il metal detector è legale in Italia? Come funziona, dove si può utilizzare e cosa fare se si trovano oggetti antichi o smarriti.

Il Metal detector è legale in Italia? All'interno di questo breve articolo andremo a sfatare alcuni falsi miti che circolano sui vari blog e sui vari forum presenti all'interno di Internet.

In particolare, all'interno di questo breve contenuto viene spiegato, in una maniera estremamente chiara e precisa, tutto quello che riguarda la pratica del metal detecting ed, in particolare, si risponde alla domanda sulla questione inerente se il metal detector sia legale all'interno del territorio italiano e come bisogna comportarsi per poterlo utilizzare secondo le normative che sono attualmente vigenti nel nostro Paese.

Continua a leggere questa guida per scoprire che cosa dice la legge riguardo il suo utilizzo e che cosa fare si trovano oggetti antichi o smarriti.

Che cos'è il metal detector?

Prima di andare a scoprire se questo particolare macchinario elettronico sia o meno legale all'interno del nostro Paese, iniziamo la trattazione di questo breve articolo, andando a dare una breve definizione ed andando a vedere, in particolare, che cos'è il metal detector.

Nello specifico, quest'ultimo è un particolare macchinario di tipo elettronico, mediante il quale chi lo utilizza, attraverso le onde radio, riesce a rilevare e a segnalare la presenza di un oggetto metallico nascosto.

Ad oggi, viene utilizzato principalmente da coloro che vogliono arricchirsi con questo particolare strumento, ma prosegue comunque il suo uso per la tutela della sicurezza, da parte delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, all'interno dei Tribunali, degli aeroporti, ecc...

Come funziona un metal detector e che cosa segnala?

Dopo aver dato una breve definizione e dopo aver parlato, in particolare, di che cos'è il metal detector, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a vedere, per l'appunto, qual è il funzionamento e che cosa segnala questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, quest'ultimo trasmette delle onde radio, le quali mandano un segnale che:

Si disperde, se nel terreno, nella quale viene utilizzato il macchinario elettronico, non sono presenti degli oggetti metallici;

Rimbalza e torna indietro, emettendo un suono, se nel terreno, nella quale viene utilizzato il macchinario elettronico, sono presenti degli oggetti metallici.

Soprattutto quando la ricerca avviene sulla terra, a differenza dell'acqua, dell'aria, del legno o del vetro, il macchinario potrebbe emettere dei segnali falsi, ovvero potrebbe indicare che nel terreno sia presenta un oggetto metallico, quando, invece, non è vero.

Il fattore scatenante di questa particolare procedura potrebbe essere il possesso di un macchinario elettronico di scarsa qualità, ma anche il fatto che la maggior parte dei terreni presentano un'alta concentrazione di sostanze minerali all'interno della loro composizione naturale.

Quali metalli non rileva il metal detector?

Dopo aver parlato di come funziona un metal detector e che cosa segnala, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a vedere, per l'appunto, quali metalli non è in grado di rilevare questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, quasi sempre quest'ultimo riesce a segnalare la presenza dell'oro e dell'argento, ma alcuni modelli potrebbe non rilevare i seguenti materiali, perché non magnetici:

L'acciaio inossidabile;

L'alluminio;

Il bronzo;

Che caratteristiche deve avere un buon metal detector?

Dopo aver parlato di quali metalli non è in grado di rilevare il metal detector, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a mostrare, per l'appunto, quali sono le caratteristiche fondamentali che deve necessariamente possedere questo particolare macchinario elettronico, per poter essere considerato come di buona qualità e di buona fattura.

Nello specifico, ecco le caratteristiche che deve avere:

Un'elevata profondità massima e minima di ricerca all'interno del terreno;

Una buona modalità di penetrazione all'interno del terreno;

Leggerezza;

Maneggevolezza;

La funzione "discriminante";

Uno schermo LCD in dotazione, di lettura facile ed immediata.

Metal detector: è legale in Italia? Ecco che cosa dice la legge

Dopo aver parlato di quali sono le caratteristiche fondamentali che deve necessariamente possedere un buon metal detector, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa dice la legge riguardo a questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, andremo a rispondere alla domanda sulla questione inerente se il metal detector sia legale all'interno del territorio italiano e come bisogna comportarsi per poterlo utilizzare secondo le normative che sono attualmente vigenti nel nostro Paese.

In particolare, secondo la legge questo strumento può essere acquistato ed utilizzato liberamente, ma non tutti gli oggetti che si trovano diventano di proprietà di chi li trova. Nei prossimi paragrafi approfondiremo questo aspetto, andando a vedere che cosa bisogna fare se si trovano degli oggetti antichi o che sono stati smarriti.

