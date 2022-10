I fatti di cronaca attuale sono spesso lo specchio della realtà che ci circonda.

Assumendo per vera questa affermazione, sembra che alcune prescrizioni e divieti imposti dalla legge siano recepiti come di “serie b”. Ciò accade, ad esempio, con il Codice della Strada, spesso violato senza alcuna remora, con la convinzione che la si faccia sempre franca o che comunque le sanzioni eventuali non debbano destare particolare preoccupazione.

Niente di più sbagliato. Per le violazioni più gravi, infatti, alcuni illeciti possono configurare veri e propri reati e portare quindi i trasgressori a dover affrontare questioni di rilevanza penale.

Il caso è, ad esempio, quello della guida senza patente. Lo sa bene un 43enne rumeno fermato in recidiva per essere stato pescato più volte senza il documento abilitante.

Dunque, cosa si rischia effettivamente guidando senza patente?

Guida senza patente e finisce in carcere: il fatto

Un uomo di 43 anni proveniente dalla Romania, nel corso di un solo mese è stato fermato per ben tre volte dalle forze dell’ordine, che, dopo i dovuti, controlli, gli hanno ogni volta contestato il fatto di guidare senza patente.

L’uomo, ha provato sempre ad addurre scuse con poco fondamento, e per questo più volte denunciato dalle autorità.

In seguito a un ulteriore fermo, effettuato dall’Aeromobile di Aurisina, i militari hanno scoperto che il paese di origine del soggetto aveva emesso un Mandato di arresto Europeo proprio per non aver scontato la condanna di reclusione a due anni per aver guidato senza patente.

Pertanto, l’uomo è stato condotto al Coroneo in attesa di essere poi estradato.

Guida senza patente, cosa prevede il Codice della Strada?

Il Codice della Strada dispone all’art. 116 la necessarietà della patente di guida per la conduzione di veicoli su strade aperte. In violazione di quanto previsto, scatta una sanzione amministrativa che va dai 42 ai 173 euro.

Può accadere, però, che il conducente di un veicolo sia solo momentaneamente sprovvisto della patente al momento del controllo, o che questa sia in regime di sospensione, o addirittura che non sia mai stata conseguita. Vediamo le varie casistiche.

Come anticipato, la multa per essere sprovvisti di patente va dai 42 ai 173 euro. Questa è però aumentata dai 430 ai 1731 nel caso in cui il conducente fermato non si rechi in seguito agli uffici di polizia per fornire ulteriore documentazione richiesta.

In caso di patente smarrita, il soggetto ha 48 ore di tempo per denunciarne la perdita e gli verrà assegnato un documento sostitutivo di circolazione della validità di 90 giorni. Se invece il documento è stato solo dimenticato e non smarrito, il conducente pagherà una multa minima.

Nel caso di patente sospesa, invece, la multa è ben più salata. L’art. 218 del Codice della Strada, infatti, prevede una multa tra i 2046 e gli 8186 euro, in aggiunta alla revoca della patente e al fermo del veicolo per 3 mesi.

Nonostante la depenalizzazione avvenuta nel 2016, poi, guidare senza mai aver conseguito la patente comporterà una multa tra i 5.000 e i 30.000 euro.

In ultima analisi, come nel caso di specie precedentemente esposto, in caso di guida senza patente recidiva, si dovranno affrontare conseguenze penali. Il conducente colto per almeno due volte in un biennio senza la patente rischia infatti l’arresto fino a un anno. Ulteriormente, se sottoposto a qualche misura di prevenzione con decisione definitiva, l’assenza di patente di guida potrebbe costargli l’arresto tra i 6 mesi e i 3 anni.