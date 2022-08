L'ufficiale giudiziario ti ha notificato un'ingiunzione di pagamento? In questo articolo scopri di cosa si tratta, cosa succede se non paghi, e alcuni casi in cui puoi chiedere l'annullamento!

L’ingiunzione di pagamento può essere richiesta nel caso si concretizzi un mancato pagamento da parte di un debitore verso il creditore.

Che tu faccia parte della prima o seconda categoria, in questo articolo vedrai cosa succede a chi non paga: come puoi richiedere quanto dovuto ma anche in cosa puoi incorrere se continui a non saldare ciò che devi.

Cos’è un’ingiunzione di pagamento: ecco cosa succede a chi non paga

L’obiettivo di un’ingiunzione di pagamento, come suggerisce il termine stesso, è quella di “ingiungere” al saldo di un debito. Sinonimi di questo termine sono: comandare, imporre, intimare, ordinare, esortare, invitare al pagamento.

È subito chiaro che si tratta di un’azione imperativa di adempimento. Disciplinata dal codice di procedura civile articolo 633:

“Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna.”

A questo punto è chiaro che, oltre al creditore e debitore, altro soggetto fondamentale di questa azione è il giudice che ha il potere di certificare il diritto e di imporre l’azione.

Infatti, elemento importante e costitutivo dell’ingiunzione di pagamento è la dimostrazione del credito certo, esigibile e fondato. Ovvero una prova scritta sulla quale è possibile basare il procedimento giudiziario qui in oggetto. Nel dettaglio, le prerogative del credito in questione devono essere:

Certezza: dimostrabile attraverso documentazione inconfutabile come una fattura, un contratto, un atto precedentemente notificato dalla parte creditrice. Altra cosa fondamentale è che sia palese che il debitore abbia accettato l’accordo sia venuto a conoscenza del debito dovuto;

Liquidità: il credito deve essere quantificabile esattamente, ovvero che si tratti di una cifra monetaria, di un quantitativo di beni fungibili, o dell’esecuzione di una prestazione, deve essere facilmente identificabile la chiusura del credito;

Esigibilità: i termini dell’adempimento fissato originariamente devono essere scaduti. A tal fine è necessario che tale termine sia identificabile palesemente dalla documentazione che ne attesta la certezza e che, ovviamente, tale termine sia decorso.

Questa azione viene intrapresa su iniziativa del creditore che, a fronte di un’insolvenza, è alla ricerca di un modo facile e veloce, nonché economico, di riscuotere quanto dovuto.

L’ingiunzione di pagamento, però, è anche un passaggio obbligatorio per procedere poi alla riscossione coattiva.

Se vuoi sapere di più sulla riscossione coattiva dei tributi locali leggi questo articolo.

Cosa succede se non paghi un debito? Ti arriva l’ingiunzione di pagamento: ecco come funziona

Un qualunque creditore, in caso di insolvenza, può avviare la procedura giudiziale dell’ingiunzione richiedendo al giudice competente di emettere il relativo atto: ovvero il decreto ingiuntivo, un provvedimento che ordina l’esecuzione del versamento.

In pratica, chi ha un diritto verso un debitore può operare su propria iniziativa richiedendo l’intervento del giudice. Il quale, visionata la documentazione a supporto del credito, accetterà eventualmente la richiesta procedendo alla redazione del decreto ingiuntivo entro trenta giorni dalla presentazione.

Se l’importo del credito è inferiore ai 5.000€ opererà il Giudice di Pace, se è superiore ai 5.000€ la competenza è del Tribunale in composizione monocratica.

Tale documento viene notificato direttamente dall’ufficiale giudiziario nelle mani del debitore che ha un certo periodo di tempo, indicato nell’atto, per effettuare il pagamento di quanto indicato.

Ti può essere utile sapere che, arrivare all’ingiunzione di pagamento, comporta purtroppo un aumento dell’ammontare dovuto in quanto, oltre al debito vero e proprio, saranno aggiunte sicuramente le spese del decreto ingiuntivo oltre a eventuali ulteriori maggiorazioni come sanzioni o interessi.

