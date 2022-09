Ogni anno, milioni di persone richiedono e presentano il proprio ISEE. Come sappiamo, infatti, si tratta di uno strumento fondamentale per poter accedere a benefici come bonus, agevolazioni fiscali e detrazioni, qualora si rispettino le condizioni necessarie.

Per poter beneficiare di molte agevolazioni, infatti, è richiesto di non superare una determinata soglia reddituale ISEE. Può capitare che alcuni furbetti pensino bene di presentare un ISEE falso, non indicare tutti i dati necessari per poter comunque ottenere bonus e benefici. Ovviamente, ciò non è esente da conseguenze sia in ambito amministrativo che penale.

Ci sono anche casi in cui alcuni dati e informazioni sono stati inseriti in modo errato, per dimenticanza o semplice distrazione. Anche in questo caso ci sono conseguenze? È possibile modificarlo o integrarlo in un secondo momento?

Nel testo spiegheremo quali sono le conseguenze e le possibili multe per Indicatori della Situazione Economica Equivalente errati e mendaci, e quando e da chi vengono effettuati i controlli volti a scovare i cosiddetti "furbetti" del modello.

ISEE sbagliato? Ecco quali sanzioni rischi

Perché un ISEE può contenere errori? Dobbiamo, innanzitutto, capire come viene determinato il valore del proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ma, ancora prima, spieghiamo di cosa si tratta.

È un documento che va a fotografare qual è la situazione reddituale di un nucleo familiare, tiene conto della composizione e del patrimonio posseduto. Non si tratta di un modello che si deve presentare obbligatoriamente ogni anno, ma si rende necessario solo nel momento in cui si ha intenzione di richiedere benefici e agevolazioni.

Proprio per questa ragione, per poter calcolare e ottenere l’Indicatore è necessario presentare una serie di documenti e si deve prestare attenzione a non tralasciare informazioni proprio per non commettere errori.

Ma nel caso in cui si commettono errori quali sono le conseguenze? Se l’Indicatore ISEE risulta errato, chi lo ha presentato e non provvede a correggerlo rischia di incorrere in sanzioni, anche perché gli enti erogatori delle agevolazioni e misure applicano numerosi controlli al fine di verificare che i dati dichiarati siano effettivi e veritieri. Generalmente, i controlli vengono svolti dall'Inps, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

Soprattutto durante gli ultimi anni, con il moltiplicarsi di bonus, agevolazioni e benefici fiscali anche i controlli sono aumentati esponenzialmente. In particolar modo, durante il periodo della pandemia sono state molte le misure erogate, rivolte alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese più in difficoltà.

Come vengono effettuati i controlli? Sono formali, per verificare che le autocertificazioni combacino con quelle rese al fisco; i controlli sono anche sostanziali e verificano le condizioni economiche effettive del dichiarante.

Tuttavia, ci sono stati molti furbetti che hanno tentato di ricevere queste misure, presentando dichiarazioni mendaci.

Ma quali sono le sanzioni e le multe che si rischiano in caso di ISEE errato? Chi presenta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente errato e non provvvede a correggerlo dopo l'invio dell'Inps rischia sanzioni amministrative e penali. Per di più, si rischia di perdere i benefici ottenuti.

Per la mancata correzione dell'Indicatore compilato erroneamente, le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 5.164 euro ad un massimo di 25.822 euro, ma non può superare il triplo dell’agevolazione beneficiata con l’Indicatore errato.

Quando l’ammontare del beneficio è superiore a 3.999,96 euro, si rischia anche la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si può correggere l’ISEE errato? Ecco quando e in che modo

Prima di presentare l’ISEE è sempre bene accertarsi e verificare che tutti i dati, le informazioni, i redditi, la situazione patrimoniale e così via siano corretti. Il rischio di incorrere in sanzioni, come abbiamo visto, è molto alto.

Può capitare che i dati siano mendaci per tentare di approfittare di una o più misure; ma, spesso, i dati sono scorretti per un semplice errore che può essere di calcolo o dimenticanza. Infatti, commettere errori di questo tipo è molto più comune di quanto si possa immaginare, soprattutto per la mole di dati e informazioni da inserire.

In caso di errore, si può rimediare? Per correggere i dati errati del modello, si hanno a disposizione dieci giorni di tempo. In che modo? Si può presentare un modulo integrativo per indicare le informazioni per correggere il calcolo precedente. Si tratta, sostanzialmente, di una integrazione per andare a sanare eventuali errori, difformità o omissioni del precedente modello.

Come chiedere la rettifica? Se l'Indicatore è stato richiesto ad un Patronato o ad un Caf, saranno gli stessi a procedere alla rettifica. Se la Dsu è stata presentata personalmente all'Inps, allora la rettifica deve essere richiesta all'Istituto.