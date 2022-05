Noleggiare un'auto senza la carta di credito è difficile, ma non impossibile! Ecco le regole valide in Italia e all'estero e i documenti da presentare a titolo di garanzia.

Il noleggio di un’auto senza carta di credito è difficile ma non impossibile. Diverse compagnie consentono il noleggio di autovettura anche in assenza di carta di credito, ovviamente per arrivare alla guida dell’auto la procedura da seguire sarà più complessa e i documenti da fornire saranno maggiori perché occorrerà fornire più garanzie.

La difficoltà principale risiede nel fatto che le grandi compagnie internazionali di noleggio tendono a tutelarsi con una carta di credito.

Infatti nel caso in cui vengano riscontrati danni alla consegna dell’auto o se la vettura viene restituita senza il pieno di benzina, oppure il guidatore abbia preso una contravvenzione, al cliente verranno detratti in automatico dei soldi direttamente dalla carta di credito.

E se non sono in possesso di una carta di credito posso comunque noleggiare un auto? Nel caso in cui non siate in possesso di una carta di credito, non disperate.

Contattando telefonicamente, ci sono diverse compagnie che forniscono la possibilità di affittare un auto lasciando un deposito cauzionale.

Chiaramente la cifra sarà proporzionata al modello di auto scelto e al tempo di utilizzo dell’auto stessa.

Ma andiamo in concreto e vediamo come si può noleggiare un auto senza carta di credito e quali sono gli obblighi richiesti al cliente.

Noleggio auto: l’alternativa della carta prepagata

Non sono lontani i tempi in cui per poter noleggiare un auto occorreva possedere necessariamente una carta di credito. Recentemente diverse compagnie di autonoleggio accettano anche carte di debito, una scelta che ha consentito un considerevole aumento dei fruitori servizio di noleggio auto.

Contrariamente a quello che è il pensiero comune, il numero delle persone che non possono o non vogliono possedere una carta di credito è maggiore di quello che si possa immaginare, invece la carta di debito è piuttosto diffusa.

Il problema principale delle carte di debito è la mancanza della garanzia di una banca o di un istituto finanziario, questo perché l'importo contenuto nella carta è quello che lo stesso possessore ha caricato (se ho caricato cento euro, la mia disponibilità sarà solo di quei 100 euro).

É evidente che il noleggiatore non avrà alcuna garanzia (ad esempio in caso di incidente) perché non potrà bloccare nessuna somma ulteriore rispetto a quella presente nella carta stessa.

Detta in parole semplice con la carta prepagata non c'è il supporto della banca che fa credito.

Altro aspetto da considerare è che quando si noleggia un auto è sempre preferibile sottoscrivere una polizza assicurativa atta ad intervenire economicamente nell'ipotesi di danni causati al veicolo.

Il limite qual è? Sappiamo che ogni polizza ha una franchigia che il contraente è tenuto a pagare, come può pagarla? Quindi come si fa a noleggiare un auto con una carta ricaricabile?

Noleggio auto con prepagata: ecco la procedura da seguire

Abbiamo visto che la carta prepagata in realtà ha il grosso limite di non consentire il blocco del deposito cauzionale richiesto dalla ditta di autonoleggio.

Ovviamente il deposito cauzionale è soggetto a restituzione all'atto di consegna della vettura senza alcun danno, ma comunque va anticipata.

L'importo della cauzione comprende il carburante, la franchigia e il prezzo dell’IVA ed è una somma che cambia in base al tipo di noleggio, ma non si può prescindere dal versamento.

Va sottolineato che nelle ipotesi di noleggio auto categoria lusso è altamente probabile che la compagnia abbia come policy la richiesta di ben due carte di credito a titolo di garanzia.

Visto che il numero di soggetti che non dispongono di una carta di credito aumenta sempre di più, le diverse compagnie hanno previsto delle alternative di pagamento, come ad esempio l'utilizzo di una carta prepagata.

Il noleggio di una autovettura tramite siti online può essere effettuato serenamente utilizzando delle carte ricaricabili, il problema si presenta quando l'auto deve essere ritirata, a quel punto la carta di debito non va bene.

Ed è per questo motivo che diverse agenzie offrono l'opportunità di utilizzare una carta di debito sottoscrivendo una polizza assicurativa al fine di annullare tutte le franchigie esistenti.

In questa ipotesi si procede all'addebito di una cauzione che viene restituita nel momento in cui viene riconsegnato il mezzo. Si tratta di una variabile (legalmente indicata nel contratto di locazione) che può essere tranquillamente pagata con una carta ricaricabile.

Tuttavia, è bene precisare, che non stiamo parlando di una regola valida per tutte le agenzie. Infatti tutto dipende dalle singole imprese se c'è la volontà di accettare o meno una carta di debito per il noleggio auto.

L'uso delle carte di debito per il noleggio auto: le condizioni

La carta prepagata rientra nella formula delle carte di debito e ci sono alcune agenzie disposte ad accettarle come mezzo di pagamento per il noleggio auto, purché vengano rispettate condizioni decisamente più pesanti rispetto al pagamento con carta di credito.

Una prima condizione riguarda il prezzo: se intendi noleggiare con carta di debito sicuramente l'impresa di autonoleggio ti chiederà un prezzo più alto da pagare .

