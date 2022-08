Marchio e brevetto sono due termini che spesso vengono confusi. Anche se entrambi, in maniera diversa, si configurano come protezione o tutela di un bene, hanno precise differenze.

Due termini che molto spesso si confondono sono marchio e brevetto. Non tutti sanno, infatti, che i due hanno un significato completamente differente. Anche se entrambi, per un certo senso, si configurano come protezione o tutela verso un bene o un prodotto, bisogna fare il punto della situazione andando ad elencare quali sono le differenze.

Se il marchio è un segno distintivo per differenziare un prodotto, un servizio o un qualsiasi bene sul mercato, il brevetto, invece, consente di tutelare un’invenzione.

Senza fare ulteriori anticipazioni, andiamo a spiegare cosa sono marchio e brevetto, a cosa servono e quando si usano, spiegando, nel contempo, quali sono le differenze. Per concludere, andremo a parlare anche del diritto d’autore e del copyright, altri due termini che spesso si sentono, ma dei quali non si conosce appieno il significato.

Che cosa si intende per marchio

Iniziamo spiegando cosa si intende per marchio. Si tratta di un segno (parole, lettere, disegno, cifre o altro) che identifica e distingue un prodotto, un servizio o un qualsiasi altro bene da altri sul mercato - in poche parole, serve per differenziarli da quelli della concorrenza.

La funzione del marchio, quindi, è molto importante, in quanto serve ad identificare un prodotto di un’azienda, oltre che ad essere uno dei principali elementi dell’immagine che essa fornitrice. Un’altra funzione molto importante è quella di garantire la qualità dei prodotti offerti, ma solo grazie all’impegno dell’azienda produttrice.

Cosa bisogna fare, quindi? Il primo passo è procedere alla registrazione del marchio, ma solo quando esso è in possesso di tutti i requisiti di validità. Quali sono?

Originalità

Novità

Verità

Liceità

Ci sono diverse tipologie di marchio, che si differenziano in base agli elementi che lo compongono: denominativo, figurativo, di forma o tridimensionale, sonoro, di movimento, multimediale, a motivi ripetuti, di posizione, olografico.

Spieghiamo, adesso, come e dove si può registrare.

Come si registra un marchio e dove. Ecco tutte le informazioni utili

La registrazione di un marchio non è un’operazione molto complessa. Il soggetto che lo utilizza o che lo utilizzerà deve chiederne la registrazione, sia esso una persona fisica, una società, un altro ente oppure da più individui che vogliono utilizzarlo insieme.

Il marchio si registra all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). Come si legge sul sito uibm.mise.gov.it:

“L’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) è l’amministrazione responsabile dell’attività di brevettazione e di registrazione, che ha natura di accertamento costitutivo, e dà luogo a titoli di proprietà industriale subordinatamente al deposito di una domanda da parte degli interessati”.

Quindi, prima di effettuare il deposito è bene accertarsi che soddisfi tutti i requisiti, bisogna scegliere le classi della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) e, soprattutto, accertarsi che non si stiano violando diritti di altre persone, ovvero che esso sia nuovo.

Ma come si deposita? Tramite la modalità telematica, in modo cartaceo presso la Camera di Commercio (CCIAA) o, infine, in modalità postale. Si deve pagare la tassa di registrazione, affinché il deposito sia perfezionato. Per conoscere maggiori informazioni sulle singole modalità di deposito e registrazione si consiglia di consultare la seguente pagina uibm.mise.gov.it.

Cos’è il brevetto e quali sono le differenze con il marchio

Un discorso completamente diverso dobbiamo farlo nel caso del brevetto. Di cosa si tratta? È un titolo giuridico che va a conferire all’inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento del bene inventato, ma limitato nel tempo e solo territorialmente.

Dobbiamo, però, essere più precisi. In sostanza, l’inventore può di diritto vietare a terze persone di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione, salvo il suo consenso. Il brevetto su un bene dura sempre? No, la sua durata è limita a venti anni da quando la domanda viene resa accessibile al pubblico. Il brevetto, quindi, ha una durata limitata nel tempo. Il marchio, al contrario, può essere, rinnovato più volte, dopo la sua scadenza.

Come si può evincere da ciò che abbiamo detto fino ad ora, si tratta, in entrambi i casi, di due forme diverse di protezione e tutela di beni, prodotti o servizi. In base ai casi, si può scegliere di utilizzare l’una oppure l’altra, sia alternativamente che cumulativamente.

Differenza tra copyright e diritto d'autore

Per concludere, spieghiamo brevemente la differenza tra il copyright e il diritto d’autore, altri due termini che, spesso, vengono confusi in quanto entrambi si riferiscono alle opere creative.

Il diritto d'autore non è altro che l'insieme di tutte le norme che tutelano le opere creative, senza il bisogno di formalizzare alcun atto.

D'altro canto, il copyright si applica sempre alle opere creative, le quali non possono essere riprodotte da nessuno.

Spiegato in questo modo, probabilmente, ancora non si colgono le differenze. Il copyright prende in considerazione solo l'aspetto economico del diritto d'autore. Quest'ultimo, invece, viene disciplinato nel nostro Paese da una apposita legge che protegge l'opera sin dalla sua creazione.