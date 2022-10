Degli italiani in Francia rischiano una multa molto salata e una pena fino a 3 anni di reclusione. Ma qual è il reato da loro commesso? Aver raccolto funghi. Questa vicenda è successa davvero e anche in Italia ci sono pene connesse alla pratica di "andare a funghi".

Rischiano una multa salta e addirittura il carcere per aver raccolto funghi

L'operazione è stata condotta dalla "Brigata Verde Gardes Champêtres d’Alsace", corpo delle guardie campestrali francesi. Oltre ai campestrali, anche gli agenti della polizia doganale hanno fermato il gruppo di italiani mentre percorrevano l'autostrada A35. Dopo aver aperto il bagagliaio, le forze dell'ordine hanno trovato un ricco bottino di porcini. Il peso era di 150 chilogrammi, abbastanza da infrangere la legge in vigore in Francia. Il limite massimo di raccolta funghi è di 5 chili a persona, dai 10 chili in su le pene sono dure e vanno da 45.000 euro di multa fino ad un massimo di 3 anni di reclusione. La vicenda risale al 2 ottobre 2022 e non è chiaro se i trasgressori fossero al corrente delle leggi in vigore. In molti casi, soprattutto in Italia, coloro che vanno a funghi conoscono bene i limiti di legge e spesso li infrangono volontariamente, ma solo per poter guadagnare di più vendendo ciò che hanno raccolto.

Le norme in Italia, dai fattori economici e quelli ambientali: quali sono le pene per i fungaioli

In Italia non si usa un pugno duro come in Francia, ma le sanzioni esistono e con esse centinaia di chili di funghi vengono sequestrati. Oltre al fattore economico, che segue la logica "più raccolgo, più vendo e più guadagno", il problema è principalmente legato al fattore ambientale. Nella nostra Nazione esistono leggi emanate dallo Stato centrale, dalle regioni o dai vari comuni. Con essere si va a stabilire la quantità massima di funghi che si può raccogliere in una giornata e più in generale il periodo di raccolta dei funghi. Le multe arrivano ad un massimo di 300 euro e come pena aggiuntiva vi è il sequestro della merce naturale appena raccolta. Quest'anno, come hanno già denunciato le autorità, sono stati sanzionati molti cacciatori di funghi a cui è stato sequestrato anche il bottino. Molto spesso, però, quando i fungaioli vedono arrivare le forze dell'ordine, tendono a nascondere ciò che hanno raccolto e poi tornano a recuperarlo. La "corsa all'ultimo fungo" è molto importante per chi va tra i boschi, in quanto vendere funghi è redditizio. Il prezzo di un chilo di porcini freschi attualmente si aggira intorno ai 60 euro mentre quello degli ovuli è di poco inferiore ed è di 50 euro.

Le preoccupazioni della forestale

Ciò che però preoccupa la forestale è legato, come già accennato prima, a fattori ambientali, in quanto i funghi "rappresentano un importante elemento per il corretto equilibrio dei boschi e la raccolta deve essere improntata a criteri di tutela e di rispetto per la risorsa naturale". Inoltre c'è bisogno di raccogliere funghi con criterio per evitare di fare danni irreparabili ad una natura già martoriata. Per questo esiste un brevetto da conseguire per poter raccogliere funghi, che si rinnova ogni 5 anni.