Per dare una idea dei costi, la maggiorazione di prezzo normalmente corrisponde alla tariffa pagata per un noleggio di lunga durata. Il prezzo più alto serve per dare maggiori garanzie alle ditte di autonoleggio.

Dunque la possibilità di poter utilizzare una carta prepagata non si esaurisce nell’opportunità di avere una alternativa di pagamento per il noleggio auto, ma vuol dire essere pronti ad affrontare un costo più elevato rispetto a quanto pagheremmo utilizzando una carta di credito.

Ovviamente la carta di debito deve essere intestata allo stesso firmatario del contratto di noleggio, altrimenti le agenzie si rifiuteranno di procedere con il noleggio del veicolo.

Carta prepagata: le verifiche richieste dalle ditte di auto noleggio

Se vuoi approfittare del noleggio auto con carta prepagata, devi prepararti ad una serie di controlli da parte delle imprese a cui ti rivolgi per affittare il veicolo.

Le agenzie, per tutelarsi e avere maggiori garanzie di solvibilità in caso di danni arrecati al veicolo, possono chiedere delle informazioni aggiuntive come ad esempio uno storico della tua situazione creditizia al fine di essere sicuri della tua solidità nel pagare i prestiti.

É quindi consigliabile tenere a disposizione una serie di documenti che la ditta di noleggio ti chiederà come ad esempio una bolletta e una polizza assicurativa utili a provare la tua identità e la capacità di pagare il conto.

La richiesta di tutte queste verifiche rappresentano un diritto da parte della ditta di noleggio, ma non sarà il solo aspetto penalizzante da prendere in considerazione se decidi di pagare con carta di debito.

É molto probabile (se non certo) che non potrai scegliere una vettura di lusso o anche semplicemente un suv, questo perché richiedono un livello di garanzie decisamente più alto.

Per farla breve per poter noleggiare un auto utilizzando una carta prepagata devi accontentarti e sapere che spenderai oltre che più soldi anche più tempo per alcune lungaggini burocratiche.

Il consiglio è di informarsi prima su quelle che sono le compagnie, che non sono disposte a perdere quella parte di clientela che non possiede la carta di credito, che accettano il noleggio auto con carta prepagata, certo spenderai di più ma potrai perfino pagare a fine locazione senza doverti preoccupare dei depositi.

Noleggio auto: ecco le compagnie senza carta di credito

Le compagnie di autonoleggio che consento l’affitto di veicoli senza carta di credito sono diverse, soprattutto se volgiamo lo sguardo al mondo dell’online. Le principali sono:

Sixt.it

City-rent.it

Arval

Mobilitysolutions.aldautomotive.it

Se ho solo contanti, posso noleggiare un’auto?

Le società di autonoleggio disponibile a fornire il servizio accettando contanti sono pochissime. Di solito sono realtà a livello locale di piccole dimensioni.

Una eccezione è rappresentata dall’Avis, una compagnia di noleggio americana. Chi vuole avvalersi dei servizi offerti dall’Avis pagando in contanti dovrà, oltre all’identificazione sarà tenuto a versare un deposito di garanzia o copertura assicurativa contro tutti rischi. Si tratta di una forma di noleggio che comporta notevoli costi.

É importante sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi, le compagnie ( piccole o grandi) sono disposte ad accettare i contanti solo per il pagamento del saldo finale, dunque resta esclusa la cauzione.

Questa rappresenta una condizione limitante di non poco conto. Inoltre va considerare la soglia limite al di la della quale vige l'obbligo di ricorrere ad un sistema di pagamento che possa essere tracciato. A partire dal primo gennaio 2022 questa soglia è pari a 999,99 euro.

Conviene noleggiare un'auto senza carta di credito?

Non sono poche le agenzie che si rifiutano di accettare le carte prepagate come mezzo di pagamento. Nonostante tutto però la tendenza si sta invertendo, infatti si sta registrando un aumento del noleggio auto con carta di debito soprattutto nelle grandi città e presso aeroporti o stazioni.

La carta di debito è considerata da molti utenti una soluzione conveniente perché consente di effettuare i propri pagamenti in tutta sicurezza.

Prima di mettersi in viaggio è bene sapere in anticipo quali sono le compagnie di autonoleggio che accettano di offrire i propri servizi con la carata di debito, prestando attenzione ai protocolli e alle procedure che ogni ditta può chiedere.

La maggior parte delle agenzie accettano solo carte di debito legate a circuiti internazionali universalmente riconosciuti come Visa e Mastercard, e con nome e cognome del titolare e numero della carta riportati in rilievo.

Vediamo cosa bisogna obbligatoriamente fare prima di poter noleggiare un auto:

versare il deposito cauzionale

mostrare carta d’identità e patente

e patente pagare con carta intestata al guidatore.

Nell'ipotesi in cui l'agenzia accetta il deposito cauzionale attraverso carta di debito, è bene accertarsi di aver caricato la carta.

Informarsi sempre prima sui costi di deposito, altrimenti si rischia di ritrovarsi con un credito insufficiente sulla carta e non riuscire a far fronte al pagamento.

Coloro che decideranno di prenotare il noleggio auto attraverso internet (oppure tramite mail o per via telefonica) si dovranno ricordare che, oltre al costo di noleggio e cauzione, spesso sono previste delle assicurazioni facoltative.