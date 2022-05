Che si tratti di persone che avrebbero diritto, perché in possesso di tutti i requisiti di legge, ad avere un alloggio a canone ridotto, oppure che si tratti di veri e propri criminali che si impossessano di appartamenti altrui, il fenomeno di occupare una casa popolare vuota è tutt’altro che infrequente.

A prescindere dal motivo, questo comportamento è da condannare e costituisce un reato sanzionato dal Codice Penale; tuttavia secondo la Corte di Cassazione, vi potrebbero essere delle eccezioni in caso di stato di necessità che in situazioni ristrette e particolari costituisce non solo un attenuante al fatto commesso, ma una ragione per escludere l’illecito. Pensiamo all’ipotesi di chi rubi in un negozio il cibo necessario al sostentamento minimo dei propri figli o scassini una porta per dare loro riparo.

Si tratta senza dubbio di una tematica complessa: vediamo cosa dice la legge e le novità della giurisprudenza in merito.

L’occupazione abusiva di una casa popolare è un reato

Partiamo dalle disposizioni date in generale dal nostro ordinamento. Evidente a tutti che la proprietà è qualcosa che deve essere protetta sia dal furto, sia dall’uso fatto senza titolo da qualcun altro. Questo principio vale sia con riferimento a quella che appartiene a un privato che a quella pubblica, ma senza libero accesso a tutti, o quantomeno col vincolo da consentirne analogo utilizzo anche agli altri.

L’articolo numero 633 del Codice Penale stabilisce che:

“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui sia che siano pubblici che privati, con lo scopo di occuparli o di trarne profitto è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 a 1032 euro.”

Il primo elemento di questo reato è che può essere commesso da chiunque. Anche da chi sia proprietario di quell’immobile, nel caso per esempio voglia impedire l’accesso al suo affittuario, o a chi ne abbia l’usufrutto o il diritto di abitazione. In secondo luogo, non è necessaria la violenza fisica anche sulle cose.

Potrebbe anche essere qualcuno che approfitti di una finestra o di una porta aperta, o nel caso del proprietario che abbia una doppia chiave, e poi si affretti a cambiare la serratura o a sbarrare gli accessi. Stessa cosa sia che si tratti di un appartamento abitabile che di un locale fatiscente o diroccato e invaso dalle erbacce. Ciò che conta è che sia stata una invasione fatta senza averne l’autorizzazione.

Se poi l’invasione venisse fatta da più di cinque persone, o da una persona armata in modo palese, anche se non necessariamente da qualcuno che punta una pistola o un’arma da taglio contro la vittima, il reato è considerato aggravato e punito con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.604 euro. In questo caso, poi visto l’intrinseca pericolosità del reo non sarà necessaria la querela della parte offese, ma il fatto sarà perseguibile d’ufficio.

C’è occupazione della casa popolare solo a seguito di invasione

Il Codice Penale non parla di occupazione ma di invasione. Anche nel caso in cui ci si occupi di case popolari vuote, quindi è necessario preliminarmente capire che cosa si possa intendere per invasione. Un termine che potrebbe far pensare che integri questo reato anche una semplice effrazione, o il fatto di entrare per sbaglio in casa o su un terreno di altri, magari parcheggiando l’auto e lasciando segni visibili del proprio passaggio sul prato.

Perché il reato si verifichi il titolare deve essere privato, anche in modo solo parziale del possesso del terreno o dell’edificio. Deve però esserlo per un tempo giuridicamente apprezzabile. Non necessariamente lungo, ma nemmeno estremamente breve. Pensiamo a chi occupi il nostro posto auto condominiale, ma nel momento in cui arriviamo noi si sposta. Diverso sarebbe il caso se troviamo una catena a qualcosa che ci impedisce di entrare.

Questo reato può anche solo essere tentato, nel momento in cui l’occupazione non riesce perché immediatamente scacciato dal proprietario o se, per cause contingenti non riesca effettivamente ad ottenere il tipo di profitto che voleva perseguire. Chi lo commette può inoltre essere sanzionato anche solo per averlo tentato, nel caso in cui non sia riuscito a portare a termine il suo disegno criminoso. In quel caso, a maggior ragione deve però essere dimostrato il dolo specifico, cioè l’intenzione di invadere un edificio altrui e quella di occuparlo o trarne profitto. Non è questo il caso se per esempio ci fosse un errore di indirizzo.

Reato commesso per necessità

Una situazione diversa è quella in cui la casa popolare sia occupata da qualcuno che si trovi in stato di necessità. Le cose qui cambiano perché il nostro ordinamento comprende un articolo di carattere generale il numero 54 del Codice Penale secondo il quale:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.”

