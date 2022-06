Investire nei lingotti d'oro: un pensiero che è passato per la testa di molti risparmiatori. Ma come devono essere dichiarati poi al fisco?

Investire nei lingotti d'oro: un pensiero che è passato per la testa di molti risparmiatori. Ma come devono essere dichiarati poi al fisco? Quali sono le pratiche da espletare e le dichiarazioni da presentare per chi volesse investire nei lingotti d'oro? Il legislatore ha provveduto da poco più di vent'anni a regolamentare la tassazione sull'oro da investimento, riuscendo a normare quelli che dovrebbero essere i comportamenti dei contribuenti corretti.

In Italia gli investitori privati hanno la possibilità di acquistare e vendere l'oro da investimento a seguito della promulgazione della Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, la quale ha sostanzialmente abolito il monopolio della gestione delle compravendite di oro da parte dell'Ufficio italiano dei Cambi. I privati cittadini hanno la possibilità di acquistare e detenere lingotti d'oro con una purezza superiore ai 995 millesimi. I risparmiatori possono anche essere in possesso di monete d'oro, che abbiano una purezza pari o superiore ai 900 millesimi, che siano state prodotte dopo il 1800, le quali hanno avuto un corso legale nel paese di origine. L'importante è che il loro prezzo non superi dell'80% quello del valore di mercato corrente dell'oro. Quelle che abbiamo appena descritto, in estrema sintesi, sono le caratteristiche dei lingotti d'oro e delle monete d'oro per essere definiti come oro da investimento.

Lingotti d'oro: l'Italia si adegua all'Europa

Ventidue anni orsono, il Parlamento italiano decise di approvare questa legge dopo una forte sollecitazione da parte dell'Unione Europea, che aveva chiesto di attuare la Direttiva 98/80/CE del Consiglio europeo, del 12 ottobre 1998. La normativa, nel nostro paese, ha tra l'altro previsto che la tassazione sui lingotti d'oro da investimento sia esente da Iva: questo, in estrema sintesi, significa che non sono previste delle tasse nel momento in cui si procede con l'acquisto dell'oro fisico. Possiamo affermare che, proprio per questo motivo, gli investimenti nei lingotti d'oro possano essere ritenuti particolarmente convenienti.

La proprietà dell'oro non è tassata. Ma è necessario dichiararne il possesso all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, entro la fine del mese successivo rispetto a quello dell'acquisto. Dovranno essere indicate tutte le compravendite di oro che abbiano un valore pari o superiore a 12.500 euro (la segnalazione, di norma, viene effettuata dal soggetto che vende i lingotti d'oro). Ma chi investe nell'oro deve pagare delle tasse supplementari? Ma soprattutto quali sono i soggetti autorizzati a vendere l'oro da investimenti? Adesso cerchiamo di rispondere con calma a tutte queste domande.

Lingotto d'oro: il ruolo più importante lo ha la fattura

Quando si comprano dei lingotti d'oro come investimento, l'acquisto è esente da Iva. Questo significa che un qualsiasi contribuente, che sia residente in Italia, ha la possibilità di acquistare e possedere dei lingotti d'oro o delle monete d'oro senza essere costretto a pagare delle tasse. Le imposte, comunque, arriveranno nel momento in cui il privato dovesse rivendere l'oro ed ottenere una plusvalenza.

Che cos'è la plusvalenza? In estrema sintesi è il guadagno ottenuto grazie al maggior valore di vendita di un oggetto rispetto a quello di acquisto. Facciamo un esempio: nel momento in cui un risparmiatore dovesse comprare un lingotto d'oro a 1.000 euro e successivamente lo dovesse rivendere a 1.100 euro, la plusvalenza sarebbe pari a 100 euro. Proprio su questa plusvalenza si andranno a pagare le tasse: in Italia vi è un'imposta sostitutiva con un'aliquota pari al 26%. Questo significa che sarà necessario pagare un'imposta del 26% sul cosiddetto capital gain, così come avviene per qualsiasi altra rendita finanziaria, ottenuta dalle obbligazioni, dalle azioni o dal forex.

Tornando al nostro esempio, su una plusvalenza di 100 euro ottenuta dalla rivendita di uno dei nostri lingotti d'oro, dovremmo pagare 26 euro di tasse. Questo ci farà comprendere quando sia importante continuare a conservare la fattura d'acquisto dei nostri lingotti d'oro, perché testimonia il prezzo d'acquisto dello stesso. Una volta conclusa la rivendita del nostro pezzo, dal prezzo finale sarà possibile detrarre l'importo segnato in fattura e quindi detrarre le tasse da pagare.

E se non si conserva la fattura? Nel caso in cui il contribuente non sia in possesso di una fattura del proprio lingotto d'oro, il fisco presuppone che ci sia stata una plusvalenza del 25%, e quindi applicherà una tassa del 25% sul 25% del totale ottenuto dalla vendita.

Lingotto d'oro: dove vanno dichiarate le tasse sulla vendita

Come devono essere dichiarate le tasse sulle vendite dei lingotti d'oro? La plusvalenza dovrà essere indicata nel quadro RT della sezione II del modello denominato Redditi Persone fisiche. Se le operazioni relative alla compravendita dei lingotti d'oro sono effettuate all'estero, sarà necessario specificarlo nel quadro RW dello stesso modulo.

La minusvalenza è l’esatto contrario della plusvalenza, ossia una differenza negativa fra valore di acquisto e di vendita di un qualsiasi prodotto finanziario. Essa chiaramente non solo non genera imposte da pagare, ma le riduce.

A questo punto rispondiamo ancora ad un ultimo dubbio che hanno molti investitori. Dove possono essere custoditi i lingotti d'oro? Fermo restando la liberta di tenerlo nella cassaforte di casa, i diretti interessati possono conservarli nei caveau o nei forzieri delle stesse società che ne gestiscono le compravendite. A questo punto, oltre alla fiducia che si deve riservare a queste società, è bene tenere a mente che vi sono delle commissioni da pagare, che possono variare da caso a caso.