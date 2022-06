In questa guida vedremo che cos'è, come e quando si costituisce il fondo cassa condominiale e a chi spetta in caso di compravendita dell'immobile.

Il fondo cassa condominiale può essere costituito dall'amministratore attraverso una delibera assembleare con la votazione favorevole di almeno la metà dei condomini e potrà essere utilizzato per vari scopi. Tra questi per finanziare gli interventi straordinari, quando ci sono delle rimanenza nel bilancio oppure dei condomini morosi.

Oltre a questo ci concentreremo anche su un aspetto, ovvero su cosa succede in caso di compravendita e, dunque, a chi spetta tra il venditore e l'acquirente la quota versata. Iniziamo!

Che cos'è il fondo cassa condominiale

Il fondo cassa, sotto l'aspetto prettamente economico, risulta essere un accantonamento contabile, il quale, in ambito condominiale, può essere utilizzato dall'amministratore di condominio per vari scopi ed, in generale, per gestire quelle che sono le spese condominiali.

Questo strumento viene utilizzato dagli amministratori per far fronte a tutte quelle che sono le spese alle quali deve far fronte il condominio, per evitare che la morosità di qualche condomino possa influire su delle spese che devono essere affrontate con una certa urgenza.

Il fondo cassa condominiale deve essere inserito all'interno della rendicontazione annuale, nella quale dovrà essere indicata anche la motivazione per la quale esso è stato accantonato e, dunque, per che cosa dovrà essere utilizzato.

Che cosa succede in caso di compravendita

La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sulla questione relativa all'ammissibilità del fondo cassa condominiale, ritenendo possibile l'accantonamento di quest'ultimo per diversi scopi e tipologie di lavori.

In caso di compravendita di un determinato immobile, il quale è situato all'interno di un condominio in cui è stato istituito un fondo cassa, rimane il dubbio da snocciolare riguardante a chi andrà la quota dell'appartamento, se al compratore oppure al venditore.

Ecco a chi spetta

Sempre la Cassazione ha stabilito che il fondo cassa condominiale è un credito che segue l'immobile e che, dunque, passerà automaticamente al compratore nel caso in cui l'appartamento venga venduto a quest'ultimo.

Questa eventualità si presenta anche nel caso in cui il fondo cassa non venga esplicitato all'interno dell'atto di compravendita dell'immobile.

Perciò, ne conviene che il venditore non potrà pretendere e richiedere la quota che gli apparteneva relativa al fondo cassa condominiale, dal momento che quest'ultima appartiene al condominio stesso e, con il trasferimento del bene, è divenuta di proprietà dell'acquirente.

Resta ferma comunque per il venditore la possibilità di trovare un accordo con il compratore, grazie al quale si prevede che quest'ultimo provveda a restituire la quota intera del fondo cassa relativa all'appartamento appena acquistato.

Come si costituisce

Per poter costituire il fondo cassa condominiale è necessario che venga effettuata una delibera dell'assemblea condominiale, alla quale dovranno essere presenti almeno la metà dei condomini, considerati in base ai millesimi.

La votazione sarà considerata valida e si potrà costituire questo strumento qualora si raggiunga la maggioranza dei voti favorevoli tra tutti i condomini e, dunque, anche quelli che non sono presenti all'assemblea.

Una volta raggiunta la maggioranza ed eseguita la delibera, l'amministratore di condominio avrà il dovere di inserire le motivazioni per cui è stato costituito il fondo cassa condominiale all'interno della rendicontazione annuale.

Quando può essere costituito

Il fondo cassa condominiale può essere costituito dall'amministratore di condominio e dai condomini stessi in modo da gestire meglio le spese ed eventuali emergenze che potrebbero verificarsi.

Quando vengono stabiliti dei lavori straordinari all'interno di un condominio, l'amministratore dovrà necessariamente costituire un fondo speciale, all'interno del quale dovranno mettere le proprie quote, in base ai millesimali posseduti, tutti i condomini dell'edificio.

Un'altra circostanza nella quale si può costituire è quando ci sono delle rimanenze che vengono evidenziate dalle risultanze del bilancio. In questo caso, le eccedenze possono essere utilizzate per la costituzione di un fondo cassa, al quale si potrà attingere in caso di necessità.

L'ultima situazione nella quale può essere costituito è quando uno o più condomini risultano essere morosi, e, così facendo, compromettono il regolare pagamento delle spese che il condominio deve sostenere.

Così, per evitare che ciò avvenga, l'amministratore può decidere di costituire il cosiddetto "fondo morosi", grazie al quale potrà pagare i fornitori con un ulteriore finanziamento da parte dei condomini che non sono morosi, per poi richiedere il tutto al soggetto in mora.

Con i soldi che sono presenti all'interno del fondo cassa condominiale possono essere finanziari i lavori di tipo straordinario, come ad esempio:

il rifacimento del tetto;

la sostituzione di un ascensore;

la sostituzione delle componenti di un impianto elettrico;

la sostituzione dell'autoclave;