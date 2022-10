La qualità dell'aria continua a peggiorare e a Milano scattano nuove limitazioni temporanee. Anche con Move In non puoi circolare e rischi la multa.

La situazione dell'aria in Lombardia è sempre più critica; capita sempre più di frequente negli ultimi anni, che le soglie di allarme per la presenza di Pm10 nell'aria vengano ampiamente superate, costringendo le varie amministrazioni e più in generale la Regione, a fare i conti con la necessità di prendere dei provvedimenti che possono in qualche modo impattare sulla quotidianità dei cittadini lombardi.

Infatti, proprio in queste ore, stiamo assistendo all'attivazione di alcune misure temporanee, che stanno facendo storcere il naso a non pochi automobilisti, ecco perché.

Area B, anche con MoveIn i Diesel Euro 4 non potranno circolare

Lunedì 17 ottobre è scattato il monitoraggio delle emissioni inquinanti, per il quarto giorno di fila infatti si è visto un superamento delle soglie di particolato nell'aria; per questo motivo sono state attuate le misure di limitazione temporanee a partire dal giorno successivo.

Dalle 8.30 alle 18.30 scatta il "no" anche gli Euro4 e così sarà fino a che i livelli di Pm10 non torneranno sotto le soglie di guardia.

Questa decisione ha causato non pochi malumori tra i possessori di veicoli inquinanti, che pensavano che a seguito di alcune iniziative recenti, di essersi messi al riparo da possibili stop alla circolazione.

Infatti da questo blocco alla circolazione, non sono esonerati nemmeno coloro che hanno aderito all'iniziativa Move In (monitoraggio veicoli inquinanti) di Regione Lombardia, installando una scatola nera sulla propria vettura e che dunque, qualora non rispettassero i divieti, correrebbero il rischio di prendere una multa.

Limitazioni permanenti e temporanee, ecco come funzionano

Proprio a causa della pessima qualità dell'aria e dell'inquinamento crescente, in Lombardia, a partire dal 2020, sono state attivate alcune misure permanenti per limitare i danni e cercare di far rimanere i parametri di misurazione nei limiti dell'accettabile.

Ad esempio, dal primo gennaio al 31 dicembre, dal lunedì al venerdì, le auto a benzina fino a Euro1 e le auto diesel fino a Euro 3, non sono autorizzate a circolare.

Ci sono invece delle specifiche limitazioni temporanee (come quella scattata in questi giorni), che possono essere attivate in caso di superamento dei limiti di Pm10 per quattro giorni consecutivi.

La grande differenza tra le due limitazioni, è riscontrabile nell'iniziativa Move In promossa da Regione Lombardia.

Grazie all'adesione a Move In infatti, anche le vetture inquinanti, potranno circolare quando sono attive le limitazioni permanenti, semplicemente installando una scatola nera sulla propria vettura, che consentirà dunque di circolare anche nelle fasce orarie oggetto di divieti, entro una soglia di chilometri definita e che varia in base alla classe di emissione del veicolo in questione.

Attenzione dunque. Anche se su una vettura è stato installato Move In, durante i periodi di limitazioni temporanee non sarà possibile circolare nelle fasce orarie indicate, altrimenti si correrà il serio rischio di incorrere in una sanzione.