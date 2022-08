È inutile illudersi o sperare inutilmente: i verbali di una multa, che vengono redatti attraverso dei sistemi automatizzati, non necessitano della firma. Gli agenti accertatori non devono apporre la propria firma in calce al verbale: è completamente inutile fare ricorso per contestare la violazione e la multa ricevuta.

Il tempo passa, la tecnologia si evolve e la normativa si adegua. Quando le multe venivano redatte con la penna o la macchina da scrivere, era indispensabile la firma del funzionario perché il provvedimento amministrativo fosse valido. L'introduzione dei sistemi meccanografici ed informatici sono entrati prepotentemente nella vita di tutti noi e nella gestione delle pratiche della Pubblica Amministrazione. La firma è stata sostituita da una dicitura, che non è sicuramente manoscritta. A questo punto sono molte le persone che si pongono una domanda: la multa, che non è stata firmata, è comunque valida? Nel caso in cui non lo fosse, è possibile fare ricorso perché manca questa firma. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, la firma autografa degli agenti che hanno accertato l'infrazione, non è assolutamente necessaria. Ma cerchiamo di capire meglio cosa sia possibile fare.

Multa: in quali casi deve essere firmata

Sostanzialmente devono essere distinti due tipi diversi di multe stradali:

quando la violazione alle norme di circolazione stradale viene contestata immediatamente al trasgressore;

quando il verbale viene notificato in un secondo momento, perché non è stato possibile fermare chi era alla guida.

Quando si verifica il primo caso, gli agenti che accertano la trasgressione redigono il verbale immediatamente e lo consegnano nelle mani del trasgressore: in questo caso la loro firma è necessaria. Quando il verbale viene compilato in un secondo momento, generalmente con dei sistemi meccanizzati presso gli uffici dell'organo che ha rilevano la trasgressione, non serve la firma del pubblico ufficia che lo ha redatto o del dirigente dell'ufficio.

Ricordiamo che l'articolo 200 del Codice della Strada dispone esplicitamente che

la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Questo significa, in altre parole, che la regola prevede che la contestazione debba essere immediata. Mentre l'invio a casa dovrebbe rappresentare un'eccezione. Nella pratica, comunque, i casi nei quali la contestazione è differita sono molto frequenti: nella maggior parte dei casi non è possibile fermare il veicolo immediatamente senza mettere a repentaglio la sicurezza stradale (come potrebbe succedere con gli autovelox o i tutor). Ecco perché nella maggior parte dei casi la multa arriva a casa.

Multa: quando la firma non è necessaria

L'orientamento della giurisprudenza è abbastanza univoco: la firma autografa non è ritenuta necessaria, nel momento in cui viene sostituita con un'indicazione a stampa. Questa può essere riprodotta sul documento da un sistema meccanizzato di redazione del verbale. Potrà contenere il nominativo del pubblico ufficiale accertatore e dell'organo di appartenenza. L'articolo 3, comma 2, della Legge n. 39/1993 riconosce come valida a tutti gli effetti questa particolare modalità di redazione dei documenti per tutti gli atti amministrativi, che siano stati compilati attraverso dei sistemi informativi autorizzati. Il discorso vale anche per le multe.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24231/2022, ha ribadito che la sottoscrizione manuale dell'agente accertatore o del Prefetto che ha emanato l'ordinanza di ingiunzione