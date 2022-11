I piccoli spacciatori non erano ammessi al gratuito patrocinio per presunzione di superamento dei limiti imposti dalla legge. Ecco cosa cambia con sentenza della Corte costituzionale.

In uno Stato di diritto che si rispetti, è necessario siano apprestati gli istituti necessari alla protezione di interessi e libertà fondamentali degli individui.

Per tal motivo, al fine di garantire il diritto alla difesa tecnica, il nostro ordinamento permette l’attivazione del sistema del gratuito patrocinio a spese dello Stato, per tutti coloro che non possono permettersi di pagare un’adeguata difesa processuale.

Il gratuito patrocinio segue dunque il solco tracciato sia dalla Costituzione che dalla Cedu, per quanto riguarda il diritto di ognuno di essere assistito in forma gratuita tutte le volte che vi è un interesse di giustizia da tutelare.

Non tutti però possono esservi ammessi. Tra questi, fino a qualche giorno fa, ad esempio i piccoli spacciatori. La Corte costituzionale è però intervenuta per allargare anche a loro tale possibilità.

Ma quali sono i requisiti per poter accedere al gratuito patrocinio? Chi ne è invece escluso? Qual è stato il ragionamento della Corte costituzionale per ammettervi anche i piccoli spacciatori?

Come funziona il gratuito patrocinio

Come anticipato, il gratuito patrocinio permette alla fascia meno abbiente della popolazione di assicurarsi una difesa processuale professionale anche in mancanza dei fondi per pagarla di propria tasca. Infatti, è lo Stato a intervenire e a occuparsi della retribuzione dei legali.

Per poter essere ammessi al gratuito patrocinio, però, occorre possedere determinati requisiti.

In primo luogo, dal punto di vista economico, è necessario non avere un reddito annuo imponibile che superi euro 11.493,82. Per alcune categorie, però, quali ad esempio minori stranieri non accompagnati e soggetti che hanno subito determinati reati (violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia tra gli altri), il limite reddituale non opera, potendo sempre essere ammessi al gratuito patrocinio.

Oltre ai limiti reddituali, vi sono poi soggetti che non possono in ogni caso accedervi, come chi ha commesso reati a stampo mafioso o è stato condannato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

La motivazione principale di questa esclusione risiede nel fatto che il legislatore presume che, chi commette questi reati, ha guadagnato (o è riuscito a nascondere guadagni) abbastanza da potersi permettere di pagare una difesa tecnica.

Proprio rivalutando tale presunzione, la Corte costituzionale ha rivisto la posizione dei piccoli spacciatori.

Vediamo cosa ha stabilito la Corte.

La sentenza della Corte costituzionale in favore dei piccoli spacciatori

In data 3 novembre, con la sentenza n. 223, la Corte costituzionale ha stravolto il panorama dell’accesso al gratuito patrocinio, ammettendovi anche i piccoli spacciatori, inizialmente esclusi in maniera assoluta da tale possibilità.

La Corte, dopo aver ricordato che i piccoli spacciatori erano esclusi dal gratuito patrocinio per una presunzione di redditività superiore ai limiti imposti, ha voluto rivalutare la posizione di questi.

Infatti, considerando l’offensività contenuta della loro condotta, visto il modesto quantitativo di sostanze ceduto, i giudici hanno ritenuto illogica in questi casi la presunzione del superamento dei limiti per il gratuito patrocinio.

Altro appiglio utilizzato dalla Corte, è la sostanziale differenza del “piccolo spaccio” rispetto agli altri reati per cui non viene ammesso il gratuito patrocinio, come quelli a stampo mafioso.

In ultima analisi, la Corte ha considerato che, spesso, sono proprio i soggetti meno abbienti della popolazione ad essere utilizzati come manovalanza per il reato di spaccio e che gli stessi non intascano direttamente i proventi della propria attività delittuosa.