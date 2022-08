Sottoscrivere un mutuo per acquistare la casa è un'esperienza unica ed emozionante. Impegnativa e romantica allo stesso tempo. Ma prima di procedere ad andare avanti, è sempre bene domandarsi quali siano le modalità ed i tempi perché si riesca ad avere la somma pattuita con la banca. Il mutuo, in estrema sintesi, ci serve per riuscire a pagare la casa.

La maggior parte delle persone sono costrette ad accedere ad un mutuo per riuscire a comprare casa. Non tutti hanno il privilegio di avere a disposizione le risorse necessarie a pagare un immobile, senza accedere ad un finanziamento. Sono molte, comunque, le persone che pur avendo a disposizione molti risparmi, decidono di ricorrere lo stesso ad un mutuo, per evitare di rimanere senza liquidità. Volendo procede con l'acquisto di casa, è bene chiedersi quando la banca ci consegna il denaro per ottimizzare la compravendita Cerchiamo di scoprire nel dettaglio come funziona un mutuo e le tempistiche che ci sono dietro.

Mutuo, le caratteristiche del contratto

Proviamo ad entrare un po' di più nel dettaglio e a verificare quando si ottimizza il contratto di mutuo. Questo avviene nel momento in cui:

le parti raggiungono un accordo (ossia la banca ed il mutuatario);

vengono consegnati i soldi concordati.

Il contratto di mutuo deve essere redatto per iscritto, in caso contrario ogni accordo è nullo. Nel momento in cui viene effettuato tramite atto pubblico, questo può essere utilizzato come titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario fosse inadempiente. Il cliente, ovviamente, ha diritto a ricevere una copia del contratto di mutuo da parte della banca: in questo modo sarà messo a conoscenza delle condizioni che regolamenteranno il rapporto. Questo è un obbligo molto importante: nel caso in cui fosse violato, il cliente avrà la possibilità di chiedere che il contratto venga annullato.

Il contratto di mutuo dovrà necessariamente contenere:

la cifra che viene erogata al mutuatario;

l'ammontare degli interessi, che dovranno essere pagati insieme alla quota di denaro da restituire;

il termine entro il quale rimborsare la somma ed il numero di rate da pagare.

Nella maggior parte dei casi, nel contratto di mutuo viene inserita una clausola in virtù della quale il mutuatario decade dal beneficio del termine nel momento in cui ha diminuito le garanzie prestate. O non ha prestato le garanzie promesse. Sarà quindi tenuto a rimborsare l'intero capitale residuo e gli interessi maturati e maturandi.

Il contratto di mutuo, inoltre, dovrà contenere le altre eventuali clausole pattuire tra il cliente e la banca, fatto salvo che le eventuali clausole vessatorie - che sono a solo svantaggio del mutuatario - dovranno essere considerate nulle.

Mutuo: come arrivano i soldi?

Fatte queste doverose premesse, torniamo alla nostra domanda: una volta stipulato e concluso il contratto di mutuo, quando arrivano i soldi? Diciamo pure che questa è la domanda che interessa maggiormente. A questo punto si possono verificare diverse possibilità: la consegna della somma pattuita può avvenire tramite l'accredito sul conto corrente o con un assegno circolare. Dovrà essere direttamente il cliente a versarli al venditore dell'immobile.

Quello che sta avvenendo sempre più spesso, però, è che si richieda alla banca di fare un pagamento indiretto o mediato, versando ad una terza persona l'importo appena ricevuto. In altre parole la banca partecipa al rogito presso il notaio, assieme alle parti, e nel momento in cui avviene la firma del contratto, provvede a consegnare l'assegno circolare al venditore.

È necessario specificare, comunque, che nel caso in cui l'assegno circolare sia intestato allo stesso mutuatario, che lo verserà su un conto corrente presso la banca che ha concesso il mutuo, il denaro continuerà a rimanere di proprietà della banca. La facoltà prevista in favore del cliente di disporre della somma mutuata può essere in concreto esercitata solo con l’effettiva collaborazione della banca presso cui il denaro è materialmente depositato.

Tempi di consegna del denaro

Come abbiamo visto, la somma concordata con il mutuo viene consegnata al momento del rogito, nel caso in cui il funzionario vi partecipa e porta l'assegno circolare presso lo studio del notaio. Una delle alternative che ci possono essere è la consegna differita: in altre parole l'istituto di credito si riserva un tempo, che generalmente è non inferiore a dieci giorni, per provvedere all'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari. Questo periodo corrisponde al cosiddetto consolidamento dell'ipoteca.

Nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto di un bene, il venditore avrà la possibilità di tutelarsi facendo sottoscrivere all'acquirente un ordine di bonifico irrevocabile sul conto corrente da lui indicato e depositato presso il notaio. Nel momento in cui l'ipoteca è stata consolidata, il notaio provvederà a trasmettere il certificato ed il bonifico al funzionario di banca dell'acquirente, che provvederà ad effettuare il versamento.