Il pass dei disabili è un contrassegno che viene rilasciato dal comune di residenza del soggetto con disabilità. Il tagliando deve essere esposto sul cruscotto del veicolo utilizzato, affinché la polizia locale, gli ausiliari e le telecamere abbiano la possibilità di vederlo senza difficoltà.

Con il contrassegno, i titolari e gli accompagnatori possono transitare nelle zone a traffico limitato (Ztl) e parcheggiare negli appositi spazi delineati con le strisce gialle, oltre che sostare a tempo illimitato anche nelle strisce blu. Come avremo modo di elencare nel testo, i titolari del contrassegno possono fruire di molti altri benefici, ma devono rispettare anche alcuni obblighi.

Nel testo ci soffermeremo ad esporre quali sono le regole applicate al passaggio dei disabili muniti di contrassegno nelle zone a traffico limitato, quali sono gli obblighi e i diritti, onde evitare più possibili dubbi in merito. Il pass si può utilizzare anche su altre automobili? Il pass rilasciato dal comune di residenza è valido anche in tutti gli altri comuni del Paese?

Il pass disabili per accedere alla Ztl: ecco quali regole devi conoscere

Il contrassegno dei disabili si deve necessariamente esporre sul cruscotto dell’auto utilizzata dal portatore di handicap, per consentire a vigili e ausiliari, ma anche alle telecamere di rilevarlo facilmente.

Sul pass sono sorti molti dubbi come, per esempio, se esso si può utilizzare anche nelle altre città o se si può esporre su altre automobili. In quest’ultimo caso, si deve comunicare al Comune?

Ebbene, cerchiamo di fornire risposte chiare a queste domande, per tentare di sciogliere qualsiasi possibile dubbio.

Chiariamo, innanzitutto, che il pass ha validità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, può essere utilizzato non solo nel proprio comune di residenza, ma in tutte le città italiane si può accedere nelle zone a traffico limitato (Ztl), esponendolo in modo visibile sul cruscotto dell’auto.

Non solo si può usare in qualsiasi comune per accedere alla Ztl, ma si può anche parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu.

Sottolineiamo, però, che è possibile circolare nella Ztl solo quando l’automobile dotata di contrassegno trasporta la persona con disabilità, ovvero il titolare del contrassegno. Infatti, un’eventuale multa è illegittima quando il disabile titolare del pass è presente fisicamente in auto. Per capirci, non è sufficiente esporre il contrassegno per circolare liberamente, ma è necessaria la presenza in auto del titolare del pass.

Se il disabile titolare del pass non è sull’auto, allora il comune può anche multare l’automobilista per violazione del codice della strada.

Si può esporre il Pass disabili su un’altra auto? Vediamo se è possibile

Rispondiamo alla seconda domanda che ci siamo posti poc’anzi: si può utilizzare il pass su altre automobili? Il pass disabili non viene collegato ad una specifica autovettura, ma alla persona. Pertanto, è chiaro che è possibile utilizzare ed esporre il contrassegno anche su un’altra automobile, ma l’importante è che per fruire dei benefici, il titolare del contrassegno sia fisicamente presente sul mezzo.

Alla guida dell'autoveicolo, potrebbe trovarsi l’accompagnatore, un amico o un qualsiasi altro familiare e l’automobile non deve essere necessariamente di proprietà del disabile.

Come già ribadito più volte, è fondamentale che il disabile titolare del pass sia a bordo dell’auto. Il titolare del contrassegno è obbligato a comunicare al Comune le targhe dei veicoli che utilizza per il trasporto? Ci sono state diverse pronunce della Cassazione, la quale ha ribadito che il titolare del pass non ha l’obbligo di comunicazione preventiva delle targhe al Comune.

Tuttavia, in caso di multe o contestazioni da parte della polizia locale in relazione al transito in una Ztl, il titolare del pass o il conducente del mezzo deve prontamente dimostrare l’effettiva presenza del disabile sul veicolo.

Il pass disabili permette al soggetto titolare di fruire di molti diritti. Alcuni li abbiamo già menzionati: circolare nelle Ztl o sostare nei parcheggi a pagamento delineati dalle strisce blu.

Ma i titolari del contrassegno possono anche circolare sulle corsie preferenziali (per esempio, quelle dedicate agli autobus) e possono anche circolare nelle aree pedonali. In questo secondo caso, però, deve essere presente l’autorizzazione per il transito del veicolo.

Non bisogna pensare che il pass permetta di fare qualsiasi cosa. Infatti, non si può assolutamente lasciare l’automobile sui marciapiedi, sui passi carrabili, negli incroci e così via. Insomma, non può sostare in nessuna zona dove è previsto il divieto di sosta con rimozione del veicolo.

Accanto ai diritti, però, ci sono sempre doveri e divieti da rispettare. Come abbiamo più volte ribadito, per esempio, per poter accedere alle zone a traffico limitato, il titolare del contrassegno deve trovarsi sull'autoveicolo. Pertanto, ricordiamo sempre che non bisogna mai abusare del contrassegno e di rispettare le regole di utilizzo stabilite.