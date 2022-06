Il lavoratore ha il diritto ad usufruire di un determinato periodo di ferie retribuite, come un normale mese di lavoro. Senza riduzioni sullo stipendio. A ricordare e a ribadire questo concetto di fondo è stata la Corte di Cassazione, la quale ha richiamato una Direttiva dell'Unione europea. In questo importante documento, veniva ribadito come fosse un diritto inalienabile quello di fruire di un periodo di riposo retribuito, come un qualsiasi altro periodo di lavoro.

La presa di posizione dei giudici sullo stipendio da garantire nel periodo di ferie parte da una domanda di base: il semplice fatto che un dipendente non stia lavorando, giustifica l'ipotesi di rivedere il suo emolumento per i giorni di assenza? La domanda successiva è poi un'altra: quanto dovrebbero essere pagate le ferie dei lavoratori? È necessario confermare la stessa retribuzione dei giorni di normale lavoro o devono essere fatte delle decurtazioni? Scopriamo quali sono i diritti ed i doveri di tutti, in modo da evitare fastidiosi abusi (da entrambe le parti).

Le ferie devono essere retribuite

Le domande che abbiamo posto in apertura di questo articolo sembrano avere una risposta scontata. Lo stipendio dovrebbe essere sempre lo stesso, anche quando si va in ferie. Purtroppo non sono dello stesso parere i datori di lavoro, tanto che qualcuno è finito addirittura davanti alla Corte di Cassazione, perché ha tentato di ridurre unilateralmente il compenso dei propri dipendenti, assenti per ferie. A questo punto la Suprema Corte ha deciso di andare a rispolverare una direttiva del 2003 dell'Unione europea, la quale, in maniera molto sintetica, ricorda che qualsiasi clausola che sia inserita all'interno del contratto nazionale collettivo, che abbia lo scopo di escludere alcune indennità dalla base della retribuzione, dovrà essere considerata nulla.

A questo punto, senza andare a scomodare direttamente l'Unione europea, è bene ricordare che anche l'ordinamento nazionale italiano tutela lo stipendio dei lavoratori, quando vanno in ferie. La stessa Costituzione, all'articolo 36, è ferma su questo punto, tanto che riporta che

il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Lo stipendio non di tocca mai

L'articolo 36 della Costituzione sancisce un diritto inalienabile di ogni lavoratore, di fruire di un periodo di ferie retribuite. In questo periodo il salario non dovrà essere ritoccato al ribasso, né rivisto. Nel momento in cui il dipendente preannunci il proprio desiderio di andare in vacanza ed il datore di lavoro l'autorizzi a farlo, lo stipendio non dovrà essere decurtato. Nella busta paga, quindi, dovranno essere riportate tutte le voci previste dalla legge, così come ogni altro cedolino: minimi tabellari, indennità di contingenza, superminimi individuali e collettivi e scatti di anzianità. A queste voci si dovranno aggiungere anche quelle che costituiscono i compensi con carattere ricorrente. Saranno esclusi, invece, quelli a carattere occasionale.

Nel caso in cui il dipendente dovesse percepire uno stipendio fisso mensile, dovrà continuare a riceve la regolare retribuzione. Il discorso cambia nel caso in cui il lavoratore dovesse ricevere una paga oraria: il datore di lavoro sarà tenuto a moltiplicare il numero di ore di ferie fruite per la paga oraria. Nella busta paga sarà obbligatorio andare ad indicare separatamente quella che è la retribuzione per ferie da quella che è, a tutti gli effetti, la retribuzione per le ore lavorate. Attenzione, però, questo non significa che verrà eliminata la retribuzione per ferie, ma sarà riportata a parte, rispetto alle ore che sono state effettivamente lavorate. Proviamo a fare un semplice esempio. Nel caso in cui il dipendente abbia una paga oraria di 8 euro, è in ferie per 110 ore e lavora per 50 ore nel corso del mese, nel suo cedolino dovrà essere indicato:

ore lavorate : 50 x 8 euro = 400 euro;

: 50 x 8 euro = 400 euro; ore di ferie fruite : 110 x 8 euro = 880 euro;

: 110 x 8 euro = 880 euro; totale retribuzione: 400 + 880 = 1.280 euro.

Nel caso in cui il Ccnl dovese ritenere che la retribuzione feriale debba essere uguale a quella globale di fatto, dovrà necessariamente comprendere tutti gli elementi che normalmente contiene e che di fatto vengono sempre pagati. L'indennità per lavoro straordinario continuativo, il lavoro notturno a turni periodici sono gli esempi tipici che devono essere riportati.

Ferie, cosa prevede la direttiva Ue

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 22 giugno 2022, ha ribadito che il datore di lavoro non ha alcun diritto a ridurre lo stipendio di un dipendente, solo e soltanto perché questo ha deciso di fruire delle ferie. Il dipendente ha semplicemente fruito del proprio diritto ad utilizzare i giorni di vacanza che gli spettavano. Questo diritto, come abbiamo accennato in precedenza, è sancito anche dalla Direttiva Ue n. 2003/88, che ricorda come le ferie permettono al lavoratore di svagarsi e di recuperare le energie spese nello svolgimento delle normali attività lavorative. Il documento Ue aggiunge che:

ogni incentivo a rinunciare al congedo è incompatibile con gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza.

Sostanzialmente questo significa che ogni clausola prevista dalla contrattazione collettiva che preveda l’esclusione di una o di più indennità nella retribuzione durante le ferie è da ritenersi nulla.