Metal detector: che cosa bisogna fare se si trovano degli oggetti antichi?

Dopo aver mostrato che cosa dice la legge riguardo al metal detector ed, in particolare, dopo essere andati a rispondere alla domanda sulla questione inerente se questo particolare macchinario elettronico sia legale all'interno del territorio italiano e come bisogna comportarsi per poterlo utilizzare secondo le normative che sono attualmente vigenti nel nostro Paese, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a vedere, per l'appunto:

che cosa dice la legge ed, in particolare, che cosa bisogna fare se si trovano degli oggetti antichi con questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, gli oggetti che hanno un valore di tipo storico, archeologico o artistico appartengono allo Stato, così come viene disciplinato all'interno dell'art. 822 del Codice Civile.

Chi trova questi oggetti deve consegnarli entro 24 ore dal ritrovamento:

Al Comune;

Alle autorità;

Alla Soprintendenza.

Metal detector: che cosa bisogna fare se si trovano degli oggetti smarriti?

Dopo aver parlato di che cosa bisogna fare se si trovano degli oggetti antichi con il metal detector, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a vedere, invece, che cosa dice la legge ed, in particolare, che cosa bisogna fare se si trovano degli oggetti smarriti con questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, l'art. 927 del Codice Civile prevede che questi oggetti devono essere riconsegnati:

Al proprietario;

Al Sindaco del luogo nel quale è stato ritrovato, se non si conosce il proprietario.

La legge dispone, inoltre, una pena che comporta una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 100 euro e gli 8.000 euro. Prima che venisse abrogato dal Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, oltre alla multa, era prevista anche la reclusione per appropriazione di cose smarrite.

Dove si può andare con il metal detector?

Dopo aver parlato di che cosa bisogna fare se si trovano degli oggetti smarriti con il metal detector, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa dice la legge e dove è possibile andare, utilizzando questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, ecco dove si può andare:

Nei terreni dei propri famigliari e dei propri amici;

In altri terreni, con l'autorizzazione del proprietario;

Nelle spiagge demaniali;

Nella battigia;

Nelle spiagge in concessione, con l'autorizzazione del proprietario.

Dove non si può andare con il metal detector?

Dopo aver parlato di dove si può andare con il metal detector, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a vedere, invece, che cosa dice la legge e dove non è possibile andare, utilizzando questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, ecco dove non si può andare:

All'interno di un sito archeologico e nelle sue vicinanze;

All'interno di una zona nella quale è presente un vincolo paesaggistico (boschi, parchi nazionali, parchi regionali, ecc...);

Nei terreni, senza l'autorizzazione del proprietario;

Nelle spiagge in concessione, senza l'autorizzazione del proprietario.

Se ti trovi in un luogo nel quale non conosci quali siano le aree sottoposte a vincolo artistico, archeologico, storico e paesaggistico, allora ti consiglio di recarti presso gli uffici comunali o regionali di quel luogo e richiedere alla Soprintendenza o all'ufficio preposto il PPT o il PTP.

Quanto va in profondità un metal detector?

Prima di andare a terminare questa breve guida e dopo aver parlato di che cosa dice la legge e dopo aver mostrato dove è possibile andare e dove non è consentito andare con il metal detector, passiamo adesso a vedere, invece, quanto può andare in profondità questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, quest'ultimo andrà a delle profondità molto diverse, in base al modello di cui si dispone e che si utilizza per effettuare le ricerche di oggetti metallici.

In particolare, ecco a quale profondità possono arrivare i metal detector:

Circa a 3/5 cm gli apparecchi elettronici appartenenti ad una fascia di prezzo economica;

Circa a 20 cm gli apparecchi elettronici appartenenti ad una fascia di prezzo media;

Circa 30/35 cm gli apparecchi elettronici appartenenti ad una fascia di prezzo elevata;

Circa 40/50 cm gli apparecchi elettronici professionali.

Quanto costa un metal detector?

Ed infine, per andare a concludere questa breve guida, dopo aver parlato di quanto può andare in profondità un metal detector, passiamo adesso a vedere, invece, quanto può costare questo particolare macchinario elettronico.

Nello specifico, ecco quali sono le cifre che bisogna andare a spendere per acquistare un metal detector:

Una somma di denaro compresa tra i 300 ed i 500 euro circa, qualora vorrai acquistare un macchinario elettronico magari per hobby, il quale abbia una qualità di livello medio-basso e delle discrete prestazioni;