Cosa fare e non fare durante il periodo della separazione? Quali diritti e doveri si modificano? Sussiste l’obbligo di fedeltà in separazione? Ecco la risposta della legge e i consigli su come è meglio comportarsi, a seconda dei casi.

Sono tutte domande che coloro che si ritrovano in questa condizione, si pongono e a cui cercano risposta, sia documentandosi dal punto di vista normativo, sia con il passaparola tra amici.

Vero che, in alcune circostanze, proprio il tradimento è causa di separazione.

Se spesso si tratta di fuochi di paglia destinati a spegnersi velocemente, in altri casi però la relazione con il nuovo partner continua e quindi si esclude a priori l’obbligo di fedeltà in separazione, nei confronti dell’ex coniuge.

Non tutte le coppie però si separano per questo motivo. In tal caso, cosa dice la legge? Si può “tradire” subito l’ex coniuge o è consigliabile aspettare un po’ di tempo?

Ecco tutte le risposte.

Quando cessa l’obbligo di fedeltà in separazione

La risposta è una sola, dal punto di vista legale. La separazione consensuale rappresenta di per sé l’interruzione del matrimonio, pertanto l’obbligo di fedeltà cessa all’istante per i due coniugi, fin dal momento della firma dei documenti davanti al giudice oppure al sindaco o ancora ai rispettivi avvocati.

Quindi, a scanso di equivoci, è bene sottolineare che per l’appunto non sussiste alcun tipo di obbligo di fedeltà coniugale in separazione.

Ma, c’è un ma. Ai fini di una separazione serena e che non abbia ripercussioni negative, soprattutto se la coppia ha dei figli, comunemente si ritiene che il coniuge separato che intrattiene una nuova relazione, debba comunque mantenere un comportamento corretto e non offensivo nei confronti dell’ex, al fine di non offendere la sensibilità e la dignità dell’altro, in quanto persona e in quanto genitore dei propri figli.

Spesso inoltre, c’è un altro aspetto da prendere in considerazione. Infatti, il 50% delle coppie separate si riconcilia, soprattutto se la causa della rottura non è stato il tradimento.

Possono essere diversi i motivi che portano alla rottura di una coppia, dalle classiche incompatibilità di carattere a incomprensioni più profonde, malintesi oppure un lutto improvviso che destabilizza la coppia.

In queste circostanze, il tempo potrebbe rappresentare una medicina per questo tipo di ferite e la coppia potrebbe decidere di concedersi una seconda possibilità.

Se però fin da subito si infrange l’obbligo di fedeltà coniugale, tale seconda chance potrebbe risultare preclusa per sempre.

È chiaro dunque che, dal punto di vista legale, nulla si può recriminare a chi frequenta un’altra persona in separazione, però dal punto di vista morale ed etico, sarebbe opportuno aspettare un decorso un po’ più lungo, per capire se davvero si vuole finalizzare la rottura con il divorzio oppure no.

Cosa non fare durante una separazione

Il momento della separazione non è facile per nessuno, neppure per chi decide di lasciare. È evidente come emozioni negative come la rabbia, il risentimento ma anche la disperazione per la perdita dell’altra persona possano giocare brutti scherzi e far commettere sbagli anche a chi solitamente è razionale, posato e avveduto nelle proprie scelte.

Il consiglio dunque è di favorire sempre il buon andamento della separazione, anche quando la ferita inferta è molto dolorosa. Innanzitutto perché, come abbiamo già avuto modo di accennare, non sempre si giunge al divorzio, anzi la coppia ritorna sui propri passi.

Soprattutto in presenza di figli, inoltre, è bene cercare di mantenere i rapporti civili ed evitando tassativamente ripicche nei confronti dell’ex, "usando" come arma i figli stessi.

Purtroppo non sono rari i casi in cui, uno dei due genitori ostacola l’altro nel frequentare i figli, nel tentativo di ferirlo e di “rovinargli” la giornata ma causando purtroppo solo un profondo malessere nei bambini, anche quando appaiono sereni.

Durante il periodo della separazione, sicuramente si cercherà di far valere i propri diritti nei confronti dell’altro, tramite avvocato, ma il consiglio è di farlo senza accanirsi. Una volta raggiunto un accordo soddisfacente, si dovrebbe evitare di cambiare idea e rimettere tutto in ballo, cercando di ottenere di più, ancora di più.

Ovviamente, nel bene e nel male, bisogna saper mantenere il controllo. Ciò significa non lasciarsi mai andare a gesti violenti o aggressivi verbali nei confronti dell’altro, ma anche non fidarsi troppo di amici e parenti e dei loro consigli, dal momento che sono di parte.

Quali obblighi decadono in separazione

Giunti a questo punto, possiamo dunque ribadire il concetto: l’obbligo di fedeltà in separazione è tra i primi a decadere, tra i due ex-coniugi.

Ma non è l’unico. Infatti, l’altro grande obbligo che decade è quello della contribuzione economica per il nucleo familiare, eccezion fatta in caso di alimenti da versare, stando alla sentenza del giudice, per il coniuge più debole che ad esempio non lavora.

Rimane però un “diritto” -per così dire- a una certa solidarietà tra i due ex-coniugi, nel caso in cui uno dei due sia affetto da malattia grave o da infermità ad esempio.

Con l’avvenuta separazione, decade anche l’obbligo di coabitazione, dal momento che i due coniugi non devono più condividere lo stesso domicilio. Ci sono casi in cui purtroppo però i due neo separati devono continuare a vivere sotto lo stesso tetto, per esigenze particolari.

La condizione di separati in casa è senza dubbio poco invidiabile ma esiste, senza però che questo sortisca alcun effetto, da un punto di vista giuridico.

Durante il periodo della separazione, se l’ex moglie lo desidera può comunque continuare a utilizzare il cognome del marito.

Ovviamente rimane immutato ogni obbligo nei confronti dei figli.