predisposti sia da Trenitalia che da Italo.

In questo modo bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 7 anni e fino al compimento dei 13 anni, che devono intraprendere un viaggio in treno, ma che, per qualsivoglia motivazione, non possono essere accompagnati dal proprio genitore, tutore o altro soggetto, hanno comunque la possibilità di viaggiare in autonomia. Possono farlo venendo accompagnati per tutto il viaggio dal personale di Trenitalia e di Italo, che mettono a disposizione questa particolare servizio dietro espressa prenotazione.

Ecco, in particolare, quali sono le regole per richiedere l'assistenza ai minori sui treni:

un minore di 14 anni può viaggiare da solo con Trenitalia, utilizzando questo servizio, salendo a bordo di alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento, con partenza stabilita di mattina e destinazione presso alcune delle stazioni più importanti del nostro Paese;

un minore di 14 anni può viaggiare da solo con Italo, utilizzando il servizio "Italo Junior"che prevede che il soggetto minorenni possa viaggiare accompagnato dal personale di bordo della suddetta compagnia ferroviaria all'interno di una fascia oraria prestabilita e compresa, precisamente, tra le ore 8:00 e le ore 20:00, durante l'arco di tutta la settimana.

Per poter viaggiare in autonomia negli orari stabiliti con il servizio messo a disposizione da Trenitalia bisogna pagare un costo aggiuntivo pari a 70 euro rispetto al costo normale del biglietti di viaggio.

Inoltre, il ragazzo minore di 14 anni deve necessariamente portare con sé, durante il viaggio, una copia del proprio documento d'identità ed una una dichiarazione all'interno della quale il genitore del ragazzo autorizza il personale di bordo ad accompagnare il proprio figlio.

I possibili itinerari di Trenitalia ai quali potrà accedere il ragazzo minore di 14 anni, utilizzando l'apposito servizio che viene offerto dalla compagnia ferroviaria, potrà prevedere le seguenti stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo:

la stazione di Roma Termini;

la stazione di Milano Centrale;

la stazione di Napoli Centrale;

la stazione di Torino Porta Nuova;

la stazione di Firenze Santa Maria Novella;

la stazione di Bologna Centrale;

la stazione di Bari Centrale;

la stazione di Salerno Centrale;

la stazione di Padova Centrale.

Invece, per quanto riguarda il servizio "Italo Junior", il quale viene offerto dalla compagnia ferroviaria omonima, utilizzando questa possibilità, i ragazzi minori di 14 anni dovranno portare con sé durante il viaggio:

una dichiarazione dei genitori, all'interno della quale questi ultimi concedano la possibilità al personale di bordo di accompagnare il proprio figlio;

un badge identificativo, all'interno del quale vengono esplicitati i dati anagrafici e tutte le altre informazioni che sono necessarie per riconoscere il ragazzo.

Quali sono le regole per viaggiare da soli in aereo

Anche in questo caso, ovvero quello relativo alle compagnie aeree, alcune di esse vengono in soccorso delle famiglie all'interno delle quali il ragazzo che non abbia ancora compiuto i 14 anni di età, debba necessariamente intraprendere un viaggio in aereo in autonomia.

In particolare, la procedura ed i servizi che vengono offerti variano a seconda della compagnia aerea ed alcune non prevedono la predisposizione di questo servizio di accompagnamento per i ragazzi che viaggiano da soli, i quali, in questo caso, non avranno la possibilità di farlo.

Fatta salva la possibilità di ogni compagnia aerea di prevede le regole che più preferisce riguarda a questo particolare servizio, ecco, ad ogni modo, in linea generale, quali saranno le fasi che attraverserà il ragazzo di età compresa tra i 5 anni ed i 13 anni quando volerà da solo, assistito dal personale della compagnia aerea prescelta:

il genitore o il tutore del bambino deve comunicare alla compagnia aerea i dati anagrafici relativi a quest'ultimo, al soggetto maggiorenne che lo accompagnerà fino al momento della partenza ed al soggetto maggiorenne che lo aspetterà in aeroporto al momento dell'arrivo;

arrivato in aeroporto, il bambino sarà accolto dal personale presente al banco accettazione, il quale lo affiderà al personale di bordo;

all'interno dell'aereo, il bambino sarà affidato ed assistito dal personale di bordo, ossia dagli steward e dalle hostess;

una volta arrivato alla destinazione finale, il bambino sarà affidato al personale di terra, il quale avrà il compito di consegnarlo al soggetto designato precedentemente dai genitori del bambino.

LEGGI ANCHE Carta d'identità dimenticata? Ecco come prendere l'aereo

Quanti anni bisogna avere per andare in albergo da soli: ecco le regole

Le regole prevedono che un ragazzo minorenne non possa soggiornare in un albergo da solo, anche se risulta munito di un proprio documento d'identità. In particolare, dunque, serve aver compiuto i 18 anni di età per poter pernottare all'interno di strutture ricettive.

Ma ecco quali sono le possibilità che ha un ragazzo minorenne per poter soggiornare all'interno di un albergo:

deve essere accompagnato da un proprio genitore oppure dal proprio tutore;

deve essere accompagnato da qualsiasi altro soggetto maggiorenne, purché quest'ultimo abbia una specifica autorizzazione redatta e firmata dai genitore del ragazzo.

Cosa rischiano i genitori che fanno viaggiare il figlio minore di 14 anni da solo in treno o in aereo

La legge prevede che si configuri l'ipotesi di un reato nei confronti dei suoi genitori, nel momento in cui questi ultimi lascino viaggiare il proprio figlio minore di 14 anni da solo in treno o in aereo.

In particolare, questa disposizione è disciplinata all'interno dell'art. 591 del Codice Penale, il quale è intitolato "Abbandono di persone minori o incapaci" ed il quale prevede espressamente che: