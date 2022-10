Che a nessuno piaccia ricevere e conseguentemente pagare una multa è un assioma. Quando però ci si pone in errore nei confronti della legge, violandola, le strade percorribili sono due: o si paga il relativo prezzo o, ove possibile, si ricorre al giudice per far valere le proprie ragioni.

Ha dell’incredibile quanto successo a Faenza, dove un uomo di 57 anni ha ben pensato di trovare una terza strada rispetto a quelle precedentemente esposte.

L’uomo, infatti, a seguito di una violazione del codice stradale, si è visto comminare una multa e, non avendo intenzione di pagarla, ha rischiato il tutto per tutto falsificando la prova del pagamento.

Cosa è successo precisamente? Quali sono i rischi cui si va incontro con un comportamento del genere?

Uomo di Faenza trovato senza assicurazione, scatta la multa di 600 euro

Lo scorso agosto un faentino di 57 anni è stato fermato dalla polizia alla guida della sua vettura durante un controllo routinario. A seguito dell’ispezione, risultando il veicolo non assicurato, gli è stata comminata una multa di 600 euro in aggiunta al sequestro dell’auto.

Come stabilito dal Codice della Strada, per rientrare in possesso del proprio veicolo, l’uomo avrebbe ovviamente dovuto assicurare il mezzo e presentarsi al comando con la ricevuta del pagamento della multa.

L’assicurazione viene fatta, e la multa pagata. Peccato che poco tempo dopo il bilancio del comando sia risultato manchevole proprio della quota di tale multa. Ma come è possibile?

Ebbene sì, incredibile ma vero, la multa non era stata effettivamente pagata, e la ricevuta di pagamento del bonifico rilasciata dal 57enne, era stata falsificata. L’uomo aveva disposto un bonifico di soli 6 euro, falsificando (a penna) la ricevuta aggiungendo due zeri per arrivare a 600.

Nonostante il tentativo di falsificare un documento a penna nel 2022 possa suscitare ilarità, avrà ben poco da ridere il faentino, che, intanto, è stato denunciato dal comando per aver provato a dar vita a una vera e propria truffa. Cosa rischia adesso?

Cosa si rischia falsificando il pagamento di una multa?

Grazie a un’intuizione davvero pessima, e a un tentativo ancor peggiore, l’uomo di Faenza dovrà ora rispondere del reato di truffa aggravata.

L’art. 640 del Codice penale, infatti, dopo aver spiegato quali sono gli elementi essenziali che integrano il reato di truffa, considera anche una condotta aggravata.

Nel caso di specie l’aggravante risiede nel fatto di essere stata commessa nei confronti dello Stato, e la pena comminabile in tali casi è della reclusione da uno a cinque anni, accompagnata da una multa tra i 309 e i 1549 euro.

Per potersi avere truffa, è necessario che i mezzi siano però idonei (e non solo astrattamente) al raggiungimento del risultato desiderato, sarà dunque il giudice a stabilire se una falsificazione così “amatoriale” possa integrare il reato di cui all’art.640 c.p.

In ogni caso, a prescindere da come vada a finire, sarebbe stato molto più saggio rinnovare l'assicurazione in tempo e non avere alcun problema. Prima di truffare (a maggior ragione con queste modalità) pensateci cento volte, nel 2022 difficilmente la si fa franca.