La norma prosegue precisando che quel pericolo non deve essere stato causato dallo stesso e che non può essere evitato in altro modo, Inoltre che il fatto commesso deve essere proporzionato al pericolo. Visto che ci viene consentito di commettere quello che in altre circostanze sarebbe punibile anche con il carcere, la legge è particolarmente rigida nel valutare il nostro comportamento e quello che ci spinge a tenerlo.

Innanzitutto, il pericolo deve essere attuale, cioè deve essere qualcosa di contemporaneo, non di ipotizzato, o che presumibilmente potrebbe verificarsi in là nel tempo. Il danno a cui chi commette l’atto o i terzi che intende salvare deve essere ipoteticamente qualcosa di grave e deve riguardare la persona.

Rientrano tra questi sia quelli di più immediata comprensione come danni di tipo fisico provocati dalla minaccia di arrecare lesioni, ma anche intesi in senso più largo come quelli alla morale o al pudore. Infine, vi sono compresi anche quelli legati al rischio di non avere un tetto sulla testa, cibo a sufficienza o medicine, che parimenti possono essere eventi molto pericolosi per la salute se non per la stessa esistenza in vita.

Diritto all’abitazione

Si è discusso a lungo se l’occupazione di una casa popolare fosse sempre un reato o se potesse rientrare in particolari condizioni tra i comportamenti legittimati dallo stato di necessità, in particolare si è obiettato che in effetti un diritto all’abitazione non è previsto in modo esplicito dalla Costituzione e quindi l’occupazione non potrebbe mai essere scusata. Nel corso degli anni però sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale che quella dei giudici di legittimità si è orientata in senso opposto.

Oggi è pacifico che quella ad avere un luogo dignitoso in cui vivere è un diritto sociale, che può essere a buon diritto accolto tra quelli fondamentali previsti dall’articolo 2 della carta costituzionale. Come tale attribuisce a chi lo vanta una libertà di movimento maggiore quando ci sia la necessità di farlo valere. Rimangono però ferme le regole di cui all’articolo 54 del Codice Penale che richiedono che non ci siano altre alternative a quella del commettere un reato.

Quando occupare una casa popolare non è reato

In molte occasioni famiglie che hanno deciso di occupare una casa popolare vuota, ed effettivamente lo hanno fatto sono finite davanti a un giudice per difendersi del reato di invasione abusiva di immobile. Molto spesso sono stati assolti, segando una linea a cui si sta sempre più attenendo la nostra giurisprudenza. Questa linea ha previsto innanzitutto che prima di decidere il giudice debba indagare con attenzione sul singolo caso.

Non sempre un’occupazione è legittima, lo potrebbe essere solo se non ci siano alternative di tipo diverso, si dovrà quindi verificare se si sia tentato con i canali ufficiali di avere un alloggio, se in effetti non ce ne siano a disposizione. Altre indagini riguarderanno il reddito dele famiglia e i passi fatti per procurarselo, e qui per esempio si potrebbe verificare se sia stata fatta domanda per il reddito di cittadinanza.

L’occupazione delle case popolari non è una soluzione

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione è tornata nuovamente sull’argomento, stabilendo che decidere di occupare una casa popolare non è mai la soluzione al problema di non avere una casa e nonostante all’inizio ci fosse lo stato di necessità, che esclude il reato, in seguito quella condizione viene a mancare, perché non si tratta più di un pericolo immediato, ma di un fatto consolidato.

Con la sentenza numero 26225 del 2020 ha deciso che:

” La scriminante della necessità può essere fatta valere solo in presenza del pericolo imminente di un danno grave alla persona, non potendosi legittimare un uso di questo reato per risolvere in modo definitivo le esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia.”

In sostanza mentre si può avere comprensione di chi trovandosi all’improvviso senza un posto dove alloggiare la famiglia, magari in inverno e con figli piccoli, e senza i fondi per pagarsi un alloggio, difficile è farlo, in tuti i casi. In tanto anche la famiglia dell’esempio precedente, dovrà ritenere questa soluzione come temporanea ed attivarsi per regolarizzarsi anche se lo stato di indigenza si protragga a lungo. In secondo luogo, trovare un lavoro, ricevere un sussidio, non sarà mai compatibile con la prosecuzione dell’occupazione.

Riflettiamo infine sul tipo di alloggio che si decide di sequestrare. Un conto è entrare in uno o comunque pochi locali di un edificio popolare, molto diverso è appropriarsi di una villa con piscina. In quest’ultimo caso difficilmente si potrà sostenere che il fatto commesso sia proporzionato all’entità del pericolo.