Una mamma che uccida il proprio figlio si macchia di un reato orrendo: l'infanticidio. Ma non sempre questo gesto viene punito con l'ergastolo. Non sempre l'omicidio viene punito con la pena a vita, nemmeno quando ad uccidere un bimbo in fasce sia la mamma: la donna che lo dovrebbe proteggere ed aiutare a crescere.

Benché sia ritenuto a tutti gli effetti un reato gravissimo, l'omicidio non sempre viene punito con l'ergastolo. Il Codice Penale prevede che si possa arrivare ad infliggere questa pena solo e soltanto quando si presentano alcune circostanze, come l'omicidio per futili motivi o per l'omicidio premeditato. Ma cosa succedere quando la vittima è un bambino? Quali sono le pene che sono inflitte nel momento in cui si toglie la vita al proprio figlio?

Benché sia un reato particolarmente grave - terribile e schioccante nello stesso tempo - le cronache, periodicamente, tornano sull'argomento: una mamma che uccide il proprio figlio. Ma prima di entrare completamente nell'argomento, è bene ricordare che la normativa italiana ha previsto una specifica ipotesi reato, la quale si viene a costituire nel momento in cui una madre uccide il proprio pargolo e che punisce in maniera meno severa di quanto si possa immaginare. Cerchiamo di scoprire il perché e quali pene siano previste per chi si macchia di questo orrendo reato.

Non sempre c'è l'ergastolo per l'omicidio

L'articolo 575 del Codice Penale prevede una pena non inferiore a 21 anni per l'omicidio volontario. Questo significa che un qualsiasi giudice, nel determinare la sanzione da infliggere all'assassino, dovrà prendere in considerazione una pena con una base minima di 21 anni. Partendo da questa base dovranno essere calcolati gli eventuali aumenti e gli sconti previsti dalla legge. Proviamo a fare un esempio: nel caso in cui il nostro giudice consideri un omicidio particolarmente efferato, potrà decidere di aumentare la pena portandola fino a 24 anni. Se, invece, dovessero esserci delle attenuanti potrà scendere fino a 14 anni, dato che sono proprio le attenuanti a garantire uno sconto della pena fino ad un terzo.

Stando ad un'indagine redatta qualche anno fa, la durata media di una pena per omicidio volontario sarebbe pari a 12,4 anni: un fatto che fa riflettere molto, qualsiasi tipo di osservatore. Comunque vada, almeno sulla carta, se non ci sono particolari attenuanti o altri motivi che possano portare ad una riduzione della pena, il giudice non potrebbe scendere mai sotto i 21 anni di reclusione. Questo, però, come abbiano accennato, vale solo sulla carta. Quindi, siamo ben lungi dall'essere vicini all'ergastolo.

Ecco quando arriva l'ergastolo per l'omicidio

Nel momento in cui dovessero verificarsi alcune circostanze, la legge stabilisce che l'omicidio possa essere punito con l'ergastolo, che altro non è che la pena detentiva perpetua. L'ergastolo scatta nel momento in cui l'assassino ha ucciso per futili motivi - un caso potrebbe essere un'uccisione connessa ad un parcheggio -. Si può arrivare ad infliggere la massima pena, nel momento in cui l'omicidio venga commesso con particolare crudeltà, uccidendo con decine di coltellate. O può arrivare quando c'è premeditazione, ossia l'assassino ha architettato il delitto. L'ergastolo può arrivare quando si uccidono i genitori o i figli o se la morte è stata procurata in occasione di una violenza sessuale.

Stando a quanto abbiamo anticipato, sembrerebbe proprio che la legge punisca con l'ergastolo il genitore che uccide volontariamente il proprio figlio, che si configura come un omicidio contro il proprio discendente. Non sempre, comunque, nella realtà dei fatti il genitore che si macchia di questo reato sconta in maniera automatica l'ergastolo.

Il colpevole non ha più la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato e all'eventuale sconto di pena, che è previsto quando si intraprende questa strada (dal 2019 non è più possibile accedere al giudizio abbreviato per i delitti che potrebbero essere puniti con l'ergastolo). Il colpevole avrà pur sempre la possibilità di invocare le attenuanti, come quella di aver agito a seguito di una provocazione o di vedersi applicate le attenuanti generiche, che vengono concesse agli incensurati.

Nel momento in cui si verifichi anche solo un'attenuante generica sarà possibile evitare l'ergastolo: la legge, infatti, prevede che, nel momento in cui dovesse ricorrere anche solo un'attenuante, l'ergastolo viene sostituito con la reclusione da 20 a 24 anni. Nel caso in cui le circostanze attenuanti siano molteplici, la pena potrà scendere addirittura a 10 anni di reclusione.

In estrema sintesi questo significa che, benché la legge preveda l'ergastolo per quanti uccidano volontariamente il proprio figlio, nel momento in cui dovessero ricorrere determinate circostanze, la sanzione potrebbe risultare molto inferiore alle attese.

Infanticidio: ecco come viene punito

Ci sono casi nei quali l'uccisione del proprio figlio viene sanzionata con una pena particolarmente ridotta. Cerchiamo di capire perché la legge è clemente e quali siano i casi nei quali non si pensa minimamente all'ergastolo. Nel momento in cui il soggetto che commette l'omicidio di trova in una precaria condizione psicologica, ci sono delle particolari attenuanti.

È il caso della madre che uccide il proprio neonato subito dopo il parto. O comunque che provochi la morte del feto durante il parto: in questo caso la reclusione prevista va da 4 a 12 anni. Il fatto, però, deve essere stato determinato da condizioni di abbandono materiale e morale, che siano connesse allo stesso parto. In questo caso stiamo parlando di infanticidio.

Perché l'omicidio possa essere punito in maniera meno severa rispetto ad un comune omicidio, è necessario che ricorrano queste tre condizioni, contemporaneamente: