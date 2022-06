Il dibattito politico, in questi giorni, ruota intorno allo Ius scholae, il quale dovrebbe aprire una nuova porta agli stranieri per ottenere la cittadinanza.

Il dibattito politico, in questi giorni, ruota intorno allo Ius scholae, il quale dovrebbe aprire una nuova porta agli stranieri per ottenere la cittadinanza. Ma che cosa prevede il testo che è al vaglio del Parlamento in questi giorni. Quali nuove opportunità si aprirebbero ai diretti interessati, se quella che oggi è semplicemente una proposta, domani diventasse realmente una legge?

Ogni volta che nel nostro paese si parla di immigrazione ed immigrati, il dibattito politico sale alle stelle. Discussioni più accese si aprono nel momento in cui si discute sull'opportunità di aprire agli immigrati qualsiasi porta, che possa portare loro ad una maggiore integrazione nella nostra società. La discussione si apre ancora di più quando si parla di Ius scholae, così come era successo quando si parlava di ius soli, che avrebbe permesso di riconoscere la cittadinanza italiana ai bambini nati nel nostro paese, nel momento in cui si fossero verificate alcune condizioni. Anche in quella occasione il dibattito politico fu molto acceso e i vari schieramenti si sfidarono all'ultimo sangue per far valere le proprie ragioni. Oggi lo ius soli è assai limitato, perché la normativa permette di ottenere la cittadinanza italiana solo e soltanto se si verificano limitate circostanze. L'opportunità viene concessa solo ai neonati.

Adesso è scoppiata una nuova polemica, che sta infiammando l'animo del Centrodestra: questa volta riguarda lo Ius scholae. Scopriamo cos'è e come dovrebbe funzionare.

Ius scholae: di cosa stiamo parlando

Il dibattito politico, questa volta, si è acceso introno allo Ius scholae. Ma di cosa si sta parlando? Si tratta di un provvedimento che dovrebbe dare la possibilità ai minori stranieri di riuscire ad ottenere la cittadinanza italiana, grazie al loro percorso scolastico. Per riuscire ad ottenere la cittadinanza sarà sempre necessario rispettare alcune condizioni, tra le quali non vi sarà necessariamente quello di essere nati in Italia.

Ma quali sono i requisiti che si devono rispettare per ottenere la cittadinanza. Stando al testo sullo Ius scholae che dovrebbe essere dibattuto alla Camera, i diretti interessati potranno ottenere la cittadinanza italiana nei seguenti casi:

minore, che sia nato nel nostro paese, da genitori stranieri;

minore che sia entrato in Italia prima di aver compito 12 anni.

È essenziale che il richiedente sia minorenne nel momento in cui presenti la richiesta di cittadinanza. Lo stesso dovrà avere la residenza legale in Italia e, soprattutto, dovrà aver frequentato delle scuole nel nostro paese. Il percorso scolastico deve essere durato almeno cinque anni e può essere costituito da:

uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

percorsi di formazione per il conseguimento di una qualifica professionale.

Nel caso in cui il percorso scolastico dovesse riguardare la scuola primaria, per ottenere lo Ius scholae sarà necessario aver concluso positivamente il ciclo.

Come funziona la domanda di cittadinanza con lo Ius scholae

Stando al testo che sta circolando in queste ore sullo Ius scholae e che dovrebbe andare al vaglio del Parlamento, il minore, che volesse ottenere la cittadinanza italiana, deve esprimere la propria volontà in tal senso entro il compimento dei 18 anni. Questa dichiarazione dovrà essere effettuata da un genitore, che sia residente legalmente nel nostro paese. In alternativa lo potrà fare chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per esprimere questa volontà sarà necessario recarsi presso l'ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del minore.

Il diretto interessato, che non abbia fatto questa dichiarazione entro il compimento dei 18 anni, potrà farla in autonomia, sempre all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, una volta che sia diventato maggiorenne. La richiesta dovrà, comunque, pervenire entro il compimento dei vent'anni. La normativa allo studio prevede che si abbia tempo due anni dal compimento dei 18. Nello stesso periodo di tempo, nel caso in cui l’interessato avesse ottenuto la cittadinanza, potrebbe rinunciare al passaporto italiano se ne avesse uno di un altro Paese.

Una guerra di ideologie

Purtroppo quando si parla di immigrazione e di immigrati, ci si dimentica, troppo spesso, che si sta parlando di persone. Persone che vivono e lavorano nel nostro paese, pagano le tasse e ormai fanno parte del nostro tessuto sociale. Sì, certo: ci sono anche i delinquenti. Chi commette un reato deve sempre essere punito in base alla gravità di quello che ha fatto, e nel rispetto della legge. Ma bisogna stare attenti a non fare mai di un'erba un fascio, perché significherebbe chiudere tutti i supermercati di una città, perché in uno è stato rubato un pacchetto di caramelle.

Intervistato da Il Foglio, Matteo Mauri, deputato del Partito Democratico spiega che