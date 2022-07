Può capitare, in alcuni casi, uno spiacevole inconveniente: il venditore non libera la casa venduta. Come ci si deve comportare in queste circostanze? Come bisogna tutelarsi? Vediamo cosa prevede la legge.

Quando si acquista una casa, si compie sempre un passo molto importante. Dopo lunghe ricerche, aspettative, prezzi troppo alti, immobile non di proprio gusto, trovare la casa dei propri sogni rappresenta la conclusione di un percorso che sembra non finire mai.

I problemi, però, non finiscono nel momento in cui si trova, finalmente, quella giusta. Può, infatti, capitare un altro spiacevole e problematico inconveniente: l’ex proprietario non libera l’immobile venduto.

Come bisogna comportarsi in queste circostanze? Cosa bisogna fare se l’ex proprietario non rimuove gli oggetti presenti nell’immobile e non lo libera?

Rispondiamo a queste domande, fornendo una guida semplice e chiara su cosa bisogna fare in queste particolari e spiacevoli circostanze, in base a quello che, ovviamente, prevede la legge, analizzando le varie opzioni in base ai diversi casi.

Casa venduta ancora occupata dall’ex proprietario: cosa dice la legge

In alcuni spiacevoli casi, capita che quando si acquista un immobile, l’ex proprietario non lo liberi, nonostante gli accordi presi con il compratore.

Quando si sente l’espressione “libero dal rogito”, vuol dire che il precedente proprietario deve liberare l’immobile sia da cose (mobili o altro) che da persone (inquilini o lui stesso).

Ovviamente, liberare la casa dalla mobilia presente non è obbligatorio, ma viene stabilito in base alla volontà tra le due parti. Per esempio, può capitare che l’ex proprietario non voglia più i suoi mobili e, nello stesso tempo, il nuovo acquirente sia intenzionato ad acquistare l’immobile compreso tutto ciò che contiene al suo interno.

Ma, se l’acquirente lo esprime apertamente e viene pattuito, l’ex proprietario ha l’obbligo di lasciare l’immobile. Come abbiamo detto, in questo caso si parla di immobile “libero dal rogito”, ovvero che al momento in cui viene sottoscritto l’atto notarile, la casa deve essere subito pronta per accogliere i nuovi proprietari e senza che all’interno vi siano ancora cose o persone.

Questa clausola, in molti casi, può essere contenuta nel contratto preliminare di vendita, chiamato anche compromesso. Così facendo, il venditore si assume un obbligo giuridico che, se non rispettato, l’acquirente può anche non stipulare la compravendita definitiva e chiedere, oltre alla restituzione della caparra, anche il risarcimento danni.

Quanto tempo si ha per lasciare la casa venduta

Non è stabilito per legge un tempo massimo entro il quale l’ex proprietario deve lasciare libero l’immobile venduto, dopo il rogito.

La tempistica viene definita previo accordo da entrambe le parti. Tuttavia, dopo la firma del rogito, se non anche prima, la casa deve essere lasciata libera e, contestualmente alla firma, si devono consegnare le chiavi al nuovo proprietario. Per legge, infatti, quando si sottoscrive l’atto di vendita avviene di fatto la consegna della casa.

Ma come abbiamo già detto, le parti possono anche decidere di stabilire un massimo temporale in cui liberare l’immobile, anche prima del rogito. Questo accade specialmente quando l’immobile può avere bisogno di lavori di ristrutturazione oppure trasloco dei nuovi mobili.

Cosa accade se l’ex proprietario non lascia la casa libera dopo il rogito? Ecco come tutelarsi

L’ex proprietario dell’immobile è tenuto a rispettare gli accordi stipulati e lasciare libera la casa entro i termini stabiliti.

Come si deve tutelare l'acquirente? Bisogna distinguere diverse circostanze. Se nel contratto preliminare non è stato stabilito nulla, l’acquirente può, previa consultazione con il notaio, inserire nell’atto una clausola penale risarcitoria. Cosa dovrebbe prevedere la clausola? Per ogni giorno in cui il precedente proprietario tarda a lasciare l’immobile, deve pagare un tot di importo.

Può anche optare per un’altra soluzione. L’acquirente può consegnare al notaio il prezzo dell’immobile per farlo conservare su un conto dedicato; lo verserà al venditore solo quando l’immobile sarà stato liberato.

Tuttavia, il rogito deve contenere la volontà sia del venditore che dell’acquirente. Pertanto, anche il primo deve essere d’accordo ad inserire la clausola penale oppure il deposito del prezzo. Ciò vuol dire che non può essere solo l'acquirente a decidere l'eventuale inserimento di quanto abbiamo appena detto.

In ogni caso, qualora il venditore non liberi l’immobile, si potrebbe anche decidere per la risoluzione del contratto per inadempimento.

Un'ultima soluzione è quella di citare in giudizio il venditore. In questo modo, si va a chiedere un risarcimento al venditore inadempiente, il quale dovrà restituire l'importo in acconto ricevuto e dovrà anche pagare i danni arrecati. Infatti, l'acquirente non potento accedere alla sua nuova casa, potrebbe essere costretto ad alloggiare in affitto in un altro appartamento oppure soggiornare in un albergo. Di queste spese ulteriori dovrà risponderne il venditore inadempiente, in quanto ha creato un disagio al compratore.