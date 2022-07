Non solo una delizia per il palato, in una Regione italiana il gelato è ora protetto da una legge regionale ad hoc in quanto simbolo di qualità dei prodotti del territorio.

L’estate è il momento perfetto per gustare un fresco e delizioso gelato. A dimostrazione dell’importanza del movimento culturale legato al gelato in Italia, una Regione ha da poco approvato una legge sulla tutela del gelato artigianale (di cui fornisce anche la definizione). Cosa prevede la nuova normativa e qual è la sua ratio?

Gelato artigianale, per tutelarlo serve una legge

È stata pubblicata nel Bollettino regionale n. 78 dell’8 luglio 2022 la Legge Regionale n. 15 del 5 luglio 2022 denominata: “Promozione del gelato tradizionale di qualità in Veneto”.

Come chiarito all’interno del provvedimento stesso, la legge intende disciplinare la produzione del gelato tradizionale di qualità in Veneto al fine di promuovere il prodotto nelle sue caratteristiche legate alla salute e all’ambiente.

Ulteriore finalità, è quella di valorizzare la filiera corta di produzione e lavorazione e le tradizioni delle comunità locali, assicurando, tra l’altro, la bassa emissione di sostanze inquinanti.

Al fine di agevolare, assistere e incentivare le gelaterie ed i laboratori, è prevista la creazione di un tavolo tecnico, che, con il supporto delle associazioni di categoria, sia in grado di fornire un contributo per l’adozione delle linee guida che saranno adottate dalla Giunta Regionale per la corretta valorizzazione del gelato artigianale.

La legge chiarisce anche la possibilità di erogare contributi come sostegno ai produttori, e per realizzare manifestazioni, anche a carattere internazionale, nel settore del gelato.

Perché la legge a protezione del gelato artigianale

Interrogato sulla ratio alla base della proposta di legge a tutela del gelato, il relatore Villanova ha dichiarato quanto segue:

"Credo si sia tutti d’accordo in quest’aula quando si definisce il gelato tradizionale Veneto un ambasciatore del nostro territorio. Questa è una tradizione che è basata sul lavoro e il sacrificio, due parole molto care a noi veneti, di generazioni di gelatai partiti dalle valli del Cadore, del bellunese, e poi anche dal resto della nostra Regione e che sono andati in giro per l’Italia, l’Europa e anche il mondo ad esportare quella che è una tradizione gastronomica del nostro territorio, e soprattutto quella che è una tradizione legata alle nostre comunità."

L’esigenza principale è stata dunque ravvisata nel permettere ai consumatori, tramite un innalzamento della qualità, una più netta distinzione tra gelato artigianale e confezionato; anche come premio per il duro lavoro svolto sempre dai mastri gelatai.

Resterà da vedere se questo innalzamento avrà un impatto anche sul costo per i consumatori.

Quando entra in vigore la legge sul gelato

Come tutte le altre leggi regionali, anche la legge sulla tutela del gelato è entrata in vigore non dal momento della sua creazione, ma dal giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino Regionale.

Dunque, la legge sul gelato nella Regione Veneto risulta in vigore dal 9 luglio 2022.

La situazione nelle altre Regioni

Ancora non vi sono indiscrezioni circa l’adeguamento delle altre Regioni italiane a quanto previsto con legge in Veneto.

Considerando, però, che il gelato artigianale non è una prelibatezza diffusa solo in Veneto, è lecito aspettarsi un allineamento da parte delle altre Regioni in tempi brevi.

La tutela del gelato artigianale tramite legge è la mossa adatta per difendere il nostro patrimonio culturale dalla concorrenza dei migliori gelati confezionati prodotti nel mondo.