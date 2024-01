Cosa dice la Legge Scelba sul reato di Apologia del fascismo

Per il saluto romano va contestata la Legge Scelba sull’apologia del fascismo. La sentenza, espressione delle sezioni unite della Cassazione, è arrivata dopo i fatti del 7 gennaio scorso.

Così, le sezioni unite hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti che, durante una commemorazione a Milano nel 2016, avevano fatto il saluto romano. Questa decisione della Cassazione era molto attesa, definita addirittura “storica” da qualcuno, ha già fatto e farà molto discutere: la legge applicabile è la Legge Scelba.

Quindi, nelle occasioni commemorative, fare il saluto romano non costituisce reato a meno che non venga rilevato dal giudice il pericolo concreto di riorganizzazione del Partito fascista.

Cosa dice la Legge Scelba?

Quale reato introdusse la legge Scelba del 1952?

Il 7 gennaio 2024 si è svolta, come ogni anno, la commemorazione di quanto accadde ad Acca Larentia 46 anni fa, quando furono uccisi militanti del Fronte della Gioventù. Durante la commemorazione, i militanti di estrema destra hanno ricordato i giovani facendo il saluto romano.

Da allora si è accesa nuovamente la questione sul saluto romano. Secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione, per il saluto romano va contestata la violazione della Legge Scelba (Legge n. 645/1952), in particolare l’articolo 5 sull’apologia del fascismo.

Cosa dice la legge Scelba? Introdotta nel 1952, la legge prende il nome dell’allora ministro dell’Interno, Mario Scelba, si tratta della norma con cui si vieta la ricostituzione del partito fascista. Infatti, la norma attua la XII disposizione transitoria della Costituzione.

La Legge Scelba ha introdotto il reato di apologia del fascismo, per il quale si intende l’insieme di azioni e comportamenti diretti alla ricostituzione del partito fascista.

Si tratta, infatti, della normativa di riferimento per lo scioglimento del partito fascista. Il reato di apologia del fascismo avviene quando vengono esaltati esponenti, fatti, principi o metodi del fascismo.

Composta di 10 articoli, i primi due vietano la ricostituzione del partito fascista. Gli articoli successivi stabiliscono le pene da sanzionare se non viene rispettata la norma, ampliano anche la legge stessa, precisandone gli ambiti di applicazione.

Cosa dice la Costituzione italiana sull’antifascismo?

La Costituzione italiana è stata approvata dall’Assemblea Costituente, il 22 dicembre 1947 e il 27 dicembre seguente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 edizione straordinaria.

Entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 1948, si tratta della legge fondamentale dello Stato italiano. Fu redatta in un periodo di grande fermento e ricostruzione e fu concepita straordinariamente, come una delle costituzioni più avanzate, che riconosceva per la prima volta la sovranità popolare. Anche nella stessa terminologia adottata si legge la modernità.

La Costituzione si fonda su valori antifascisti, nacque dalle ceneri di chi ha lottato per sconfiggere il fascismo e rendere l’Italia libera.

È bene ricordare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana che vieta la riorganizzazione del Partito Nazionale Fascista:

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

La XII disposizione, pur essendo inserita tra le disposizioni finali, ha carattere permanente e valore giuridico pari alle altre norme della Costituzione.

Quali sono le differenze tra la Legge Scelba e la Legge Mancino

Tornando alla Legge Scelba, è opportuno evidenziare quali sono le differenze con la Legge Mancino.

La prima, come abbiamo già ampiamente spiegato, configura il reato di apologia del fascismo, vietando la ricostituzione del partito fascista oltre che la propaganda delle sue idee.

All’articolo 5, attualmente di particolare interesse, sottolinea che:

Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da duecentomila a cinquecentomila lire.

Per quanto riguarda la Legge Mancino (Legge n. 205/1993), dal nome dell’allora ministro dell’Interno, Nicola Mancino, convalida quanto inserito nella convezione di New York, a riguardo della soppressione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Si tratta del principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.

La legge prevede la reclusione fino ad un anno e sei mesi o la multa fino a 6000 euro di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Inoltre, prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni di chi, in qualunque modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.