Per utilizzare un parcheggio disabili è necessario disporre di un particolare permesso. Troppo spesso, però, vediamo auto che li occupano lo stesso. La domanda che molti automobilisti si fanno, è quando effettivamente si possa utilizzare il parcheggio disabili: vengono sempre e comunque effettuate delle multe ai trasgressori? O ci sono delle eccezioni, che in qualche modo giustificano questo comportamento apparentemente maleducato?

Partiamo da un dato di fatto e da una certezza, così sfatiamo ogni dubbio: il Codice della Strada punisce chi utilizza il parcheggio disabili senza averne diritto. Le multe sono particolarmente salate. Ad avere un comportamento particolarmente allegro, però, non sono unicamente i cittadini comuni, ma in molti casi sono gli stessi parenti o gli accompagnatori che approfittano dei vari permessi, anche quando non avrebbero diritto a farlo. A questo punto cerchiamo di capire chi abbia realmente diritto a lasciare la propria auto nel parcheggio disabili e chi non lo può fare.

Parcheggio disabili: a chi spetta usarlo

Partiamo con il ricordare un fatto ovvio: il parcheggio disabili può essere utilizzato unicamente dalla persona disabile, che è munita di particolare contrassegno che viene rilasciato dal Comune di residenza. Può essere utilizzato, inoltre, dall'accompagnatore o dall'assistente dell'invalido, ma quest'ultimo dovrà necessariamente essere a bordo del veicolo. Dobbiamo ricordare, inoltre, che il parcheggio disabili è una particolare agevolazione che viene riconosciuta esplicitamente dallo Stato per garantire alle persone con un'invalidità od un handicap di muoversi in totale e completa autonomia. La possibilità di accedere a questa particolare agevolazione non è garantita a tutti i tipi di disabilità: è necessario essere in possesso di particolari requisiti per ottenerla.

Hanno la possibilità di utilizzare il parcheggio disabili - ovviamente dopo che sia stata rilasciato l'apposito contrassegno - le persone che:

abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta od impedita;

i non vedenti.

Hanno diritto ad utilizzare il parcheggio disabili a tempo determinato - devono comunque essere in possesso dell'opportuno contrassegno - le seguenti persone:

gli invalidi, che abbiano una temporanea riduzione della propria capacità di deambulare a causa di un infortunio o per particolari cause patologiche;

quanti abbiano la totale assenza di ogni autonomia funzionale e che necessitino di assistenza per recarsi nei luoghi di cura.

Come si richiede il contrassegno per il parcheggio disabili

Il contrassegno che permette di lasciare la propria auto sul parcheggio disabili ha una forma rettangolare ed è di colore azzurro chiaro. Contiene il simbolo internazionale dell'accessibilità: una sedia a rotelle bianca su fondo blu e contiene alcuni dati specifici tra i quali il numero di serie, la data di scadenza e lo Stato che ha provveduto a rilasciarlo. Vi sono contenuti anche i dati e la foto del titolare. È molto importante ricordare che questo contrassegno è legato alla persona disabile, non al veicolo. Essendo, quindi, strettamente personale potrà essere utilizzato su qualsiasi veicolo adibito al trasporto della persona disabile, che a questo punto può essere sia il conducente del mezzo che il passeggero. Il valore è esteso su tutto il territorio nazionale e deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che possa essere visibile chiaramente in caso di un controllo.

Per poter ottenere il contrassegno, il diretto interessato dovrà presentare un'apposita domanda al sindaco del Comune di residenza. L'istanza, che è esente da bollo, dovrà contenere una dichiarazione del richiedente, nella quale vengono riportati le seguenti informazioni:

dati personali;

elementi oggettivi che giustificano la richiesta.

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione medica, rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Asl di riferimento, dalla quale dovrà risultare che sono state accertate le difficoltà di deambulazione del soggetto. O che lo stesso sia non vedente. Questa autorizzazione ha una validità di cinque anni: per ottenerne il rinnovo sarà sufficiente presentare la certificazione del medico curante, con la quale viene confermato il persistere delle condizioni sanitario che hanno dato luogo al rilascio.

Nel caso in cui si stia richiedendo un contrassegno a tempo determinato, le modalità di richiesta sono le stesse, ma dovrà essere apposta una marca da bollo. Nella certificazione medica dovrà essere specificato anche il presumibile periodo di durata dell'invalidità.

Dove è possibile utilizzare il contrassegno

I diretti interessati hanno la possibilità di utilizzare il contrassegno: