Il contratto di locazione commerciale è una tipologia contrattuale disciplinata dalla legge 392 del 1978. Visto che si prevede come oggetto un immobile destinato a d’uso diverso rispetto a quello abitativo, la normativa specifica alcune fattispecie.

Innanzitutto, si parla di destinazioni ad attività di tipologia industriale, commerciale, artigianale, turistico, professionale. Può prevedere anche pertinenze come magazzini, garage o depositi se collegati funzionalmente all’immobile principale. È prevista una durata minima non inferiore ai 6 anni oppure 9 anni per le attività alberghiere.

Anche la disdetta, rescissione o cessazione anticipata di questo tipo di contratto non è semplice. La legge ha istituito motivazioni e procedure particolari da seguire al fine di tutelare entrambe le parti: locatore e locatario.

Quali sono i gravi motivi per recedere dal contratto di locazione commerciale?

La cessazione anticipata di un contratto di locazione commerciale da parte del conduttore è disciplinata dalla legge e in particolare dall’art. 27 della legge 392 del 1978 nella quale si enuncia che la facoltà di recedere riguarda solo gravi motivi che devono essere comunicati al locatore con un preavviso minimo di 6 mesi.

La comunicazione deve essere fatta tramite mezzo tracciabile quindi posta raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC).

I motivi gravi qui discussi devono essere estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti rispetto alle condizioni presenti all’epoca della firma del contratto. Oltre ad essere inattesi, tali motivi gravi devono pregiudicare la prosecuzione del rapporto rendendolo impossibile e gravoso.

Non esiste normativa che specifica meglio quali siano i motivi gravi legittimi. Infatti, è numerosa la giurisprudenza che si è vista costretta a decretare la correttezza o meno della richiesta di risoluzione anticipata di un conduttore.

Uno dei casi più frequenti e approvati dalla cassazione è la crisi economica.

Altresì, può essere previsto dal contratto di locazione stesso motivi ulteriori che possono dare origine ad una rescissione anticipata. In questi casi, quindi, sarà possibile cessare anche in assenza di gravi motivi.

Quanti mesi prima bisogna fare la disdetta di un contratto di locazione?

Come anticipato nel precedente paragrafo, i mesi di preavviso sono 6. Si precisa l’obbligo del periodo di preavviso durante il quale il conduttore ha la facoltà di verificare la veridicità dei gravi motivi rilevati ed, eventualmente, contestarli o risolverli.

Facoltà in capo del locatore di rinunciare al periodo di preavviso e quindi permettere una rescissione del contratto di locazione commerciale anticipato, ovvero precedente al periodo di preavviso. Tale scelta fa decadere qualsiasi eventuale rivalsa che il locatore potrebbe contestare durante questi 6 mesi.

A differenza delle motivazioni, per i quali il contratto di locazione può prevedere specifiche casistiche che danno origine alla rescissione anticipata anche in assenza di motivi gravi, l’obbligo di comunicazione della cessazione preventiva alla data naturale di scadenza restano le sei mensilità.

Disdetta di affitto commerciale da parte del locatore: come funziona

La rescissione anticipata di un contratto di affitto commerciale può anche essere avanzata dal locatore. In tal caso la disciplina è simile ma non identica.

La comunicazione deve pervenire sempre tramite mezzo tracciabile ma il periodo di preavviso raddoppia: 12 mesi oppure 18 per le locazioni alberghiere.

La normativa, nel dettaglio la legge 392/1978 all’articolo 29, enuncia le motivazioni per le quali il proprietario ha la facoltà di rescindere il contratto:

necessità di rientrare in possesso dell’immobile per usi propri che possono essere privati o anche commerciali, sia personali che del coniuge o parenti entro il secondo grado;

demolire, ricostruire, ristrutturare o restaurare l’immobile, sia per decisione/motivazione personale sia per il rispetto degli obblighi di legge.

C’è da precisare che la disdetta anticipata del contratto d’affitto commerciale effettuata su istanza del locatore comporta dei costi per lo stesso. Oltre all’imposta di registro che grava fissa dell’importo di 67€ dovuta per l’annotazione presso l’agenzia delle entrate della risoluzione, c’è da valutare anche l’indennità di avviamento commerciale.

Quando il conduttore ha diritto alle 18 mensilità?

Parliamo dell’indennità di avviamento commerciale che consiste in una somma dovuta a titolo di risarcimento per cessazione del rapporto di locazione salvo risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore.

Per riepilogare i requisiti affinché sia dovuta l’indennità di avviamento commerciale, essi sono:

sussistenza di un contratto di locazione commerciale;

destinazione dell’immobile locato ad attività industriali, commerciali, artigianali o di interesse turistico, che comportino contatti diretti con il pubblico e con i consumatori;

cessazione del rapporto di locazione ad opera dal locatore/proprietario dell’immobile.

Sostanzialmente, il conduttore viene costretto a lasciare il locale presso il quale esercitava la sua attività commerciale con conseguente perdita di valore. Tale valore prevede un diritto di risarcimento che deve essere corrisposto dal locatore.

Disciplinata dalla legge 392 del 1978, art. 34, si prevede che tale rimborso sia quantificato con un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto o 21 nel caso di attività alberghiere.

Inoltre, tale quota viene duplicata se, a seguito della cessazione della locazione, il proprietario o terzi istituiscono, entro un anno, all’interno dei locali la stessa attività precedentemente svolta dal conduttore.

L’aspetto positivo è che tale risarcimento non è subordinato alla prova del danno o della perdita subita dal conduttore ma è automatica alla cessazione del contratto. Spetta infatti per legge.

Quando non è dovuta l'indennità di avviamento commerciale?

Tale indennità di avviamento, però, non è sempre obbligatoria. Infatti, la normativa stessa prevede che in questi 4 casi, essa non è dovuta:

risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;

risoluzione del contratto per disdetta del conduttore;

risoluzione del contratto per recesso del conduttore;

risoluzione del contratto a seguito dell’apertura di procedura fallimentare del proprietario.

Si deve precisare, inoltre, che tale indennità non è in alcun modo dovuta nel caso di attività che non prevedono il contatto diretto con il pubblico e che, quindi, non subirebbero danni da uno sposamento fisico.

Particolarità anche per le attività che esercitano all’interno di centri commerciali, per i quali il pubblico è scontato e non per forza fidelizzato. In questi casi, infatti, occorre valutare la capacità autonoma di creare avviamento proprio. Ovvero di avere una clientela specifica indipendente da quella di tutti gli altri esercizi presenti nel centro commerciale.

Facsimile disdetta contratto di locazione commerciale: ecco i dati fondamentali da inserire nella comunicazione

Cosa deve contenere obbligatoriamente la comunicazione di rescissione anticipata di un contratto commerciale? La forma generica dell’atto è libera ma devono comparire i seguenti dati: