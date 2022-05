Hai timore che ti entrino i ladri in casa e pensi di far mettere delle grate alle finestre, per evitare di ricevere delle visite indesiderate? Nell'articolo ti spieghiamo cosa ti permette di fare la legge.

Hai timore che ti entrino i ladri in casa e pensi di far mettere delle grate alle finestre, per evitare di ricevere delle visite indesiderate? Temi che, nel corso della notte, i malintenzionati possano entrare nel tuo appartamento sfruttando la tettoia del vicino e pensi di difenderti con una solida inferriata? E quella tubatura, che passa proprio a fianco della tua finestra, può diventare un comodo appiglio per chi sia tanto agile e lesto ad arrampicarsi: tu, proprio per colpa di quella tubatura, non dormi la notte ed hai paura di poter diventare vittima di qualche furfante.

Queste sono solo alcune delle situazioni che possono far sentire il bisogno e la necessità di installare grate ed inferriate sulle finestre. Hai già montato i vetri con i doppi infissi, una spesa molto costosa, ma che non ti fa sentire ancora al sicuro. Delle grate in ferro o in qualsiasi altro materiale resistente, che possano proteggere le finestre, ti farebbero sentire veramente al sicuro. A questo punto la domanda è lecita: per installare delle inferriate sul balcone o sulle finestre, richiede l'autorizzazione del condominio? O è possibile installare il tutto in maniera libera?

Stiamo parlando di un problema che, sicuramente, non è di poco conto. Troppo spesso all'interno di un condominio si aprono dei pesanti meccanismi di rivalità e di reciproche ripicche, che a fronte dela richiesta di una persona si potrebbe generare l'opposizione di un'altra. Un netto rifiuto che potrebbe non avere una valida giustificazione. Il rischio è quello che potrebbe mancare la maggioranza per poter montare le grate alle finestre, proprio perché non è arrivato il voto del vicino dispettoso.

Grate ed inferriate: arrivano buone notizie

A prendere posizione sull'eventuale installazione delle grate alle finestre ci ha pensato il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22231/16 del 30 novembre 2016, con la quale i giudici danno chiare indicazioni di comportamento ai diretti interessati. Ma soprattutto rispondono ad una domanda: è necessario ottenere l'autorizzazione per montare delle grate su finestre e balconi? La risposta è favorevole al proprietario dell'appartamento, che sente il bisogno e la necessità di difendersi dalle incursioni dei ladri. Nella sentenza, che abbiamo appena citato, si chiarisce definitivamente - richiamando anche le sentenze n. 11936/99, n. 240/97 e n. 8830/03 della Corte di Cassazione, che per installare grate ed inferriate non è necessario l'eventuale consenso dell'assemblea, né quello dell'amministratore di condominio. L'unico quesito che ci si può porre è cosa succede se queste dovessero ledere l'estetica del condominio. Ma a questo punto è necessario procedere con ordine.

Il primo passo, che dobbiamo compiere, ancora prima di sapere cosa prevede la legge, è quello di leggere attentamente il regolamento di condominio e verificare cosa prevede per le grate e le inferriate. Al suo interno, infatti, potrebbero essere inserite delle clausole che ne vietino l'installazione o, comunque, che ne condizionino il montaggio ad un consenso dell'assemblea. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, sarà necessario attenersi a questi dettami, senza possibilità di contestare la validità del regolamento di condominio se questo è stato approvato all'unanimità.

Grate e regolamento di condominio

Nel caso in cui nel regolamento di condominio non sia stabilito nulla su grate ed inferriate, è necessario passare al gradino successivo. Come sempre, quando si parla di condominio, è necessario appoggiarsi al Codice Civile, dove vengono stabiliti due principi molto importanti. Il primo, contenuto nell'articolo 1102, prevede che

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

E su questo punto non ci sono particolari dubbi: nel momento in cui si installano delle grate o delle inferriate, anche se insistono sulla facciata comune dell'edificio, che è di proprietà di tutti, non impedisce agli proprietari di fare altrettanto. Nel momento in cui si provvede all'installazione delle grate, non si viola questa norma.

Il secondo principio, invece, deve essere ricavato dalle varie disposizioni che impongono ai vari condomini di non andare ad alterare l'estetica del palazzo: sintetizzando al massimo, questo significa che non si dovrà andare a modificare il decoro architettonico del condominio. Su questo punto è intervenuto direttamente il Tribunale di Roma, che ha fornito un chiarimento molto importante: le inferriate non modificano le linee architettoniche dell'edificio, perché non creano nuova cubatura. Ma costituiscono unicamente un'integrazione delle finestre, che in nessun modo andrà a contrastare l'armonia della facciata, salvo che le inferriate siano particolarmente vistose ed ingombranti. Ma se le grate sono montate su una facciata, che non è di particolare pregio e sono dello stesso colore degli infissi e delle finestre o sono uguali ad altre inferriate già montate, non ci sono particolari problemi.

Grate: si possono installare!

Fate queste necessarie premesse, ogni singolo condomino ha la possibilità di installare grate ed inferriate sulle proprie finestre o sul balcone liberamente. Non dovrà, quindi, chiedere il permesso od il consenso dell'assemblea di condominio o dell'amministratore. Dovrà essere, comunque, consapevole che, se queste dovessero essere ritenute dagli altri condomini lesive dell'estetica dell'edificio, il proprietario sarà costretto a toglierle e, eventualmente, a pagare le spese processuali. Un minimo di cautela, a questo punto, prevederebbe di concordare dimensioni e colore con gli altri condomini, perché un eventuale consenso preventivo ottenuto in assemblea, potrebbe escludere qualsiasi contestazione per il futuro.

È legittimo, quindi, montare inferriate sul balcone e sulle finestre in quanto le esigenze di un condomino non danneggiano gli altri vicini. A prevalere deve essere sempre la sicurezza e la serenità delle abitazioni da possibili aggressioni o interventi di ladri.