Licenza di pesca, ne esistono diverse tipologie e la procedura per il rilascio varia in base alla Regione di appartenenza. Quanto costa? Dove bisogna richiederla? Quali requisiti e documenti servono?

Sono tantissime le persone con la passione per la pesca, che si tratti di un hobby, di uno sport o per il consumo personale. Per tutelare la fauna e flora, tuttavia, questa attività è regolamentata dalla legge che prevede, come prima cosa, l'obbligatorietà di una specifica licenza.

Costi, documenti e procedura per ottenerla dipendono dalla tipologia di licenza di pesca che si desidera e dalla Regione di residenza. Difatti si tratta di un attestato rilasciato a livello locale e differenziato in base all possibilità di pescare nei fiumi e nei laghi o nel mare. Per chi fosse interessato a questo procedimento, ecco una guida con tutte le informazioni per ottenerla, i tempi necessari e le varie documentazioni da presentare negli uffici preposti.

Quali sono le tipologie di licenza di pesca

Prima di entrare nel merito dei costi e della procedura, bisogna tenere bene a mente che esistono due differenti tipologie di autorizzazioni e di permessi ovvero:

per la pesca in acque interne;

per la pesca in mare.

La prima delle due consente l'attività di pesca nei luoghi seguenti:

fiumi;

laghi;

stagni;

lagune;

bacini di acque salmastre.

Le tipologie di licenza di pesca in acque interne

La procedura per poter ottenere una licenza di pesca in acque interne è più complessa e costosa rispetto alla a quella necessaria per la pesca in mare. Inoltre, questa procedura sarà diversa a seconda della differente Regione nella quale ci si trova, dal momento che le regole ed i costi variano a livello locale.

A tal proposito ecco quali sono le quattro differenti tipologie di licenza di pesca per le acque interne che possono essere rilasciate:

la licenza di tipo A, riservata ai pescatori professionisti che, dunque, svolgono la propria attività per un utilizzo professionale;

la licenza di tipo B, rilasciata a coloro che svolgono la propria attività a scopo dilettantistico;

la licenza di tipo C, rilasciata ai pescatori che svolgono la propria attività con scopo dilettantistico, per un periodo di tempo limitato, il quale potrà essere all'incirca pari a 15/30 giorni;

la licenza di tipo D, denominata anche "speciale", dal momento che risulta avere uno scopo diverso in base alla Regione nella quale ci si trova (per esempio, in Toscana ha una durata giornaliera e viene rilasciata per prendere parte alle manifestazioni sportive di tipo agonistico; mentre, in Veneto è riservata ai pescatori stranieri).

La richiesta per queste quattro differenti tipologie deve essere effettuata necessariamente presso gli uffici regionali all'interno della quale è stata stabilita la propria residenza.

I requisiti

I requisiti necessari i per ottenere la licenza di pesca per le acque interne sono diversificati in base alla zona di interesse e, soprattutto, variano a seconda della differente tipologia di autorizzazione della quale si ha bisogno per poter praticare la propria attività. In linea generale i requisti imprescindibili sono:

per le licenze di tipo A, essendo queste autorizzazioni riservate ai pescatori professionisti, allora per questi ultimi sarà obbligatoria la frequentazione di un apposito corso e lo svolgimento di un esame di idoneità. Costoro saranno obbligati al pagamento di una tassa di concessione relativa alla propria area di competenza, al versamento di un'imposta di bollo, alla costituzione di un'azienda e alla rispettiva dimostrazione;

per le licenze di tipo B, essendo queste delle autorizzazioni che vengono rilasciate ai pescatori dilettanti, allora questi ultimi devono versare in un apposito conto corrente appartenente alla propria Regione di residenza l'importo che viene stabilito dalla regione stessa;

per le licenze di tipo C, anch'essa rilasciata per scopi dilettantistici, ma temporanei, avrà dei costi minori da sostenere per il relativo rilascio, ma, comunque, avrà le stesse modalità e gli stessi requisiti che sono previsti per i permessi di tipo B;

per le licenze di tipo D, cioè autorizzazioni speciali rilasciate per motivazioni differenti in base alla Regione nella quale ci si trova, risulta impossibile stabilire i requisiti che sono necessari per l'ottenimento dei permessi stessi, i quali vengono, ad ogni modo, decisi rispettivamente da ogni singola regione, in base alla tipologia di attività per la quale servono.

