Se ti hanno rubato l'auto, ritrovarla è possibile, basta sporgere denuncia presso la Polizia o i Carabinieri il prima possibile e, poi, seguire le altre procedure burocratiche che sono previste in tale situazione.

Al giorno d'oggi, infatti, è molto più facile ritrovare una macchina rubata, dal momento che questa è quasi sempre dotata di GPS e dispone dell'accesso ad Internet. In questa guida vedremo a chi bisogna rivolgersi in caso di furto d'auto e qual è la procedura che bisogna seguire per poterla ritrovare.

Macchina rubata: a chi rivolgerti e come ritrovarla

Se ti hanno rubato la macchina dovrai rivolgerti alla Polizia oppure ai Carabinieri, presentando un'apposita denuncia di furto, in modo che questi ultimi si possano, così, attivare per poterla ritrovare.

Per poter ritrovare un'auto che è stata rubata è di fondamentale importanza una denuncia immediata, in modo da essere certi che possa essere localizzata attraverso il GPS (Sistema di Posizionamento Globale).

Una macchina può essere rubata da un determinato soggetto che commette il fatto illecito, per diversi utilizzi, come ad esempio rivenderla in un mercato sottostante, utilizzarla per fare una rapina o dei borseggi, smontarla per rivenderne i pezzi singoli e per molti altri scopi ancora.

La denuncia di furto presso la Polizia o i Carabinieri

Il primo passo da fare quando ti rubano l'automobile è quello di sporgere denuncia presso uno dei seguenti luoghi, ovvero:

la Questura della Polizia di Stato;

la Caserma dell'Arma dei Carabinieri.

Quest'ultima potrà essere presentata presso le autorità competenti dal proprietario del veicolo, ma anche da qualsiasi altro soggetto. All'interno del testo della denuncia dovranno figurare quante più informazioni possibili riguardo il veicolo che è stato rubato e anche tutti gli elementi oggetto del furto, come, ad esempio:

il numero di targa dell'automobile;

il Certificato di Proprietà (CdP);

la Carta di Circolazione.

Il certificato di proprietà del veicolo oggetto del furto non dovrà essere inserito all'interno del testo della denuncia, qualora il proprietario dello stesso abbia il CDPD, ovvero il Certificato di Proprietà Digitale.

Che cosa richiede la compagnia di assicurazione: la pratica di "perdita di possesso per furto"

Il passo successivo sarà quello di presentarsi presso gli uffici della propria compagnia di assicurazione, in modo da sbrigare la pratica relativa alla "perdita di possesso per furto" della propria auto. La presentazione di questa pratica è di fondamentale importanza se si vuole sospendere l'obbligo di versamento del bollo auto e deve essere effettuata entro i termini di scadenza previsti per il pagamento di quest'ultimo.

In particolare, questa pratica potrà essere presentata presso:

le unità territoriali ACI PRA (Pubblico Registro Automobilistico);

le delegazioni ACI (Automobile Club d'Italia);

le agenzie di pratiche auto;

gli studi di consulenza automobilistica.

I costi saranno minori all'interno delle unità territoriali ACI PRA, dal momento che il proprietario della vettura rubata dovrà versare solamente i costi che vengono stabiliti dall'ordinamento giuridico nazionale.

Prima di recarvi presso gli uffici della vostra compagnia di assicurazione, vi consigliamo di chiedere quali sono i documenti che bisogna presentare per poter effettuare la pratica di "perdita di possesso per furto".

Quali documenti sono necessari

Ecco quali sono i documenti necessari per sbrigare la pratica in questione:

un documento di riconoscimento, tra quelli che vengono disciplinati esplicitamente all'interno dell'art. 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

eventualmente, una delega scritta e la fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto delegato, qualora la pratica venga effettuata da quest'ultimo;

la denuncia di furto effettuata presso la Questura della Polizia di Stato oppure presso la Caserma dell'Arma dei Carabinieri;

il Certificato di Proprietà (CdP) oppure il foglio complementare, qualora non si disponga del Certificato di Proprietà Digitale (CDPD).

In alternativa al Certificato di Proprietà, il soggetto titolare del veicolo che è stato rubato potrà, allo stesso modo, fornire il modello NP3B, il quale può essere scaricato e stampato presso il sito ufficiale oppure recandosi, in maniera fisica, presso qualsiasi STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) situato nelle unità territoriali ACI PRA.

La denuncia deve essere presentata attraverso una tra le seguenti modalità, ovvero:

in formato originale;

in copia conforme;

attraverso una dichiarazione sostitutiva.

Quali sono i costi che bisogna sostenere

Il soggetto che intenda effettuare la propria pratica presso le unità territoriali ACI PRA, dovrà sostenere come unico costo quello del versamento dell'imposta di bollo, la quale potrà essere pari a:

32 euro, nel caso in cui il proprietario presenti il CdP oppure il CDPD;

48 euro, nel caso in cui il proprietario presenti il modello NP3B.

Le modalità di pagamento con le quali si può versare quanto dovuto presso gli STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) che sono situati all'interno delle unità territoriali ACI PRA sono:

i contanti;

le carte di debito.

Che cosa bisogna fare se la macchina rubata viene ritrovata: la pratica di "rientro in possesso"

Se l'auto rubata viene ritrovata dalla Polizia o dai Carabinieri dopo che il proprietario del veicolo abbia già presentato presso la propria compagnia di assicurazione la pratica di "perdita di possesso per furto", allora quest'ultimo avrà il dovere di comunicare il ritrovamento entro un termine di tempo pari a quaranta giorni.

Il proprietario del veicolo ritrovato dovrà effettuare la pratica di "rientro in possesso", nello specifico, presso:

lo sportello virtuale messo a disposizione dalle unità territoriali ACI PRA;

le delegazioni ACI;

le agenzie di pratiche auto;

gli studi di consulenza automobilistica.

Anche in questo caso, se la pratica non viene effettuata presso le unità territoriali ACI PRA, allora il proprietario del veicolo ritrovato dovrà sostenere, oltre al costo relativo all'imposta di bollo da versare, anche quello che riguarda il servizio di intermediazione offerto.

Come prevenire il furto

Per evitare di dover svolgere tutte queste pratiche ed evitare, dunque, le ansie, le preoccupazioni e di spendere soldi inutilmente, ecco qual è il comportamento che si può adottare, in modo da prevenire il problema.

In particolare, può essere utile ed è consigliabile:

evitare le soste e le fermate in dei tratti della strada che risultano essere particolarmente oscurati, scarsamente frequentati oppure sprovvisti di telecamere di videosorveglianza;

assicurare la propria macchina contro il reato di furto, attivando le apposite garanzie che vengono sempre fornite quando si acquista un nuovo veicolo, come, ad esempio, la garanzia furto e incendio;