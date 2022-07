Quando si accende un mutuo, si possono verificare alcune circostanze particolari, come la morte dell'intestatario prima di aver pagato tutte le rate. Cosa succede in questo caso? Cosa prevede la legge? Ecco cosa sapere.

Quando si accende un mutuo, se ne vorrebbe vedere subito la fine. Si tratta di un grande peso sulle spalle, per esigenze, resosi necessario. La sua durata è variabile; ci sono mutui più lunghi e mutui più brevi.

Tuttavia, si possono verificare alcune circostanze particolari, come la morte dell’intestatario del mutuo prima di aver pagato tutte le rate, quindi, prima della scadenza. In quel caso cosa succede? Quali sono le conseguenze? Cosa prevede la legge?

Non si tratta, in fin dei conti, di una situazione paradossale. Specialmente quando i mutui sono di lunga durata, può capitare che l’intestatario non vive abbastanza da completare il pagamento di tutte le rate.

Ebbene, di cosa parleremo nel testo? Andremo a spiegare cosa succede in questi casi, come devono comportarsi eredi e gli istituti di credito o le banche. Infine, spiegheremo come si tutelano, in queste circostanze, sia le banche che gli intestatari e, di conseguenza, anche gli eredi.

L'intestatario del mutuo muore prima di pagare tutte le rate: ecco cosa succede

Alla morte di un parente o di un familiare, gli eredi sono chiamati ad accettare o meno un’eredità. Accettandola, gli eredi ricevono sia gli attivi, ma, ove presenti, anche i passivi. Ciò vuol dire che si devono far carico anche dei debiti insoluti del defunto.

Naturalmente, quando si accetta un lascito, bisogna ponderare bene se accettarlo o meno, in funzione, soprattutto, di eventuali debiti insoluti da pagare.

Nel nostro caso specifico, parliamo del pagamento delle restanti rate. In caso di più eredi, naturalmente, ciascuno di essi subentra solo in proporzione alla propria quota. Cosa vuol dire? Che ogni erede dovrà pagare solo la propria quota del debito.

Per capire meglio, possiamo fare un esempio. In caso di morte di uno dei due genitori e in presenza di tre figli, se tutti gli eredi accettano l’eredità (l’altro coniuge e i tre figli), ognuno di essi dovrà pagare 1/4, ovvero la sua quota del debito trasmesso, oppure in proporzione a quanto dichiarato su una memoria scritta.

Se, invece, uno dei quattro eredi rifiuta l'eredità, il debito trasmesso viene diviso per tre (quindi, ognuno dei tre eredi dovrà pagare 1/3 del debito trasmesso), oppure sempre in base a quanto il defunto aveva stabilito.

Come si rifiuta l'eredità? Si può rifiutare l'eredità presentandosi davanti ad un notaio oppure recandosi presso la cancelleria del tribunale di residenza. Le spese variano in base al compenso stabilito dal notaio, con l'aggiunta dei diritti di segreteria e le marche da bollo.

In base a quanto stabilito dalla legge, il debito, ovvero le restanti rate vengono trasmesse agli eredi. E se tutti gli eredi rifiutano l’eredità? In questo caso, non devono farsi carico del pagamento di nessun debito. Ciò capita, quando, l’ammontare dei passivi supera quello degli attivi. Pertanto, il bene sul quale grava il mutuo verrà messo in vendita e il ricavato andrà all’ente finanziatore o alla banca. Ricordiamo, infatti, che quando si accende un mutuo, la banca, per tutelarsi, mette l'ipoteca sull'immobile.

Mutuo trasmesso in eredità: cosa succede se un erede non paga

Se tutti gli eredi accettano l’eredità, devono provvedere anche al pagamento delle rate residue lasciate dal defunto.

Cosa succede se uno degli eredi non paga la sua quota alla banca o all’ente finanziatore? In questo caso, la banca può riversarsi anche sugli altri eredi che pagano regolamente le rate, pignorando il bene.

Che cosa significa? In questo caso, anche se non direttamente, gli altri eredi sono comunque coinvolti, in quanto perderanno il bene immobile per il quale stavano pagando la loro quote restante del debito.

Ecco perché quando si accetta un'eredità, si deve essere sicuri di poter affrontare eventuali spese lasciate insolute dal defunto.

Come si tutelano la banca e l’intestatario del mutuo

Non dobbiamo tralasciare, infine, un altro aspetto molto importate, quello della tutela. In genere, quando si accende un mutuo, trattandosi di un finanziamento, la maggior parte delle volte molto sostanzioso, la banca o l’istituto finanziatore propone all’acquirente di stipulare un’assicurazione.

A cosa serve l’assicurazione? Si tratta di una pratica che serve a tutelare sia la banca (o l’ente creditore) che il mutuatario in caso di decesso di quest’ultimo, se dovessero rimanere rate non pagate.

In questo tipo di assicurazione, la maggior parte delle volte, viene inserita una postilla in caso di morte sicura del mutuatario. Che vuol dire? Significa che il mutuatario dichiara di avere una malattia che potrebbe portarlo alla morte prima di aver completato il pagamento di tutte le rate.

Se ciò si dovesse verificare, sia la banca che gli eventuali eredi non avranno problemi, in quanto sarà a carico dell'assicurazione il pagamento delle restanti rate.