Tutti i documenti necessari

Per farsi rilasciare e, dunque, per poter ottenere l'autorizzazione a pescare nelle acque interne, occorre possedere e mostrare i seguenti documenti ed i seguenti titoli:

un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli che vengono elencati e specificati all'interno del secondo comma, dell'art. 35, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

la ricevuta relativa al pagamento della tassa di concessione regionale;

la ricevuta relativa al versamento dell'imposta di bollo;

il permesso dell'area o della riserva di pesca, qualora venga richiesto;

il tesserino segna-catture, il quale viene rilasciato dalla Regione nella quale viene richiesta l'autorizzazione, qualora venga richiesto;

l'attestato relativo alla frequentazione e al sostenimento del rispettivo esame di idoneità per coloro che richiedono il permesso di tipo A, per un utilizzo professionale;

l'attestato relativo alla frequentazione di un apposito corso che riguarda, nello specifico, la biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali, il quale risulta essere obbligatorio a partire dal 1° marzo 2022.

Ad ogni modo, come abbiamo accennato nei precedenti paragrafi, la procedura relativa al rilascio di questo specifico documento da parte della propria Regione di appartenenza varia, per l'appunto, in base alle disposizioni che vengono emanate e decise dagli enti regionali stessi e in base alla tipologia di autorizzazione che viene richiesta dal pescatore per poter svolgere la propria attività. Per tale ragione è bene consultare le apposite pagine online messe a disposizione dagli enti locali.

Soggetti esonerati dalla frequentazione del corso

Alcuni soggetti sono esonerati dai corsi sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali. Stiamo parlando di:

i titolari della vecchia licenza di pesca in corso di validità di sei anni e fino alla scadenza della stessa;

i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

i pescatori residenti in altre regioni italiane purché in regola con la licenza di pesca prevista nelle rispettive regioni di residenza;

i cittadini italiani residenti all’estero;

Quanto costa prendere la licenza di pesca

Il costo da sostenere per acquisire l'attestato varia a seconda della Regione di appartenenza e della tipologia di autorizzazione che si richiede per svolgere la propria attività. In particolare, qualora si pratichi la pesca a livello dilettantistico le spese da sostenere potranno variare all'interno di un importo compreso tra i 20 euro ed i 40 euro.

Mentre, tale costo da sostenere sarà inferiore nel caso in cui si richieda un permesso temporaneo e superiore, invece, nel caso in cui si richieda un permesso per scopi professionali.

Come variano i costi da Regione a Regione

Abbiamo raccolto una panoramica dei costi da sostenere lungo il territorio italiano in modo da prevedere in anticipo quanto bisognerà sborsare:

Abruzzo, 43,64 per uso professionale e 22,72 per uso dilettantistico;

Basilicata, 22,72 per uso dilettantistico, 13,17 per uso dilettantistico temporaneo e 10,33 euro per l'autorizzazione speciale;

Calabria, 54,96 euro per uso dilettantistico e 44,91 per uso dilettantistico temporaneo;

Campania, 96 euro per uso professionistico, 40 euro per uso dilettantistico, 20 euro per uso dilettantistico temporaneo e speciale;

Emilia Romagna, 22,72 per uso dilettantistico e 6,82 per uso dilettantistico temporaneo;

Friuli-Venezia Giulia, 1.500 euro per uso professionale e 60 euro per uso dilettantistico;

Lazio, 29,13 per uso dilettantistico e speciale;

Liguria, 45,45 euro per uso dilettantistico, 26,34 euro per uso dilettantistico temporaneo e 17, 04 per l'autorizzazione speciale;

Lombardia, 45 euro per uso professionale e 23 euro per uso dilettantistico;

Marche, secondo le disposizioni previste all'interno del Decreto Legislativo n. 230 del 22 giugno 1991;

Molise, 74,60 euro per uso professionale, 51,30 euro per uso dilettantistico, 22,55 euro per uso dilettantistico temporaneo e 14,60 euro per l'autorizzazione speciale;

Piemonte, 65 euro per uso professionale, 35 euro per uso dilettantistico e 14 euro per l'autorizzazione speciale;

Puglia, 302 euro per uso dilettantistico e 33 euro per l'autorizzazione speciale;

Sardegna, 20 euro;

Sicilia, 22,72 euro per uso dilettantistico e 13,17 euro per l'autorizzazione speciale;

Toscana, 35 euro per uso dilettantistico, 10 euro per uso dilettantistico temporaneo e 1 euro per l'autorizzazione speciale;

Trentino-Alto Adige, 32 euro per uso dilettantistico;

Umbria, 35 euro per uso dilettantistico e 15 euro per l'autorizzazione speciale;

Valle d'Aosta, tra i 13 euro ed i 60 euro;

Veneto, 43,64 per uso professionale, 34 euro per uso dilettantistico e 13 euro per gli stranieri.

