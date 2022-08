Secondo i dati Istat, le denunce di furto in casa nell'anno 2022 sono aumentate rispetto agli anni scorsi. Ecco cosa fare dopo aver subito un furto e qualche accorgimento per proteggere la propria abitazione.

Secondo le statistiche Istat, in Italia i ladri entrano in azione all'incirca ogni 3 minuti in un giorno, un numero in aumento e che desta preoccupazione.

L'aumento rispetto agli anni passati sembrerebbe dovuto in parte al miglioramento della situazione pandemica, per cui le persone tendono a viaggiare di più e quindi a lasciare la propria abitazione vuota.

Cosa fare dopo un furto in casa: la prima cosa è denunciare

Il furto può avvenire con diverse modalità e, sulla base di esse, la vittima può sporgere querela o nei casi più gravi procedere con una denuncia.

A scegliere cosa fare può essere o la vittima che ha subito il furto o una terza persona a conoscenza dell'illecito: entrambi possono presentarsi alla stazione dei Carabinieri o ad un commissariato di Polizia per procedere con la denuncia. Questa può essere effettuata per iscritto oppure oralmente, e in questo caso saranno le forze dell'ordine a procedere con la compilazione del verbale.

Quanto dura un furto in casa

La durata di un furto in casa non è quantificabile precisamente, ma secondo le statistiche dura all'incirca dai 2 ai 4 minuti mediamente. L'unico modo per evitarlo è l'intervento di qualcuno in casa o l'attivazione dell'allarme qualora lo si abbia.

Per quanto riguarda gli orari più comuni per i furti, in genere l'orario varia: ci sono paesi in cui il reato è più comune di giorno in orari lavorativi, e in altri dove è più comune di notte. Nella maggior parte dei casi i furti avvengono nel tardo pomeriggio o in orari notturni, e nei casi più allarmanti addirittura con la vittima in casa.

Cosa fare dopo un furto per proteggersi

Sicuramente la cosa principale è quella di sporgere denuncia affinché chi ha commesso il reato venga arrestato.

Per proteggere la propria abitazione, si consiglia in primis:

installare sistemi di allarme, in modo che se qualcuno di indesiderato si introduce nell'abitazione, l'allarme scatta e mette in fuga il criminale, quantomeno limitando i danni. Il consiglio è quello di installare sistemi ultra-moderni con telecamere che siano in grado di connettersi ad una app;

altro consiglio è quello di evitare di postare sui social ogni minimo spostamento: con questi comportamenti semplifichiamo la vita ai malintenzionati, che potrebbero accedere alla nostra abitazione proprio venendo a conoscenza della nostra assenza;