Pagare quanto dovuto subito, sicuramente ti risparmia ulteriori costi. Ma se non dovessi pagare anche l’ingiunzione di pagamento cosa succede?

Cosa succede se non si paga un’ingiunzione di pagamento

Innanzitutto, è utile precisare la motivazione per la quale non si procede all’adempimento di quanto intimato. Infatti, se l’ordine di versamento avanzato dal giudice NON è corretto, dovuto o lecito, è possibile presentare opposizione al decreto ingiuntivo con citazione in giudizio.

In tal caso si apre un vero e proprio processo con la quale il giudice può decretare la sospensione o l’annullamento dell’atto ingiuntivo.

Diversa è la situazione nel caso in cui il debito è effettivo. Infatti, la reiterata mancanza di adempimento comporta l’attivazione di misure coattive.

Alla scadenza dei termini dell’ingiunzione di pagamento l’atto diventa titolo esecutivo: ovvero, in assenza di opposizione, diventa una sentenza definitiva e acquisisce potere esecutivo.

In altre parole, se non si provvede autonomamente all’adempimento esso verrà effettuato forzatamente tramite pignoramento o espropriazione dei beni.

Questa azione, però, non avviene immediatamente ma devono passare almeno 10 giorni da un ulteriore atto, chiamato di precetto, che sostanzialmente è un avviso con la quale si invita nuovamente il debitore a saldare il debito, nonché gli si comunica l’avvio dell’esecuzione coattiva allo scadere di tale termine.

3 casi in cui l’ingiunzione di pagamento può essere annullata oppure è nulla

Ovviamente, come tutte le procedure, ci sono degli iter rigidi da rispettare nonché delle casistiche, fortuite, nei quali il debitore si trova nell’inaspettata posizione di vantaggio.

Ecco qui di seguito alcune eventualità da controllare, prima di effettuare il pagamento di un’ingiunzione fiscale, che potrebbero dar origine alla nullità o annullabilità dell’intimazione:

Mancata notifica dell’atto originario: nessuno può ingiungere al pagamento un ipotetico debitore se manca documentazione comprovante il credito o se la stessa non è stata resa conosciuta alla controparte. Se ti arriva un decreto ingiuntivo per un fatto a te sconosciuto, come prima cosa puoi richiedere alla persona o ente che ti sta contestando l’insolvenza, documentazione comprovante il fatto che ti avevano messo regolarmente a conoscenza dei fatti. Ovviamente, in questo caso, non è valida l’incuria del debitore che non ha ritirato raccomandate o non ha visionato la pec: la notifica per compiuta giacenza di qualsiasi atto è sempre valida;

Vizio di ritardo o mancata notifica del decreto ingiuntivo: come anticipato, l’iter è rigido. L’ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pronuncia. Oltre tale termine il decreto ingiuntivo è inefficace e il debitore nulla deve, mentre il creditore può riproporre domanda o fare istanza di rimessione in termini. Ovviamente, è onere dell’una o dell’altra parte far valere l’inefficacia dell’atto oppure la richiesta di rinotifica;

Errore di persona o omonimia: purtroppo non è così impossibile l’eventualità che l’atto venga notificato a persona diversa dal vero debitore. Questo può accadere in caso di errore di persona (erede che ha rinunciato all’eredità, società chiusa o fallita, legale rappresentante rimosso, persona interdetta, ecc) o omonimia. In tal caso è onere del debitore contestare l’atto e rendere conosciuto al giudice o al creditore l’errore.

L’ingiunzione di pagamento si può rateizzare?

Certo che sì! In caso di difficoltà economica è facoltà del debitore richiedere la rateizzazione dell’importo dovuto. Il creditore non ha voce in capitolo in merito.

Infatti, la domanda deve essere inviata all’Ufficio Arbitrato e Conciliazione debitamente comprovata dalle condizioni economiche precarie o disagiate: saldo dei conti correnti, ISEE, percezione di sostegni, ecc.

In caso di accoglimento della suddetta domanda il debitore riceverà un’ordinanza di rateizzazione in cui saranno indicati i modi e i tempi per l’effettuazione dei versamenti e il saldo di quanto dovuto.