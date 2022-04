Quali agevolazioni spettano, ai sensi della Legge 104, alle coppie non sposate? Possono accedere alle stesse misure di quelle sposate? O ci sono delle limitazioni? Quando si ha diritto ai giorni di congedo mensile o a quello straordinario? La Legge 104 ha un grande merito: quello di agevolare l'assistenza ai familiari disabili. L'Inps ha chiarito come si debbano comportare le coppie di fatto, tali in amore e vicinanza, ma non riconosciute ufficialmente a seguito di un matrimonio.

Ricordiamo che tra le agevolazioni, che sono previste dalla Legge 104, vi rientra il diritto ad ottenere tre giorni al mese di permessi retribuiti, che possono anche essere frazionati in ore. Lo scopo di queste giornate è quello di assistere i familiari portatori di handicap. Uno degli altri benefici ai quali è possibile accedere, riconosciuto dal D. Lgs. n. 151/2001, è quello che tutti conoscono come congedo straordinario. Questa misura permette di ottenere un periodo di aspettativa retribuita, che può durare fino a due anni. Possono usufruire di questa agevolazione i lavoratori dipendenti - sia pubblici che privati - che abbiano la necessità di assistere un familiare che sia affetto da una disabilità grave. Ottimo: ma adesso poniamoci una domanda. I diritti previsti dalla Legge 104 sono estesi e riconosciuti anche alle coppie di fatto. Scopriamolo insieme.

Legge 104: le coppie di fatto

Entriamo direttamente nel tema di questo articolo. Le cosiddette coppie di fatto hanno diritto ad accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 104? Nel caso in cui il partner sia affetto da un'invalidità riconosciuta al 100%, quali sono le agevolazioni che l'Inps riconosce e quali no?

Partiamo da una certezza: l'attuale normativa ha provveduto ad equiparare l'unione civile al matrimonio. Questo significa che i diretti interessati avranno la possibilità di fruire dei permessi retribuiti, così come previsto dalla Legge 104. Per chiarire ogni dubbio è intervenuta direttamente l'Inps, che ha sciolto il chiaroscuro interpretativo della Legge Cirinnà. L'Inps ha spiegato che le coppie unite civilmente e le coppie di fatto hanno diritto ad usufruire dei benefici sanciti dalla normativa vigente.

Attraverso la circolare n. 36/2022, che ha ripreso una sentenza del 2016 della Corte Costituzionale, l'Inps ha sottolineato che i permessi previsti dalla Legge 104 possono essere riconosciuti anche:

ai partner di un'unione civile, nel caso in cui presti l'assistenza necessaria;

ai conviventi di fatto, così come stabilito dai commi 36 e 37 dell’art. 1 della Legge n. 76/2016, che, ovviamente devono prestare assistenza all’altro convivente.

Ricordiamo che la Legge 104 stabilisce che i permessi per prestare assistenza al partner vengano accordati nel caso in cui questo sia un disabile in condizioni gravi. I permessi vengono riconosciuti alternativamente:

al coniuge;

alla parte dell’unione civile;

al convivente di fatto;

al parente o all’affine entro il secondo grado;

a parenti o affini di terzo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona disabile grave abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Unione civile: il congedo straordinario

Vuoto totale, invece, per quanto riguarda il congedo straordinario. La circolare Inps n. 38/2017 non menziona, tra i soggetti che hanno diritto ad accedere a questo beneficio previsto dalla Legge 104, i conviventi di fatto. Ma solo quanti facciano parte dell'unione civile. All'interno della stessa circolare viene, inoltre, sottolineato come sia necessario prestare l'assistenza nei confronti del partner, per poter usufruire delle agevolazioni previste.

Sostanzialmente questo significa che i permessi che si possono ottenere grazie alla Legge 104 sono riconosciuti solo e soltanto per i conviventi, purché ci siano delle stringenti ragioni di assistenza. Questa è la condizione necessaria perché si possano fruire dei benefici previsti dalla normativa. Il convivente, quindi, sarà tenuto a dimostrare di dover assistere unicamente il partner: i permessi non possono essere richiesti nel caso in cui si voglia prestare assistenza ad un parente del convivente.

Il motivo di tale limitazione risiede nella circostanza che il rapporto di affinità è riconosciuto esclusivamente in relazione al legame affettivo stabile di coppia ai fini della reciproca assistenza morale e materiale; tra questo, dunque, non rientra l’estensione di tali doveri anche agli affini del partner.

Legge 104, se muore il titolare del diritto quali benefici restano

Nel malaugurato caso in cui il titolare della Legge 104 dovesse venire a mancare, alcune agevolazioni previste dalla Legge 104 continuano a permanere anche dopo la sua morte. Una di queste è quella relativa all'acquisto di un'auto, vendo beneficiato di tutte le agevolazioni fiscali. Il bollo auto sarà necessario pagarlo, ma rimarranno le detrazioni per le spese di manutenzione. Stesso discorso vale per altri acquisti agevolati.

Diverso il discorso è se le agevolazioni sono legate a più soggetti, magari a più figli con disabilità. La normativa prevede che vengano presentate tante domande quanti sono i figli disabili: nel caso in cui in famiglia ci siano più disabili gravi con più di tre anni d'età, il genitore lavoratore che dà assistenza può cumulare tanti permessi quanti sono i figli disabili, sempre nel limite massimo di tre giorni per soggetto. Le norme prevedono permessi diversi in base all'età del figlio assistito.