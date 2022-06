Quali regole è necessario rispettare per installare i pannelli fotovoltaici in un condominio? Possono essere installati anche in un unico appartamento?

Quali regole è necessario rispettare per installare i pannelli fotovoltaici in un condominio? Possono essere installati anche in un unico appartamento? Sono molte le motivazioni che possono indurre a scegliere di installare i pannelli fotovoltaici, la prima di tutte è quella di abbattere almeno in parte i costi energetici, che nel corso degli ultimi mesi stanno lievitando a dismisura.

La strada, che porta all'installazione dei pannelli fotovoltaici in un condominio, può essere intrapresa dall'assemblea, la quale ha fatto questa scelta nell'interesse di tutti i proprietari: l'intento è quello di migliorare il rendimento delle cose comuni. La decisione di installare i pannelli fotovoltaici può essere presa anche solo da alcuni condomini, che saranno gli unici a beneficiare di questa installazione. In entrambi i casi, la normativa fissa regole e paletti, che sono contenuti direttamente nel Codice Civile. Chi ha intenzione di installare dei pannelli fotovoltaici, quindi, deve sottostare ad alcuni vincoli: vediamo quali sono.

Condominio e pannelli fotovoltaici: alcune precisazioni

È necessario precisare che l'installazione dei pannelli fotovoltaici in un condominio è un diritto usufruibile sia dallo stesso condominio che da soggetti terzi, estranei allo stesso condominio. Questo diritto non è limitato unicamente ai pannelli fotovoltaici, ma si può estendere anche alla produzione di energia tramite fonti eoliche o solari, tramite l'utilizzo di cogenerazione o di qualsiasi altro tipo di fonte rinnovabile. Nel caso in cui volessero godere del diritto di installare dei pannelli fotovoltaici dei soggetti estranei al condominio stesso, questi devono aver acquistato (a pagamento ovviamente) un eventuale diritto reale o personale sulla superficie sulla quale verrà installato l'impianto.

Quando dovesse scattare l'esigenza di installare dei pannelli fotovoltaici per tutto il condominio, l'amministratore dovrà convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando anche un solo proprietario dell'edificio ha avanzato la proposta. Ricordiamo, infatti, che la normativa permette all'assemblea - regolarmente convocata e con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei millesimi del condominio - di disporre di

tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (articolo 1120 del Codice Civile).

Tra queste innovazioni ci sono:

tutti gli interventi e le opere che abbiano lo scopo di migliorare la sicurezza e la salubrità dell'edificio e dei suoi impianti;

interventi che abbiano lo scopo di eliminare le barriere architettoniche o che servano al contenimento del consumo energetico. Lavori che portino alla realizzazione di parcheggi o alla produzione di energia con sistemi di ultima generazione;

o che servano al contenimento del consumo energetico. Lavori che portino alla realizzazione di parcheggi o alla produzione di energia con sistemi di ultima generazione; installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

Questo dignifica che nel momento in cui anche un singolo condomino dovesse chiedere all'amministrazione la convocazione di un'assemblea per deliberare l'installazione di pannelli fotovoltaici, questa deve essere convocata. Nella richiesta dovrà essere indicato anche come saranno eseguiti gli interventi proposti.

Pannelli fotovoltaici: quando a volerli sono i singoli condomini

L'articolo 1122 del Codice Civile prevede che l'installazione dei pannelli fotovoltaici possa essere effettuata a servizio di una singola unità immobiliare. In questo caso l'impianto potrà essere collocato direttamente sul lastrico solare o su una qualsiasi altra superficie comune del condominio, che possa essere utilizzata a questo scopo. I pannelli fotovoltaici potranno essere collocati anche nelle parti di proprietà esclusiva dell'interessato.

Come si devono comportare i diretti interessati, nel caso in cui sia necessario andare a modificare una parte comune del condominio? Sarà compito del diretto interessato comunicarlo immediatamente all'amministratore: dovrà specificare, nel dettaglio, quali modifiche dovrà apportare alle parti comuni e le modalità di esecuzione di tutti gli interventi.

In questo caso l'assemblea non ha alcuna autorità per vietare queste modifiche. Avrà, comunque, la possibilità di prescrivere delle modalità alternative di esecuzione dei lavori. Sarà nel suo diritto anche imporre delle precauzioni per tutelare la sicurezza ed il decoro architettonico dell'edificio. E la sua stabilità. La delibera, con la quale verranno richiesti questi accorgimenti, dovrà essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell'edificio. L’assemblea, su richiesta dell’interessato, può anche provvedere a ripartire l’uso della superficie comune interessata nel rispetto delle diverse forme di utilizzo previste dal regolamento del condominio o comunque in atto.

Pannelli fotovoltaici: un buon investimento per tutti!

I pannelli fotovoltaici, in un condominio, possono essere installati anche da un soggetto terzo, che sia completamente estraneo all'edificio ed ai suoi proprietari. Questo soggetto terzo, però, dovrà aver acquistato un diritto di uso della superficie a titolo oneroso.

In questo caso il soggetto terzo che richiede l'installazione dei pannelli fotovoltaici si assume la completa e totale responsabilità dell'impianto. A suo carico ci saranno anche tutti gli obblighi progettuali ed urbanistici. Dovrà inoltre provvedere a stipulare una copertura assicurativa per eventuali danni causati a cose o persone mentre sono svolti i lavori.