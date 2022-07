Cambiano le regole del gioco. È possibile entrare in possesso delle credenziali di Facebook, Twitter od Instagram di una persona deceduta. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano, che ha modificato le regole del gioco. Ma che soprattutto è andato ad aprire una porta che sarebbe dovuta rimanere chiusa.

Gli utenti di Facebook, Instagram o Twitter, ma in generale di tutti i social network nascondono degli scheletri negli armadi. Una volta chiusa la piattaforma di turno, pensa di dormire dei sonni tranquilli. Non importa fin dove si sia spinto nella vita virtuale: rimane un segreto, un momento privato da non condividere con nessuno. Fino ad oggi mai avrebbe immaginato che un giudice potesse autorizzare a vedere cosa ci sia dentro ad un social network. Stesso discorso vale per le chat: nessuno vorrebbe che il proprio partner sbirciasse tra i vari messaggi. Qualsiasi cosa che si è scritta, potrebbe essere fraintesa. Anche quando non c'è nessun secondo fine.

Oggi abbiamo acquisito una sicurezza: fin quando siamo in vita non abbiamo nulla da temere. Pensate ad un qualsiasi social network - dai più famosi come Facebook od Instagram ai meno conosciuti dal grande pubblico - un domani vostra moglie o vostro marito potrebbe entrare in possesso delle vostre credenziali. Che cosa comporta tutto questo? Avete dei segreti così grandi da nascondere, che è meglio vengano nella tomba con voi? Vediamo cosa cambia dopo la sentenza del Tribunale di Milano.

Facebook ed Instagram: attenti a cosa nascondete

Sicuramente ci sono molte persone che non hanno proprio nulla d nascondere. Hanno una vita reale ed una nei social completamente trasparente. È bene ricordare, comunque, che su Internet la privacy non è mai garantita al 100% e la riservatezza fa sicuramente acqua: quindi chi ha qualcosa da nascondere, stia pur certo che prima o poi i suoi peccati vengono fuori. La sentenza del Tribunale di Milano impone sicuramente maggiore cautela. I diretti interessati dovranno cancellare il materiale che scotta finché sono in tempo.

Adesso cerchiamo di scoprire cosa passerà nelle mani degli eredi di una persona defunta. Il coniuge avrà diritto ad ereditare il patrimonio della persona scomparsa: la percentuale di tutte le proprietà che gli spetta è condizionata dalla presenza o meo di altri eredi legittimi. Stiamo parlando della casa, del conto corrente, dei titoli, delle quote delle società. Nel caso in cui venga redatto un testamento, il Codice Civile prevede che sia necessario rispettare le quote di legittima che spettano ai vari eredi. Una parte del patrimonio potrà essere lasciata libera per altri scopi. In estrema sintesi la ripartizione tra legittima e disponibile avverrà nel seguente modo:

nel caso in cui ci sia un testamento, al coniuge spetta l'intera eredità in assenza di figli o di altri legittimari;

nel caso in cui ci fosse un figlio ed il coniuge: 1/3 spetta al figlio, 1/3 al coniuge mentre la parte rimanete è la quota disponibile.

Nel caso in cui non ci sia un testamento l'eredità viene suddivisa in questa maniera:

metà dell’eredità se il defunto lascia un solo figlio;

1/3 dell’eredità se il defunto lascia più figli;

2/3 dell’eredità se il defunto non lascia figli ma lascia genitori e/o fratelli e sorelle.

Le password dei social network

Fatte queste doverose premesse, adesso passiamo al provvedimento del Tribunale di Milano. Con un recente provvedimento i giudici hanno inserito nel patrimonio che spetta agli eredi anche i cosiddetti beni digitali. Questo significa che il coniuge ha il pieno diritto ad entrare in possesso delle password degli account di posta elettronica, dei social network e del cloud della persona deceduta. Questo significa, in Estrema sintesi, che potrà venire a conoscenza di tutti i dettagli della sfera privata digitale del coniuge. Indipendentemente dal fatto che il coniuge deceduto le abbia volute condividere o meno.

Ricordiamo che ormai da tempo agli eredi è permesso l'accesso:

ai dati sanitari del defunto, nel caso in cui sia necessario far luce sulle cause della sua morte;

ai dati Inps per ricostruire la pensione, laddove sia necessario;

per ricostruire la pensione, laddove sia necessario; ai dati dell' Agenzia delle Entrate , per verificare eventuali debiti fiscali, in modo da poter accettare o meno l'eredità;

, per verificare eventuali debiti fiscali, in modo da poter accettare o meno l'eredità; ai dati bancari, visto che fanno parte dei diritti patrimoniali che spettano agli eredi n via di successione.

Discorso diverso per le piattaforme web. In questo caso si avrà diritto a conoscere le password di accesso, sempre che il defunto non abbia negato il consenso al gestore del servizio internet. In questo caso la volontà del diretto interessato di esercitare i diritti degli eredi deve risultare espresso in maniera non equivoca, libera ed informata. Questo divieto, però, non dovrà ostacolare i diritti patrimoniale che derivano dalla morte dell'interessato e dalla possibilità di far valere i propri diritti in giudizio.

Un'eredità sempre più ricca

A questo punto entra in gioco la sentenza del Tribunale di Milano, che è riuscita ad arricchire l'eredità digitale dei superstiti. I dati contenuti in Facebook, Twitter, Instagram e negli altri social network possono far parte interamente dell'eredità del defunto.

Nel caso specifico analizzato dai giudici milanesi, una donna era interessata ad entrare in possesso delle password degli account Apple, Microsoft e Meta platform del marito che era appena venuto a mancare. L’interesse della vedova era quello di recuperare foto e video di famiglia ed eventuali lettere di addio o dichiarazioni di ultime volontà. Per i giudici, nulla vieta che la donna possa entrare in possesso di quelle password.