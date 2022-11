Vuoi acquistare un immobile e non sai come ottenere un mutuo? Le banche suggeriscono spesso il mutuo cointestato. Scopriamo come funziona.

Il mutuo cointestato è la formula più attivata, da due coniugi o da genitori e figli, presso una banca. Nell’articolo risponderemo a due quesiti:

questo prestito bancario è riservato esclusivamente a persone legate da un rapporto di parentela? Può essere richiesto pure per bisogni diversi da quelli di tipo abitativo?

Scopriamo quindi quali regole bisogna rispettare per ottenere un mutuo cointestato.

Qual è la tipologia di credito più richiesta dalle famiglie

Chi necessita di soldi per l’acquisto oppure per la ristrutturazione di un’abitazione può richiedere un prestito presso un istituto bancario. Va sottolineato che ogni tipo di credito è pensato per uno scopo preciso e che ogni forma di finanziamento volendo può essere attivato con la formula di mutuo cointestato.

Per accaparrarsi un prestito da parte della banca bisogna rispettare rigorosamente le regole imposte dall’istituto, solo in questo modo si può evitare che la concessione venga effettuata nei confronti di persone idonee e possessori di requisiti specifici. Lo scopo è di evitare di fare prestiti a soggetti che potrebbero non essere in grado di saldare il debito con la banca e, quindi, di restituire il denaro ottenuto.

Chi può richiedere il mutuo cointestato

Il mutuo cointestato di solito è richiesto da almeno due persone, ma può essere richiesto anche da più soggetti che si obbligano a restituire all’istituto bancario, nei tempi prestabiliti dal contratto, l’importo ottenuto comprensivo di interessi.

Si ricordi infatti che la banca concede il mutuo, in via cautelare, solo a chi offre delle garanzie. Questa è la ragione per cui il creditore richiede la presenza di un garante che abbia quanto meno un’entrata economica stabile come quella, ad esempio, di un pensionato.

Generalmente il mutuo cointestato viene attivato da una coppia di coniugi oppure da un genitore per il proprio figlio per concludere l’acquisto di una casa. Il quesito a cui vogliamo rispondere è il seguente: il mutuo cointestato è questo prestito bancario è riservato esclusivamente a persone legate da un rapporto di parentela? La risposta è no. Il prestito infatti può essere richiesto da una coppia convivente ma non unita dal vincolo del matrimonio.

Chiariamo inoltre un secondo quesito: Può essere richiesto pure per bisogni diversi da quelli di tipo abitativo? Ebbene sì, il mutuo cointestato si può richiede anche per l’acquisto di un magazzino, di un ufficio oppure per l’avvio di una nuova attività commerciale.

Quali rischi si corrono con il mutuo cointestato

Chiarito che per ottenere il mutuo bisogna dare delle garanzie alla banca, analizziamo adesso i rischi più comuni. Il rischio principale che si corre con il mutuo cointestato è che uno dei mutuatari possa smettere di pagare. In tal caso la banca può chiedere agli altri mutuatari di pagare le quote mancanti. Non è quindi un caso che, per avere maggiori garanzie, le banche spingono i propri clienti a scegliere questo tipo di mutuo.

D’altro canto, anche chi decide di richiedere il mutuo cointestato deve rifletterci bene e scegliere solo persone di fiducia.