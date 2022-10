Prosegue la battaglia delle forze dell'ordine contro il fenomeno delle IPTV illegali che trasmettano in streaming i contenuti di varie piattaforme di servizi ad abbonamento di vario tipo come ad esempio Sky, Netflix, Amazon Prime Video, DAZN e molti altri. La Guardia di Finanza ha inferto un nuovo colpo agli utenti di questo sistema. Ecco cosa rischiano.

Maxi multa per IPTV. Cosa succede agli abbonati?

Le Fiamme Gialle hanno identificato la scorsa settimana circa 6.000 utenti abbonati al servizio di streaming illegale tramite IPTV, i quali ora rischiano una maxi multa.

Lo streaming gratuito, o a prezzo notevolmente ridotto, di contenuti presenti in servizi ad abbonamento è infatti un reato non solo per chi questi mette in piedi e gestisce il servizio, ma anche per i fruitori dello stesso, seppure con sanzioni differenti.

Le sanzioni per i soggetti che creano e gestiscono questi servizi di streaming illegali possono oscillare tra i 2.582 ai 15.493 euro di multa in aggiunta ad una detenzione che può andare dai 6 mesi fino ai 3 anni.

Per l'utente che usufruisce di tali servizi è invece scongiurata la detenzione, ma resta il rischio di una multa decisamente salata che va da un minimo di 134 fino ad un massimo di 1.032 euro.

I fruitori di questi servizi non dovrebbero pensare di essere al sicuro, possono infatti essere facilmente rintracciati in seguito alla scoperta del server da cui ha origine la trasmissione illegale e su cui di consueto si appoggiano migliaia di utenti. Dopo l'identificazione dei server le forze dell'ordine procedono immediatamente al blocco della trasmissione e all'identificazione di tutti i clienti.

L'importante intervento della Guardia di Finanza arriva inoltre nel periodo principale in cui proliferano questi sistemi. Siamo infatti nel mese della ripresa dei campionati di calcio e della Champions League, due degli eventi più richiesti tramite IPTV illegale nel nostro paese.

L'operazione rientra nel quadro della lotta alla pirateria lanciata dal mondo del calcio in generale, dove il fenomeno è particolaramente concentrato, e dunque anche dalla Lega Serie A che da tempo cerca di promuovere, anche tramite spot pubblicitari, la consapevolezza dei danni che il mondo dello streaming illegale reca al settore.

Secondo alcune stime in Italia sarebbero circa 2 milioni gli utenti che utilizzano questi servizi, con importanti danni economici per l'economia dei servizi che si basano su sistemi di abbonamento mensili.