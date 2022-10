Il titolo V del Codice della Strada dispone tutte le norme di comportamento che i guidatori devono considerare per rendere la circolazione più sicura per tutti. Il rispetto del Codice, oltre ad avere una funzione garantista, permette poi di non incorrere in infrazioni che costano multe salatissime ai trasgressori.

Particolarmente onerose, sono le multe che il Codice prevede per alcune violazioni indicate all’art. 176. Tra le tante, quelle più gravose riguardano le manovre azzardate in autostrada o nei pressi dei caselli autostradali, come retromarcia o inversione di marcia.

Questi comportamenti sono sempre vietati? Quanto può costare agli automobilisti una multa per queste infrazioni?

Inversione e retromarcia al casello autostradale: la normativa

A tutti è capitato di sbagliare uscita autostradale o di incanalarsi erroneamente al casello. In questi casi, spesso, la reazione impulsiva è quella di azzardare una manovra correttiva senza prima valutare effettivamente la situazione, creando un potenziale pericolo per sé e per gli altri automobilisti.

Oltre ad essere pericoloso, invertire il senso di marcia o innescare la retromarcia su carreggiate, rampe o svincoli, è anche vietato e severamente punito dall’art. 176 del Codice della Strada.

In particolare, il Codice dispone che tali divieti non valgono solo nelle zone precedentemente indicate, ma anche nelle aree attorno ai caselli autostradali.

Anche la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegalità di queste manovre anche all’altezza dei varchi o all’interno delle corsie di avvicinamento ai caselli, dato che tali zone devono essere considerate come tratto autostradale.

La ratio delle disposizioni del Codice è pacifica. Invertire il senso di marcia o procedere in retromarcia in certe aree, può creare grave turbamento alla circolazione in zone dove gli altri automobilisti non si aspettano una condizione di marcia diversa da quella usuale.

Le uniche categorie esentate dal rispetto di queste norme, e quindi dal pagamento di una multa salata che può arrivare fino a 8.000 euro, sono gli operatori dei servizi autostradali e le forze dell’ordine o pompieri e autoambulanze.

Questa infrazione ti costa una multa fino a 8.000 euro

Gli automobilisti che non rispettano il dettame dell’art. 176 del Codice della Strada, rischiano una multa salatissima.

Stando alle previsioni del Codice stesso, infatti, la retromarcia è punita con una multa da 430 a 1.731 euro. L’inversione di marcia, invece, con una sanzione da 2.046 a 8.186 euro oltre alla revoca della patente e al fermo amministrativo del veicolo.

Si ricorda, infine, che le multe potrebbero diventare ancora più gravose dal 2023, a causa del fenomeno dell'inflazione.