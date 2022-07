Il negozio nel quale siamo entrati è senza Pos. Come funziona la denuncia? A chi devo telefonare per far valere i miei diritti? Posso uscire dal locale senza pagare?

Il negozio nel quale siamo entrati è senza Pos. Come funziona la denuncia? A chi devo telefonare per far valere i miei diritti? Posso uscire dal locale senza pagare? Ricordiamo che dallo scorso 30 giugno 2022 negozianti e professionisti hanno l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici: nel caso in cui non accettassero i pagamenti attraverso il Pos rischiano una multa, il cui importo è proporzionato alla transazione rifiutata.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo visto come i liberi professionisti, i lavoratori autonomi ed alcune aziende potessero ovviare al Pos, concordando con i clienti metodi diversi di pagamento (come il bonifico, mezzo pur sempre tracciabile e molto più agevole a fronte di pagamenti più consistenti). Oggi invece ci vogliamo mettere dalla parte del cliente, il quale alla fine di una cena con amici al ristorante, gli viene negato l'accesso al Pos per effettuare il suo bel pagamento.

Pos: oltre un obbligo, adesso è un dovere

Come abbiamo accennato in apertura, dallo scorso 30 giugno 2022 sono entrate in vigore le nuove regole per i commercianti, gli artigiani ed i liberi professionisti. Saranno tutti obbligati ad accettare i pagamenti attraverso la carta di credito o il bancomat, appoggiandosi ad un Pos. Nel caso in cui non dovessero accettare questi pagamenti, dovranno pagare una sanzione, che è pari a 30 euro a cui si dovrà sommare il 4% della transazione rifiutata.

Queste sanzioni sono state annunciate da diversi anni, ma non sono mai entrate in vigore. La normativa che regolamenta le sanzioni per quanti non accettino i pagamenti con il Pos sono state inserite all'interno dell'ultimo Decreto Pnrr. Ufficialmente le nuove sanzioni sono entrate in vigore proprio il 30 giugno 2022: il Parlamento ha deciso di approvare il testo del Decreto così come era uscito dal Consiglio dei Ministri. Ma cosa succede adesso se entro all'interno di un negozio e questo non ha il Pos: sono autorizzato ad uscire e a non pagare? Cosa devo fare per fare una denuncia? Chi devo chiamare? Bene o male se si è in un negozio di vestiti, la merce la si può lasciare sul bancone ed andarsene senza pagare. Diverso è il discorso se si è pranzato o cenato in un ristorante: cosa si deve fare se il commerciante si rifiuta di accettare la nostra carta di credito?

Commerciante senza il Pos, cosa deve fare il cliente

Come è giusto e doveroso che sia, eventuali controlli ed accertamenti spettano ai vari organi di Polizia. Purtroppo questi potranno scattare solo e soltanto se ci sarà una denuncia da parte del cliente, al quale sarà stato rifiutato il pagamento con la carta di credito o con il bancomat. È inutile negarlo, non tutti gli avventori dei locali sono disposti a fare una denuncia, anche solo per la perdita di tempo che questo comporta.

Questo è uno dei motivi per i quali si ritiene che, nonostante la piena operatività di questo nuovo meccanismo, saranno poche le persone realmente disposte a fare una denuncia. E questo renderà il piano del Governo difficilmente attuabile. In linea teorica gli accertamenti dovrebbero essere effettuati a campione, direttamente dagli organi di controllo preposti: solo e soltanto in questo caso, le nuove disposizioni potrebbero dare i risultati sperati.

Prima di proseguire, comunque, ricordiamo cosa prevede la nuova normativa. Nel caso in cui venga rifiutato un pagamento elettronico, il soggetto che ha interposto il proprio diniego ad effettuare un pagamento con il Pos dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 30 euro più il 4% della transazione che è stata negata. Facciamo un esempio molto pratico: nel caso in cui il nostro scontrino sia pari a 100 euro, il commerciante dovrà pagare una sanzione di 34 euro (30 euro di sanzione base, a cui si aggiunge il 4% di 100 euro). Sono tenuti a rispettare questo obbligo i commercianti, gli artigiani ed i professionisti. Ma anche bar, idraulici, fabbri, ingegneri ed avvocati. Solo per fare alcuni esempi.

Come denunciare chi rifiuta di accettare un pagamento

Come abbiamo anticipato in precedenza, spetterà unicamente alla polizia giudiziaria effettuare i dovuti accertamenti. In alternativa lo potranno fare gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni. Perché questi soggetti si muovano spetterà al cliente denunciare il locale o il professionista, perché gli vengano comminate le giuste sanzioni. Lo potrà fare chiamando direttamente la Guardia di Finanza, al numero 117, o aprendo una segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Ma come ci dobbiamo comportare, nel caso in cui il commerciante si rifiuti di farci pagare con il Pos. Nel caso in cui avessimo già usufruito del servizio, potremmo uscire tranquillamente dal locale impegnandoci a saldare il debito in un secondo momento. Questo potrà avvenire tornando dopo aver prelevato il denaro contante o presentando la ricevuta di un bonifico. Purtroppo sarà necessario preventivare una bella perdita di tempo: sia per fare la denuncia vera e propria, sia per tornare nel locale per saldare il nostro debito.

Ricordiamo, comunque, che non ci sono dei limiti nell'accettare i pagamenti con il Pos. Dal 1° gennaio 2021, molti istituti bancari rimborsano il 100% delle commissioni nel caso in cui ci siano delle transazioni inferiori ai 5 euro. Gli esercenti non potranno più giustificarsi con il fatto che ci sono dei costi insostenibili.

Ricordiamo, comunque, che i commercianti ed i professionisti potranno far leva sui problemi tecnici per eludere le richieste dei clienti. Nel momento in cui ci sia un problema tecnico, non saranno passibili di sanzione. Basta avere il Pos fuori uso o una mancanza di connessione per far saltare la multa. In più, per essere in regola con la nuova norma, possono limitarsi ad accettare un solo circuito di credito – quindi Visa, Mastercard, Bancomat e così via – per aggirare le sanzioni.