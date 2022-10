La Sentenza della Corte d'appello di Milano ha deciso per il risarcimento dei clienti a causa di clausole vessatorie all'interno del contratto di mutuo a tasso variabile.

Il mutuo è spesso associato a una condanna a vita.

Resta però l’unico modo, per la stragrande maggioranza della popolazione, per poter finanziare l’acquisto di beni come ad esempio una casa.

La posizione contrattuale di chi richiede il mutuo a una banca, è chiaramente quella del contraente più debole, pertanto, in loro difesa, il legislatore ha stabilito delle norme per la contrattazione affinché le banche non impongano nei contratti delle clausole che vadano a minare l’equilibrio tra le parti.

Nonostante le previsioni legislative, capita spesso che le banche inseriscano nei contratti tali clausole.

Nel caso di specie, in relazione ai contratti di mutuo a tasso variabile, si è reso necessario l’intervento della Corte d’Appello di Milano, che ha dichiarato vessatoria la cosiddetta clausola “Floor”, sempre più impiegata dagli istituti bancari nei contratti di mutuo a tasso variabile.

Ma come si calcola la variabilità del tasso? Perché la clausola “Floor” è stata dichiarata vessatoria? Ai clienti delle banche che l’hanno adottata spetta un risarcimento?

Come si calcola un mutuo a tasso variabile

Come è facile evincere dalla denominazione, il mutuo a tasso variabile può subire dei cambiamenti in costanza di contratto.

La variazione dipende dall’oscillazione di un indice, Euribor, riferito all’andamento del mercato e al prezzo del denaro durante il periodo in cui il cliente paga le rate del mutuo. Potendo l’indice oscillare, risulta chiaro che questo possa accadere sia verso l’alto che verso il basso. Ciò va ad incidere anche sullo spread, che è in sostanza la percentuale su cui la banca stabilisce la propria remunerazione.

Essendovi stato un periodo in cui l’indice risultava negativo, favorendo dunque l’abbassamento dello spread che ha prodotto un risparmio per i clienti, alcune banche hanno deciso di apporre una clausola, denominata “Floor”, prevedendo un tetto minimo sotto cui non poter andare neanche in caso di indice Euribor negativo.

Già nel 2016, la Banca d’Italia aveva intimato agli istituti di credito di non utilizzare tale clausola, in quanto sproporzionata e vessatoria nei confronti dei clienti. In pratica, infatti, la variabilità del mutuo sarebbe andata sempre e comunque a vantaggio delle banche.

Le banche hanno però fatto “orecchie da mercante” ed è stata attivata la macchina giudiziaria.

La sentenza che ha sancito il risarcimento per i clienti

La Sentenza della Corte d’Appello di Milano ha dichiarato vessatoria la clausola “Floor”, obbligando l’istituto Bpm al risarcimento dei clienti con la restituzione delle somme già versate ma non dovute. Il risarcimento potrà avvenire o con riaccredito delle somme sui conti dei clienti da rifondere, o con sconti sulle rate successive.

Come pena accessoria, inoltre, Bpm dovrà pubblicare la sentenza sia sul sito ufficiale che sul “Corriere della Sera”.

Attenzione, Bpm non è stato l’unico istituto bancario a utilizzare la clausola “Floor”, si prevede pertanto un allargamento a macchia d’olio degli effetti della sentenza, nella speranza di un futuro riequilibrio dei contratti di mutuo a tasso variabile, che per alcuni clienti risultano più convenienti.

Le banche sono dunque avvisate. Pretendere il lecito sì, approfittare anche no.